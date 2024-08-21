£Á£Á£Á±§Ìî¼ÂºÌ»Ò¡¡¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ËÀäÂÐ¤Î¼«¿®¡Ö´é¤Îºî¤ê¤¬¥È¥Ã¥×¤À¤«¤é¡×¡Ö½÷Í¥¤Ç¥â¥Æ´é¡×
¡¡£Á£Á£Á¤Î±§Ìî¼ÂºÌ»Ò¤¬¡¢£²£°ÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬£Ä£Å£Å£Ð¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«¤é¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡Ö´é¤Îºî¤ê¤¬¥È¥Ã¥×¤À¤«¤é¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤²á¤®¥«¥Æ¥´¥é¥¤¥º¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢½Ð±é¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö£±£¶¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼À³Ê¿ÇÃÇ¡×¡Ö¹ü³Ê¿ÇÃÇ¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¿ÇÃÇ¡×¡Ö´é¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¡×¤ò¼Â»Ü¡£±§Ìî¤Ï¡¢À³Ê¤Ï¼«¸Ê¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¡Ö£Å£Î£Ô£Ð¡ÊÆ¤ÏÀ¼Ô¡Ë¡×¤À¤È¤·¡¢¹ü³Ê¤Ï¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡×¥«¥é¡¼¤Ï¡Ö¥¤¥¨¥Ù½Õ¡×¡¢´é¤Ï¡Ö¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡±§Ìî¤Ï¥«¥é¡¼¿ÇÃÇ¤Ë´Ø¤·¡¢¡Ö¥¤¥¨¥Ù¤Ï¡Ê¥Ö¥ë¥Ù¤Ë¡Ë¤á¤Ã¤Á¤ãÉé¤±¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤¦¡£¥Ö¥ë¥ÙÈ¯¸À¡¢¤«¤Ê¤êÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¡£°ìÊý¤Ç¡¢´é¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡×¤È´¿´î¤·¤¿¡££Í£Ã¤Î¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡¦¾åÅÄ¿¸Ìé¤Ë¡¢¤½¤ÎÆÃÄ§¤ò¡Ö¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿´éÎ©¤Á¡£½÷Í¥´é¡¢¥â¥Æ´é¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡×¤Èµó¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤ï¤¶¤È¡Ö¤¨¤Ã¡¢²¿¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤·¡¢¾åÅÄ¤¬ºÆÅÙ¡Ö½÷Í¥´é¡¢¥â¥Æ´é¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¤Ö¤ê¤Ã»Ò¥Ý¡¼¥º¤Ç¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤¿¡£
¡¡¶¦±é¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¤Ï¡Ö£²²ó¸À¤ï¤»¤¿¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¡¢¾åÅÄ¤â¡ÖÍß¤·¤¬¤ê¤À¤«¤é¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¾åÅÄ¤¬¡Ö¤â¤¦°ì¸Ä¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±À¤«¤é¤¢¤¶¤È¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢Âçµ×ÊÝ¤Ï¡ÖÅö¤¿¤Ã¤Æ¤ë¡£¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÄÌ¤ê¤Î¿ÇÃÇ¤ò½ª¤¨¡¢±§Ìî¤Ï¡Ö»ä¤Ï¥¤¥¨¥Ù¤ÎÎôÅù´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò´¶¤¸¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Æ¡¢·ë¹½¤ß¤ó¤Ê¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤µ¤Ã¤»ä¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤¸¤ã¤Ê¤Ç¤¹¤«¡£¤¿¤Ö¤ó£¸¼ïÎà¤Î¥«¥Æ¥´¥é¥¤¥º¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¾å¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥É¥ä´é¡£Âçµ×ÊÝ¤Ë¡Ö¾å¡©¾å¤È¤«²¼¤È¤«¤¢¤ó¤Î¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¡¢¾åÅÄ¤Ë¤â¡Ö¼«¿®Ëþ¡¹¤À¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â±§Ìî¤Ï°Õ¤Ë²ð¤µ¤º¡Ö¤À¤«¤é¤â¤¦¡¢¥¤¥¨¥Ù¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢´é¤ÎÂ¤¤ê¤¬¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¡¢¥È¥Ã¥×¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¾åÅÄ¤«¤é¡Ö¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¡¢Æ±À¤«¤é¤¢¤¶¤È¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¡×¤ÈºÆÅÙ»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢Âçµ×ÊÝ¤«¤é¡Ö¤¢¤¶¤È¤¤¡ª·ù¤¤·ù¤¤¡×¤È¥ä¥¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö½÷Í¥¡¢½÷Í¥¡£½÷Í¥¤Ç¥â¥Æ´é¤À¤«¤é¡×¤ÈÍ¾Íµ¥¿¥Ã¥×¥ê¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£