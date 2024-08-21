¤æ¤¿¤Ü¤ó¡Ö¤ªÁ°¤ß¤¿¤¤¤ÊÂç¿Í¤¬°ìÈÖ¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ò¤ó¤Í¤ó¡ª¡×¤Ø¤º¤Þ¤ê¤å¤¦¤ÎÅê¹Æ¤ËÅÜ¤ê
¹â¹»À¸¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¤æ¤¿¤Ü¤ó¡Ê15¡Ë¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¸µÌÂÏÇ·Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Ø¤º¤Þ¤ê¤å¤¦¡Ê32¡Ë¤ÎÅê¹Æ¤ËÅÜ¤ê¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤Ø¤º¤Þ¤Ï20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥µ¥Ö¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡ÖºòÆüÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿¤Î¤ÇÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£Âçºå¤Î¾ÆÆù²°¤ò½Ð¶Ø¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤ÏÌÂÏÇ·ÏYouTuber¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Öº£¤ÏYouTube¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¿Í½õ¤±¤·¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ËÀÎ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¿Í¤ò°¤¯¸À¤¦¤è¤¦¤Ê¥¯¥½¥´¥ßÅ¹¤Ë¤ÏÆóÅÙ¤È¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤è¡£Æù¤âÇö¤Ã¤Ú¤é¤¯¤Æ¥¿¥ì¤âÌ£¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤·Àº¡¹ÅÂÍÍ±Ä¶È¤µ¤ì¤Æ²¼¤µ¤¤¡£ºÇ¸å¤ËÅ¹Ä¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤«¤éÍÌ¾¿Í¤À¤·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤éÂ¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤â·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¤´ÍèÅ¹¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¤Ã¤Æ¡ª²¿ÍÍ¤À¡£¼«Ê¬¼þ¤ê¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤æ¤¿¤Ü¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤òËº¤ì¤¿¤ó¤«¡©¤Ø¤º¤Þ¤ê¤å¤¦¤Î¤»¤¤¤Ç¥³¥í¥Ê¤Ë´¶À÷¤·¤¿¿ÍÃ£¤È¤«¡¢¿ÍÀ¸¤¬¶¸¤ï¤µ¤ì¤¿¿ÍÃ£¤¬¤É¤ó¤À¤±¤ª¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡ª¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤·¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç²áµî¤Î¹Ô¤¤¤¬Ä¢¾Ã¤·¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¥¢¥«¥ó¤ï¡ª¤ªÅ¹¤À¤Ã¤ÆµÒ¤òÁª¤Ö¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¤Í¤ó¤¾¡ª°ø²Ì±þÊó¡¢¼«¶È¼«ÆÀ¤ä¡ª¡×¤È»ØÅ¦¡£¤Ø¤º¤Þ¤«¤é¤ÎÈ¿ÏÀ¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¿¤âÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤Ø¤ó¤ä¤ó¤±¡ª¥Ý¥¹¥ÈÆÉ¤ó¤À¤é¤è¤¯¤ï¤«¤ë¤ï¡ª¿Í¤òÍî¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤ò¾å¤²¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤ªÁ°¤ä¤í¡ª¼«Ê¬¤Î»ö¤òÃª¤Ë¾å¤²¤Æ¡¢Ä´»Ò¤Î¤¨¤¨»ö¸À¤¦¤Ê¤ä¡ª¤ªÁ°¤ß¤¿¤¤¤ÊÂç¿Í¤¬°ìÈÖ¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ò¤ó¤Í¤ó¡ªÎÉ¤¤¿Í¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤À¤Î±éµ»¤ä¤ó¤±¡ª¾Ð¤ï¤»¤ó¤Ê¤ä¡ªÍ¸ÀÉÔ¼Â¹Ô¤Î±³¤Ä¤¤Î¤¯¤»¤Ë¡ª¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£