NEXZ、待望の日本デビュー！日本オリジナルデビュー曲「Keep on Moving」MV解禁

■「Keep on Moving」MVは、等身大でヤンチャ、自由奔放なNEXZの“瑞々しさ”を表現した作品!

NEXZが、8月21日に日本1st EP『Ride the Vibe (Japanese Ver.) / Keep on Moving』で日本デビューを果たした。

本作は、フレッシュな彼らが放つ輝きをさらに際立たせるべく、現実世界の中に位置しながらもどこかファンタジックかつ清涼感のあるアートワークで表現。甲乙つけがたい、グループのそれぞれ違った魅力を凝縮した「Ride the Vibe (Japanese Ver.)」「Keep on Moving」の2曲をリードトラックに、『Nizi Project Season 2』ファイナルステージで披露したプレリリース楽曲「Miracle」も収録された。

同時に、もうひとつの新曲であり日本オリジナルのデビュー曲となる「Keep on Moving」のMVが解禁された。

「Keep on Moving」は、NEXZを起用した現在放映中の“アクエリアス”新CM『進む人のそばに。ステージ』篇のCMソングで、彼らのプロデューサーであるJ.Y. Parkが手がけた新曲。タイトルどおり、アクエリアスのブランドメッセージ「進む人のそばに。」のもと、進み続ける前向きな気持ちを軽快なメロディやトラックで爽やかに表現した1曲だ。

MVは、等身大でヤンチャ、自由奔放なNEXZの“瑞々しさ”を表現した作品に仕上がっている。ボードゲームの世界で、様々なミッションに挑むメンバー。ただ、ミッションにまったく臆することなく、弾けんばかりの笑顔とともにやりたい放題。生きている(?)バスケットゴールに強烈なダンクシュートを決めたり、制御不能なスケートボードに翻弄されたり、並べたドミノを蹴り倒してみたり…。最後は、突如登場したビッグダイスをクラッシュさせて、弾け飛んだダイスの中で踊りまくる。底抜けに楽しそうな彼らの姿に、思わず見ているこちらもつられて笑顔になってしまう。

8月21日からは『Ride the Vibe (Japanese Ver.) / Keep on Moving -Special Edition-』と題したパッケージの配信もスタート。配信パッケージには、初回生産限定盤Bのボーナストラックとして収録されている「Here & Now」も含まれる。本楽曲はオーディション番組『Nizi Project Season 2』のテーマソング。メンバー同士が夢に向かって努力する姿、切磋琢磨して成長していく姿、自分自身との戦いで勝ち抜く過程をドラマティックに表現した楽曲であり、自分を信じ、上を向いて昇る、前を向いて走る“アナタ”の背中を押す珠玉の応援歌となっている。

なお、NEXZの日本デビューを記念し、8月21日に朝の情報番組『ZIP!』と『DayDay.』(日本テレビ)の2番組に連続でスタジオ生出演。彼らの成長を見守り続けてきた『DayDay.』では、新曲「Keep on Moving」のTV初披露となるパフォーマンスを行う。

『Nizi Project Season 2』地域オーディションから約2年半、記者発表のローンチから実に3年の長い年月を経て、満を持して日本デビューしたNEXZ。全公演ソールドアウトの日本初ショーケースツアー『NEXZ SHOWCASE 2024 “Ride the Vibe”』最終公演となる東京2daysを控え、凄まじい勢いそのままに音楽シーンを席巻、2024年の夏をさらに熱く盛り上げてくれそうだ。

リリース情報

2024.08.21 ON SALE

EP『Ride the Vibe (Japanese Ver.) / Keep on Moving』

2024.08.21 ON SALE

DIGITAL EP『Ride the Vibe (Japanese Ver.) / Keep on Moving -Special Edition-』

