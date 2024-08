OpenAIがマスメディア企業「Condé Nast」とのパートナーシップ提携を発表しました。これにより、Condé Nastが運営する「Vogue」「The New Yorker」「Wired」などのメディアのコンテンツをChatGPTやSearchGPTなどの製品で表示することが可能です。OpenAI partners with Condé Nast | OpenAI

2024年7月にOpenAIはAI搭載検索エンジンの「SearchGPT」を発表しています。OpenAIはSearchGPTについて「AIモデルの強みとインターネット上の情報を組み合わせ、明確で関連性の高い情報源から迅速かつタイムリーな回答を提供する新しい検索機能のプロトタイプです」と説明しています。OpenAIがAI搭載検索エンジン「SearchGPT」を発表 - GIGAZINE今回のCondé Nastとのパートナーシップ提携により、OpenAIはCondé Nastが運営する「Vogue」「The New Yorker」「Condé Nast Traveler」「GQ」「Architectural Digest」「Vanity Fair」「Wired」「Bon Appétit」など各種メディアのコンテンツをSearchGPTやChatGPTなどの製品内で表示することができるようになりました。OpenAIは「SearchGPTはニュース記事への直接リンクを提供し、ユーザーはソースからより詳細なコンテンツを簡単に探索することができます。将来的には、これらの機能の長所を直接ChatGPTに統合する予定です。私たちはCondé Nastなどのニュースパートナーと協力して、SearchGPTの設計とパフォーマンスに関するフィードバックを収集し、ユーザーエクスペリエンスの向上やChatGPTの将来的な更新への情報収集を行っています」と述べています。また、OpenAIのブラッド・ライトキャップCOOは「私たちはCondé Nastや他のニュースパブリッシャーと協力して、AIがニュースの発見と配信でより大きな役割を果たすようにするとともに、正確性や完全性、高品質の報道が維持されることを約束します」と語りました。さらにCondé Nastのロジャー・リンチCEOは「OpenAIとのパートナーシップ提携はCondé Nastのコンテンツの範囲を拡大するだけでなく、インターネット検索エンジンによって失われた収益を補うことが可能です」「OpenAIは透明性があり、私たちのようなパブリッシャーと生産的な協力関係を結ぶ意欲があるだけでなく、一般ユーザーがOpenAIのプラットフォームを通じて信頼できる情報やニュースを受け取れるようにしています」と称賛しました。なお、OpenAIとCondé Nastとのパートナーシップ契約に関する具体的な取引条件は明らかにされていません。これに対しCondé Nastの編集長組合員を代表するNewsGuild of New Yorkのスーザン・デカラバ会長は「ジャーナリズムに対するAIの侵入が拡大していることは、NewsGuild of New Yorkのメンバーにとって大きな懸念事項です。メンバーの権利が保護されることを保証するために、OpenAIとCondé Nastとのパートナーシップ契約に関する追加の詳細の開示を求めています」と指摘しています。