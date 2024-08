フェンダーから、1960年代に発売されたFender Electric XIIにインスパイアされた、プロフェッショナル向けの12弦ギター『Made in Japan Limited Telecaster XII』および『Made in Japan Limited Stratocaster XII』が発売された。このモデルは過去に限定モデルとして数度発売され、12弦ならではの響き、安定した日本製の品質、そして量産によるコストパフォーマンスが高く評価されてきた。その結果、再販を望む声が多数寄せられる人気製品となった。この新たな限定モデルでは、グロスフィニッシュのアルダーボディに、9.5インチラジアスの“U”シェイプネックを採用し、21本のナロートールフレットを装備。また、Traditionalシリーズのために特別に選定されたオリジナルピックアップを搭載し、音楽的でヴィンテージ感のあるトーンを奏でることができる。●Made in Japan Limited Telecaster XII(販売価格:165,000円/税込)カラー:Black / Natural●Made in Japan Limited Stratocaster XII販売価格:165,000円/税込)カラー:3-Color Sunburst / Lake Placid Blue / Olympic White