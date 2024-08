リスクモンスターチャイナは、時事通信社との共催セミナーを9月9日より配信開始します。

現在の中国は、不動産不況や経済成長の鈍化といった内政の課題や、米中摩擦のような外交課題を抱えています。

今回のセミナーでは、第一部で時事通信社の解説委員である西村 哲也氏を迎え、中国内外における課題について取り上げ、中国経済を深掘りしていきます。

第二部では情報統制の厳しさが増す中国での情報収集や、中国企業の審査・取引評価のポイントなどを、中国本土において日系企業のビジネスを10年以上サポートしてきたリスクモンスターチャイナが詳しく解説します。

中国現地担当の方はもちろん、日本の中国企業担当の方も視聴できます。

■セミナー概要

時事通信社 特別登壇「中国内政・外交の課題 & 中国における与信管理」

【第1部】中国内政・外交の課題(約60分)

講師:時事通信社 解説委員 西村 哲也氏

1985年に時事通信社へ入社。

大阪支社・外信部・北京特派員(1994〜1997年)、外信部次長・中国総局長(2002〜2004年)、外信部次長兼編集委員・香港支局長(2008〜2015年)、外信部副部長・部長を経て2019年7月から現職。

【第2部】中国での与信管理(約50分)

講師:利墨(上海)商務信息咨詢有限公司 総経理 財津 隆宗氏

2010年にリスクモンスター株式会社へ入社して以来、東京本社営業部勤務、九州営業所の開設、大阪支社拡大など、日本全国各地で企業の与信管理コンサルティングに従事。

2019年2月、リスクモンスターチャイナに赴任。

配信期間: 2024年9月9日(月)〜9月16日(月)

申込期限: 2024年9月5日(木) 日本時間18:00まで

言語 : 日本語

参加費 : 無料

申込方法:

https://krs.bz/rismon/m?f=3960?utm_source=rmnews

法人企業1社2名まで。

お申込み後、メールで視聴用URLを案内します。

