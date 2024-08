東京ディズニーシーⓇに2024年6月6日にグランドオープンした新テーマポート「ファンタジースプリングス」

そのグランドオープンに合わせ、「ファンタジースプリングス」を彩る音楽の数々を収録したアルバム『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム』が登場!

今回は、MezzoMikiが「ピーターパンのネバーランド」(ディズニー映画『ピーター・パン』をテーマとしたエリア)にあるアトラクション「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」の音楽の魅力を紹介します。

東京ディズニーシー CD/デジタルアルバム『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム』ピーターパンのネバーランドアドベンチャー(ライドスルー・ミックス)

2024年6月6日(木)、東京ディズニーシーにグランドオープンした新テーマポート「ファンタジースプリングス」

そのグランドオープンに合わせ、「ファンタジースプリングス」を彩る音楽の数々も発売。

4つのアトラクションの「ライドスルー・ミックス」や 、テーマポートのBGMなど、テーマポート内で聴くことのできる音源の数々を集めた『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム』が登場!

『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム』は全ての楽曲が初収録の特別な1枚です。

今回は、「ピーターパンのネバーランド」(ディズニー映画『ピーター・パン』をテーマとしたエリア)にあるアトラクション「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」の音楽の魅力を紹介します。

アルバムに収録されているのはライドスルー・ミックス。

このアトラクションのために録音されたセリフと音楽が、アトラクションを体験しているようにすすみます。

「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」では、ゲストは楽しいことが大好きで冒険心いっぱいの元気な子どもたちの集団、ロストキッズの一員に!

ピーターパンやティンカーベルとともに、フック船長と海賊たちからジョンを救出する、ネバーランドを舞台にした壮大な冒険の旅を体験できます。

ピーターパンのテキパキとした指示や、ロストキッズの賑やかなやりとりが楽しい!

作中の名曲「リーダーにつづけ」をみんなで歌ったり、タイガー・リリーに出会うシーンではリズミカルな音楽にワクワクしたり。

フック船長の海賊船「ジョリー・ロジャー号」での戦闘シーンなど、アトラクションの魅力を余すことなく体験できます!

かわいいセリフはもちろん、ディズニー映画『ピーター・パン』の「きみもとべるよ!」や「右から2番目の星」などの名曲も楽しめます。

ゆっくりと耳だけでセリフや音楽をききこむのもおすすめです☆

アトラクション「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」をいつでも耳で振り返ることができるライドスルー・ミックス。

4つのアトラクションのライドスルー・ミックスやエリアミュージックなど全6曲を収録したCD/デジタルアルバム『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム』の収録楽曲の紹介でした☆

東京ディズニーシー CD/デジタルアルバム『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム』商品概要

CD価格:3,300円(税込)

ダウンロード価格:2,546円(税込)

初回限定特典:CDジャケサイズステッカー

発売・配信日:2024年6月19日(水) ※別途、2024年9月18日に「デラックス版」がリリース予定です。

収録楽曲:

アナとエルサのフローズンジャーニー(ライドスルー・ミックス)ピーターパンのネバーランドアドベンチャー(ライドスルー・ミックス)フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー(ライドスルー・ミックス)ラプンツェルのランタンフェスティバル(ライドスルー・ミックス)ファンタジースプリングス組曲(シングル・バージョン)フローズンキングダム エリアミュージック

©Disney

