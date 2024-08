100円ショップ「キャンドゥ」に、ディズニーの名作『ティム・バートン ナイトメア―・ビフォア・クリスマス』のグッズが登場。

黒や紫が基調のデザインで「ジャック・スケリントン」や「サリー」などのキャラクターたちをあしらったグッズは、ハロウィンシーズンにぴったりです!

キャンドゥ ディズニー『ティム・バートン ナイトメア―・ビフォア・クリスマス』グッズ

発売日:2024年8月22日(木)より順次

販売店舗:全国のキャンドゥ店舗(一部店舗を除く)、Can★Doネットショップ

キャンドゥから「『ティム・バートン ナイトメア―・ビフォア・クリスマス』に登場するキャラクターたちが描かれたグッズが登場。

黒や紫が基調のハロウィンテイストたっぷりな、キャラクターたちが映えるグッズが多数展開されます☆

主人公の「ジャック・スケリントン」を中心に「サリー」や「ゼロ」など、様々なキャラクターのデザインで、ハロウィンを盛り上げてくれるグッズが勢ぞろい。

コレクションしたくなるような、ハロウィン・タウンの住民が描かれた缶バッチや、透け感がおしゃれなアクリルキーホルダーにカラビナなどが並びます。

登場する全23種の中には、キャリーケースにセット出来るキャリーバッグもラインナップ☆

缶バッジ

価格:各110円(税込)

「ジャック・スケリントン」をはじめ「サリー」や「ゼロ」など、ハロウィンタウンの住人たちが描かれた缶バッジ。

紫やグレー、オレンジなどのハロウィンらしい背景カラーでまとめられた、コレクションしたくなるグッズです!

アクリルキーホルダー/アクリルカラビナ

価格:

アクリルキーホルダー 各220円(税込)

アクリルカラビナ 各330円(税込)

アクリルにキャラクターをあしらった、アクセサリーとして使えるグッズ。

キーホルダーはダイカットされており、存在感あるデザインです。

カラビナにもイラストが入っており、これ1つでもチャームとして使えます☆

ボストンバッグ

価格:550円(税込)

キャリーケースにセットできるボストンバッグ。

様々な表情を浮かべる「ジャック・スケリントン」のお顔が総柄であしらわれています。

使わないときはたたんでコンパクトに持ち運ぶことができるのも嬉しいポイントです。

合皮ポーチ/合皮フラットポーチ

価格:

合皮ポーチ 550円(税込)

合皮フラットポーチ 440円(税込)

合皮を使ったポーチ類もラインアップ。

紫や黒を基調とした大人っぽいデザインで、年齢問わず使いやすいポーチです☆

「ナイトメアー・ビフォア・クリスマス」グッズが、100円ショップ「キャンドゥ」に初登場。

キャンドゥの『ティム・バートン ナイトメア―・ビフォア・クリスマス』グッズは、2024年8月22日より順次発売です!

