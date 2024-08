【[BATON airsoft]URG RYUSOKU-AEG【JASG認定】】8月29日 発売予定価格:52,800円

BATONは、電動ガン「[BATON airsoft]URG RYUSOKU-AEG【JASG認定】」を8月29日に発売する。価格は52,800円。また、「UDR-15 RYUSOKU-AEG 再生産分」も8月29日に発売される。

「[BATON airsoft]URG RYUSOKU-AEG【JASG認定】」は、BATON理論の「流速チューン」に基づき開発されたBATON airsoft オリジナル電動ガン。米特殊部隊の一部で使用されているGEISSELE SMR MK16タイプハンドガードを模した10.5インチM-LOKメタルハンドガードを装備し、実銃同様の軽さと頑丈さに加え、拡張性の高さも兼ね備えており、「M4電動ガン用多弾数マガジン(装弾数300発)」が付属する。

【「[BATON airsoft]URG RYUSOKU-AEG【JASG認定】」主な特長】

・レシーバーは金属製で、主要な操作を左右両側から行なえるアンビ仕様のオリジナルデザイン

・フォールディングストックアダプターの採用により、バットストックを折りたたんでの運用が可能

・「流速ルーズバレル6.10」、「流速 面ホップアップパッキンセット」の採用で、市販箱出しの電動ガン中最高クラスともいえる高精度を実現

・13枚歯セクターギヤ採用による11.1Vリポバッテリー仕様で、キレの良いレスポンスと秒間約20発の制圧力を実現(※銃本体:Tコネクター)

・MOSFET、フルメタルティース ピストン、ステンレス スチールシリンダー、ダブルOリングシリンダー ヘッドを備えた質実剛健なメカボックスを採用

