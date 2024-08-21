¥¸¥å¥ê¥¢¡¢¡Ö¹ñÆâ¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¡×ºù°æËã°á¤Ë·àÅª¾¡Íø¡ÄÆ£ËÜ¤Ä¤«¤µ¤È¤Î¡ÖºÆ²ñ¡×Ç®Ë¾¡Ö¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡Ä£¸¡¦£±£¹¸å³Ú±àÁ´À®ÀÓ
¢¡¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡Ö£Í£á£ò£é£ç£ï£ì£ä¡¡£Ó£õ£í£í£å£ò¡¡£Ç£ï£ì£ä¡¡£Ó£è£é£î£å£²£°£²£´¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë´Ñ½°£±£´£µ£°¡áÄ¶Ëþ°÷
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡×¤Ï£±£¹Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¡Ö£Í£á£ò£é£ç£ï£ì£ä¡¡£Ó£õ£í£í£å£ò¡¡£Ç£ï£ì£ä¡¡£Ó£è£é£î£å£²£°£²£´¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÀ¤³¦¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò¸øÉ½¤·¤³¤ÎÆü¤¬¡Ö¹ñÆâ¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¡×¤Ë¤Ê¤ë¥¸¥å¥ê¥¢¤¬ºù°æËã°á¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¼«¤é¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¡×¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿ºù°æ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥¸¥å¥ê¥¢¤Ï¡¢º²¤ò¹þ¤á¤¿Æ¬ÆÍ¤¤Ê¤Éºù°æ¤Îµ»¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£µÕ¤Ë¾ì³°Àï¤Ç¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ø¤Î¥Ñ¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ê¤É¥¸¥å¥ê¥¢¤Ï²á·ã¤Êµ»¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁÔÀä¤Ê»àÆ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÏÂÅÄµþÊ¿¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ØÄ¥¤ê¼ê¤òÍá¤Ó¤»¤ë¤Ê¤É·ã¾ð¤ò¤Û¤È¤Ð¤é¤»¤¿¥¸¥å¥ê¥¢¤¬¥Î¡¼¥¶¥ó¥é¥¤¥È¥Ü¥à¡¢¥¯¥í¥¹¥¢¡¼¥à¤ÇÊá¤é¤¨¤ë¤ÈÇØÃæ¤Ø¤Î¥Ò¥¶½³¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ð¡¼¥ß¥ê¥ª¥ó¤Ç¥Þ¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤·£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿¥¸¥å¥ê¥¢¤Ïºù°æ¤Ø¡Ö»ä¤Ï¡¢¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤Ç±³¤Ä¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¤³¤Î»î¹ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¯¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤µ¡¢¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¤³¤Î»î¹ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡ÖÂç·ö²Þ¤·¤¿¤ó¤¹¤è¥¦¥Á¤é¡£Âç·ö²Þ¤·¤Æ¡¢»î¹çÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤È¤«»×¤Ã¤Æ¡£¤À¤±¤É¤Í¡¢¤½¤ÎÂ¿Ê¬¡¢ËÜµ¤¤Ç¤¦¤ï¤á¤Ã¤Á¤ã·ù¤ï¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤Îºù°æ¤Ë¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬»ä¤Ïºù°æ¡¢¥ì¥¹¥é¡¼¤é¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡Ö¤è¤¯¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Êºù°æ¡£¤ªÁ°¤Û¤ó¤È¤Ë¡×¤ÈÎÞ¤òÎ®¤·¡Ö»ä¤âº£¤Þ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤È¤«·è¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÂÐÀïÁê¼ê¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤«¤Þ¤¸¤ÇÂç·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤â¤Ê¤¯¤Í¡£¤Ç¤â¤Í¡¢¤½¤ì¤¬Æ®¤¦½÷¤Ç¤·¤ç¡£¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¤À¤«¤é¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¡£¤½¤³¤Þ¤Çºù°æ¤¬¼«²æ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼ºù°æ¤¬¤ä¤Ã¤ÈÃÂÀ¸¤·¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»ä¤Ï»×¤Ã¤¿¤è¡£¤½¤ÎÆ®Áè¿´¡¢¤½¤ÎÆ®¤¦µ¤»ý¤Á¡¢Ëº¤ì¤ó¤Ê¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ï¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¡¢¤³¤¤¤Ä¤â¡¢¤¢¤¤¤Ä¤â¡¢¤³¤ÎÎý½¬À¸¤â¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡¢´ÑµÒ¤â¡¢À¤´Ö¤â¡¢Á´ÉôÁ´Éô¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ï¤½¤¤¤Ä¤é¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÆ®¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¡¢·ù¤ï¤ì¤Æ¤Ê¤ó¤Ü¤À¤í¤¦¤Á¤é¤Ï¡£»ä¤Ïºù°æ¤Ë·ù¤ï¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¤ª¤ï¤¡¡ª¤Ã¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤ªÁ°¡¢¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¡¢¤º¤Ã¤È»ý¤Ã¤È¤±¡£¤½¤ì¤¬»ä¤«¤é¤Î¤ªÁ°¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥å¥ê¥¢¤«¤é¤ÎÆþº²¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ëºù°æ¤Ï¡Ö»ä¤Ï¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¤òÅÝ¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤ËÍè¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢º£Æü¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤È¤Ã¤Æ¤â¤È¤Ã¤Æ¤â¤È¤Ã¤Æ¤â¡ª²ù¤·¤¤¤è¡×¤È¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¤È¡Ö¤Ç¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Èº£ÆüÆ®¤Ã¤Æ¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¡¢¤Û¤ó¤È¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢»ä¤Ï¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¤Î»ö¤¬¹¥¤¤Ç¹¥¤¤Ç¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤½ô·¯¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡ª¥ì¥¹¥é¡¼ºù°æËã°á¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤Ç¡¢¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÃÄÂÎ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¡£ºÇ¸å¤Ë¸ß¤¤¤ËºÂÎé¤ò¤·¤Æ°®¼ê¤·Êú¤¤·¤á¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥å¥ê¥¢¤Ï¡¢£¸¡¦£²£µ¿·ÌÚ¾ìÂç²ñ¤Ç½êÂ°Áª¼êÁ´°÷¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï»²Àï¤òÌç¸Í³«Êü¤·¤¿£±Ê¬´Ö¸ÂÄê¤Î¡ÖÌµ¸Â³Ý¤±¥Þ¥Ã¥Á¡×¤ò¹Ô¤¦¤¬¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤³¤³¤Ç£±¿Í¤À¤±¡¢£±¿Í¤À¤±¡¢¥ê¥ó¥°¤Ç²ñ¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£»ä¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë¤Ï¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤ÈÂô»³¤¢¤ë¤·¡¢Â¿Ê¬¤½¤Î¿Í¤Ï»ä¤Î¤³¤È¤Ö¤ó²¥¤ê¤¿¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡Ö»ä¤ò¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë°ú¤¤º¤ê¹þ¤ó¤À½÷¡¢¥¢¥¤¥¹¥ê¥Ü¥ó¤ÎÆ£ËÜ¤Ä¤«¤µ¡ªº£Æü¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤óºÇ¸å¤Î¤Ä¤â¤ê¤ÇÆ®¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤ïÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤³¤³¤Ç¡¢£²£µÆü¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È£±Ê¬¤Ç¤â¤¤¤¤¡ª¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¡¢¸ì¤ê¹ç¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡ªÆ£ËÜ¤Ä¤«¤µ¡ª¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ËÆÏ¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¡¢¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ð¤Ã¤«¤êËÜÅö¤Ë¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤¬¥¸¥å¥ê¥¢¤À¡ª¡×¤È¤«¤Ä¤Æ½êÂ°¤·¤¿¡Ö¥¢¥¤¥¹¥ê¥Ü¥ó¡×¤ÎÆ£ËÜ¤Ä¤«¤µ¤È¤ÎºÆ²ñ¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Ä©Àï¤Ø¡Ö»ä¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢»à¤Ìµ¤¤Ç¡¢Àº°ìÇÕ¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¶ì¤·¤¤»ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢º£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä¥¤êÉÕ¤¤¤Æ¡¢Éé¤±¤Ê¤¤¡£ÀäÂÐ¤Ë¤â¤¬¤¤¤Æ¤¢¤¬¤¤¤Æ¡¢À¤³¦¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤È¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤ÎÌ´¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤éÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë½÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£É¬¤º¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»þ´Ö¤Ï¤¹¤²¡¼¤«¤«¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âÀäÂÐ¡¢¤³¤ÎÌ´Äü¤á¤Þ¤»¤ó¡£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Í¤§¡£¤Ç¤âµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ï¤Þ¤¿¡¢É¬¤º²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÄ¶Ëþ°÷¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ØÌóÂ«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥¸¥å¥ê¥¢¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ£·Ç¯¼å·Ð¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤¬À¤³¦¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ£±¤Ä¤âÁÛÁü¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤ò¼¤á¤Ê¤¤¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥×¥í¥ì¥¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Æâ¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ë¡Ø¥×¥í¥ì¥¹³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤ÆÌ´¤¬¡¢±³¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆËÜÊª¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¿§¤ó¤ÊÂç·ù¤¤¤ÊÅÛ¡¢Áþ¤¤ÅÛ¡¢¼»ÅÊ¤·¤¿ÅÛ¡¢µö¤»¤Ê¤¤ÅÛ¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¡¢Ãç´Ö¡¢Âç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¿Í¡¢Î¢ÀÚ¤Ã¤¿¿Í¡¢Î¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¿Í¡Ä¡Ä¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÅ¨¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£»ä¤Ï¤³¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤ËÆÏ¤±¤Ê¤¤¤È¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±³¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤È¤¤«¤é»ä¤ÎÌ´¤Ï¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡¢»ä¤ÏÆ¨¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¡£Í¸À¼Â¹Ô¤Î¥¸¥å¥ê¥¢¤À¤«¤é¡£É¬¤º»ä¤ÏÀ¤³¦¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤È¾¡Éé¤·¤Æ¡¢¤Ç¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡ª¤É¤ì¤À¤±»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¥Ì¥ë¤¤À¤³¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¡£´Å¤¤¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥á¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¸·¤·¤¤¤Î¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¡£¤Ç¤âÁ´Éô³Ð¸ç¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÀäÂÐÆüËÜ¤Î¥×¥í¥ì¥¹¡¢½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤ß¤»¤ë¤è¡ªÉ¬¤º¡ª¤½¤Î³Ð¸ç¤ÇÎ¹Î©¤Á¤Þ¤¹¡ª£·Ç¯´Ö¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¤Î±þ±ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥é¥¹¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æºù°æ¤Ø¡Ö¥¢¥ó¥¿¤Ë°ìÈÖ´üÂÔ¤·¤Æ¤ó¤À¤«¤é»ä¤Ï¡ªÉé¤±¤Ê¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¡£º£Æü»î¹ç¤·¤Æ»×¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡Ø½ÐÍè¤ó¤¸¤ã¤ó¥Ã¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤ä¤Ã¤È¥¢¥¤¥Ä¤¬¥ì¥¹¥é¡¼¤é¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ»ä¤Ï¸Ø¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤éÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤è¤Í¡£¤ª¸ß¤¤¤Í¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËºÃ¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤Ç¡¢É¬¤ºÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ï»ä¤â°ì½ï¤À¤·¡¢¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤Î¤ß¤ó¤Ê¤â¤½¤¦¡ª¤½¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ß¤ó¤Ê¤â¤½¤¦¡£¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¥¸¥å¥ê¥¢¤È¤ÎÌóÂ«¤Ç¤¹¤«¤é¡£²¿ÅÙ¤Ç¤â¸À¤¤¤Þ¤¹¤è¡£»ä¤ÏÌóÂ«¤òÉ¬¤º¼é¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë³§¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈËü´¶¤ò¹þ¤á¤ë¤È¡¢Æ£ËÜ¤Ø¡Ö»ä¤ò¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ë°ú¤¤º¤ê¹þ¤ó¤À½÷¡£»ä¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥ï¥¬¥Þ¥Þ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ÏÉ´¤â¾µÃÎ¤Ç¤¹¡£Á°Æü¤Ë¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢¤À¤±¤É¤â¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿É¬¤º²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È·«¤êÊÖ¤·ºÆ²ñ¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¢¡£¸¡¦£±£¹¸å³Ú±àÁ´À®ÀÓ
¡¡¢§¥¸¥å¥ê¥¢¡¦¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó£Æ£É£Î£Á£Ì¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¡û¥¸¥å¥ê¥¢¡Ê£²£¶Ê¬£´£¶ÉÃ¡¢¥Î¡¼¥¶¥ó¥é¥¤¥È¡¦¥Ü¥à¢ªÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡Ëºù°æËã°á¡ü
¡¡¢§¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëÁª¼ê¸¢»î¹ç¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¡û²¦¼Ô¡¦ÀÄÌîÌ¤Íè¡Ê£²£±Ê¬£°ÉÃ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¥¯¥é¥Ã¥·¥å¢ª¥¨¥Ó¸Ç¤á¡ËÄ©Àï¼Ô¡¦Å·Îï¹Ä´õ¡ü
¡¡¢§¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¡£²£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
ÃæÅç°ÂÎ¤¼Ó¡¢¡û£Ó£á£ò£å£å£å¡Ê£±£µÊ¬£´£³ÉÃ¡¢¥¢¡¼¥à¥Ö¥ê¡¼¥«¡¼¡Ë¸åÆ£ÃÒ¹á¡ü¡¢¹â¶¶Æà¼·±Ê
¡¡¢§£¸¿Í¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¡¡£²£°Ê¬¾¡Éé
ÅÄÃæ¤¤º¤Ê¡¢¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢µÝ·î¡¢£Í£É£Ò£Á£É¡¢¢¤ÎÓ²¼»íÈþ¡Ê£²£°Ê¬£°£°ÉÃ¡¢»þ´ÖÀÚ¤ì°ú¤Ê¬¤±¡Ë¥¼¥¤¥À¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¢¥Þ¥¤¥é¡¦¥°¥ì¡¼¥¹¡¢¥Ü¥¸¥é¡¢£Ã£È£É£Á£Ë£É¢¤
¡¡¢§£³£×£Á£Ù¥Þ¥Ã¥Á¡¡£±£µÊ¬£±ËÜ¾¡Éé
¡û¾¾°æ¼î¼Ó¡Ê£¸Ê¬£·ÉÃ¡¢¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó¥¯¥é¥Ã¥Á¡ËÀÐÀîÆàÀÄ¡ü
¢¨¤â¤¦°ì¿Í¤ÏæÆ·î¤Ê¤Ä¤ß
¡¡¢§Í¦µ¤¤ß¤Ê¤ß¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡¡£±£µÊ¬£±ËÜ¾¡Éé
¡ûÍ¦µ¤¤ß¤Ê¤ß¡Ê£¹Ê¬£²ÉÃ¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¢ªÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡ËÆî¾®Åí¡ü