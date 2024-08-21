２０日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７４．０４ドル（－０．３３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２５５０．６ドル（＋９．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９４５．５セント（＋２１．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３３．００セント（＋４．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３７５．００セント（－３．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９５７．２５セント（＋１．００セント）
・ＣＲＢ指数
２７６．４２（＋０．０３）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７４．０４ドル（－０．３３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２５５０．６ドル（＋９．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９４５．５セント（＋２１．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３３．００セント（＋４．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３７５．００セント（－３．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９５７．２５セント（＋１．００セント）
・ＣＲＢ指数
２７６．４２（＋０．０３）
出所：MINKABU PRESS