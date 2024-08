FANTASTICS¡ØFUN¡ªFUN¡ªFANTASTICS SEASON4¡Ù¤Ç¥²¥¹¥È¤Ë¿ØÆâ¹§Â§¤ò·Þ¤¨¡¢¥¢¥É¥ê¥Ö±éµ»¤ËÄ©Àï

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「スゴい好きだった」陣内孝則にハマる演技とキャラクターを披露したメンバーは!?

FANTASTICSの冠番組『FUN!FUN!FANTASTICS SEASON4』の第8回が、日本テレビで8月27日に放送される。

今回のゲストは名俳優・陣内孝則。「俳優」のイメージが強い陣内だが、芸能界のデビューはロックバンドのボーカリストだった。俳優の道へ進んだきっかけを語る他、ドラマ、映画に多数出演している陣内が「印象の強かったレジェンド」を紹介。超バブリー&超ロックンローラーな俳優やミュージシャンのエピソードに、メンバーも驚愕する。

9月27日~10月29日に開催されるライブステージ『BACK TO THE MEMORIES PART4』では陣内との共演も実現。そこで、FANTASTICSのメンバーが2人1組になって即興の芝居に挑戦する。なりきる人物の「年齢」と「性格」の設定のみで、各々のアドリブ力と演技力が試される。果たして、「発想が面白かった」「スゴい好きだった」と、陣内にハマる演技とキャラクターを披露したメンバーは!?

スタジオパフォーマンスは、陣内が主演した大ヒットドラマ『愛しあってるかい!』の主題歌「学園天国」をメンバーが学生服でオマージュする。

■『BACK TO THE MEMORIES PART4』東京会場の追加公演&追加キャスト決定!

FANTASTIC 6(澤本夏輝・瀬口黎弥・堀 夏喜・木村慧人・八木勇征・中島颯太)が、懐かしい名曲の数々を披露する『BACK TO THE MEMORIES PART4』。

あらたな追加キャストとして、パンクブーブーの黒瀬 純が全公演に参加することが決定。さらに、チケットは各会場で完売が続出し、東京会場にて追加公演が決定。東京ガーデンシアターで、11月9日・10日の2日間で全4公演が行われる。チケット最速先行抽選予約は、8月28日10時よりFANTASTICS OFFICIAL FAN CLUB、TEAM HI-AXにて受付スタート。

■『BACK TO THE MEMORIES PART4』ポップアップショップ&コラボカフェ開催決定!

2023年に大好評だった『BACK TO THE MEMORIS』公演を記念したポップアップショップ&コラボカフェが今回も東京・大阪・福岡で開催決定。ライブステージのオフィシャルグッズ販売の他、カフェではさまざまなコラボメニューを楽しめる。

東京:9月14日~10月4日

大阪/博多:10月10日~11月5日

詳細は『BACK TO THE MEMORIES PART4』公式サイトで確認しよう。

番組情報

日本テレビ『FUN!FUN!FANTASTICS SEASON4』

08/27(火)25:04~25:34

出演:FANTASTICS(世界、佐藤大樹、澤本夏輝、瀬口黎弥、堀夏喜、木村慧人、八木勇征、中島颯太)

ナビゲーター:マイケル富岡

レジェンドゲスト:陣内孝則

舞台情報

ライブステージ『BACK TO THE MEMORIES PART4』

期間:9月27日(金)~10月29日(火)まで愛知・東京・大阪・福岡・福島・長野の6都市で開催

出演:FANTASTIC 6(澤本夏輝、瀬口黎弥、堀夏喜、木村慧人、八木勇征、中島颯太)、陣内孝則 他

『FUN!FUN!FANTASTICS SEASON4』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/fff4/

『BACK TO THE MEMORIES PART4』公式サイト

https://fantastage.com/

FANTASTICS OFFICIAL SITE

https://www.ldh.co.jp/management/fantastics/