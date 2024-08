俳優ホアキン・フェニックスに「第92回アカデミー賞」主演男優賞をもたらした映画『ジョーカー』(2019年)の続編にして完結編となる『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』(通称「ジョーカー2」)の新たなUS版ポスターが解禁となった。『ジョーカー』では、コメディアンを夢見る、孤独だが純粋で心優しい男。笑いのある人生は素晴らしいと信じ、都会の片隅でピエロメイクの大道芸人をしながらドン底から抜け出そうともがく彼が、理不尽だらけの世の中で、悪のカリスマ《ジョーカー》へと変貌を遂げるまでが描かれた。

前作から2年後が舞台となる「ジョーカー2」では、社会への反逆者・民衆の代弁者として祭り上げられたジョーカーの暴走がさらに加速していく──。ジョーカーはレディー・ガガ演じるリーと呼ばれる謎の女と出会い、ジョーカーの狂気がリーへ、そして群衆へと拡散。世界を巻き込むジョーカーの新たなショー=事件の幕が開ける。解禁された新たなUS版ポスターでは、ジョーカーとリーが、互いの意志を確認するようにまっすぐに見つめ合う姿が印象的に映し出される、まさに一触即発の瞬間を切り取っている。ジョーカーの狂気が扇動する、世界を震撼させる事件とは? 果たして、ジョーカーは悪のカリスマか、ただの弱気人間か?かつて孤独で心優しかった男の暴走の行き着く先とは――。なお、本作は「第81回ベネチア国際映画祭」(8月28日〜9月7日)でコンペティション部門への出品が決定。最高賞となる〈金獅子賞〉の栄冠を手にした前作に続く、連続受賞への期待も高まっている。(C) & TM DC (C) 2024 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.IMAX(R) is a registered trademark of IMAX Corporation. Dolby Cinema is a registered trademark of Dolby Laboratories