　21日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比440円安の3万7640円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

43913.77円　　ボリンジャーバンド3σ
41751.98円　　ボリンジャーバンド2σ
40687.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
40050.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
39590.19円　　ボリンジャーバンド1σ
38624.53円　　75日移動平均
37640.00円　　21日夜間取引終値
37526.00円　　5日移動平均
37428.40円　　25日移動平均
37094.45円　　200日移動平均
36010.00円　　一目均衡表・転換線
35980.00円　　一目均衡表・基準線
35266.61円　　ボリンジャーバンド-1σ
33104.82円　　ボリンジャーバンド2σ
30943.03円　　ボリンジャーバンド3σ
258.43円　　20日日経平均株価現物終値


株探ニュース