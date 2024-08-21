日経225先物テクニカルポイント（21日夜間取引終了時点）
21日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比440円安の3万7640円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
43913.77円 ボリンジャーバンド3σ
41751.98円 ボリンジャーバンド2σ
40687.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
40050.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
39590.19円 ボリンジャーバンド1σ
38624.53円 75日移動平均
37640.00円 21日夜間取引終値
37526.00円 5日移動平均
37428.40円 25日移動平均
37094.45円 200日移動平均
36010.00円 一目均衡表・転換線
35980.00円 一目均衡表・基準線
35266.61円 ボリンジャーバンド-1σ
33104.82円 ボリンジャーバンド2σ
30943.03円 ボリンジャーバンド3σ
258.43円 20日日経平均株価現物終値
株探ニュース
43913.77円 ボリンジャーバンド3σ
41751.98円 ボリンジャーバンド2σ
40687.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
40050.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
39590.19円 ボリンジャーバンド1σ
38624.53円 75日移動平均
37640.00円 21日夜間取引終値
37526.00円 5日移動平均
37428.40円 25日移動平均
37094.45円 200日移動平均
36010.00円 一目均衡表・転換線
35980.00円 一目均衡表・基準線
35266.61円 ボリンジャーバンド-1σ
33104.82円 ボリンジャーバンド2σ
30943.03円 ボリンジャーバンド3σ
258.43円 20日日経平均株価現物終値
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