2023年12月から2024年3月まで行われたMrs. GREEN APPLEのライブツアー<Mrs. GREEN APPLE 2023-2024 FC TOUR “The White Lounge”>を映画化した『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge ㏌ CINEMA』が2024年9月13日より全国公開となる。「ケセラセラ」「ダンスホール」など、Mrs. GREEN APPLEの大ヒットナンバーで綴られる同映画には、本格的な音楽劇としての表現方法が取り入れられ、全演奏曲が新たにアレンジし直された。また、ライブ映像に加えて、新たに撮影したシーンも映画用に編集。ツアーに参加した人も、参加できなかった人も、どこで観ても特等席といえるスクリーン内で、Mrs. GREEN APPLEが放つ圧倒的な音楽と共に、情感豊かで美しい異世界に没入することが出来る映像作品となっている。

■映画『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge ㏌ CINEMA』





公開日:2024年9月13日(金)全国ロードショー

公開劇場:丸の内ピカデリー、新宿ピカデリーほか全国ロードショー

主演:Mrs. GREEN APPLE (大森元貴 若井滉斗 藤澤涼架)

Planner and General Producer:大森元貴

Director:井上和行

General Director:ウォーリー木下

General Creative Director:大田高彰

公式サイト:http://thewhitelounge-movie.jp/

公式X:@twl_movie

公式TikTok:@twl_movie



▼ストーリー

白い服とマスカレードマスクをした人々が白いラウンジをゆっくりと行き交う中、白いハットを被った男(大森元貴)が、このラウンジへと迷い込む。男はそこでの人々を眺め、不安と希望が入り混じりながら告げる。

「ドアを開けたら何かが変わるのか」──今を生きる あなたの感情に問いかける 9つの物語が幕を上げる。





■5ヶ月連続リリース第5弾「familie」

2024年8月9日(金)配信開始

配信リンク:https://lnk.to/mga_familie

※Honda 新型FREED CMソング







■定期公演<Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”>

10月05日(土) 神奈川・Kアリーナ横浜

open16:30 / start18:00

10月06日(日) 神奈川・Kアリーナ横浜

open16:30 / start18:00

10月09日(水) 神奈川・Kアリーナ横浜

open17:30 / start19:00

10月10日(木) 神奈川・Kアリーナ横浜

open17:30 / start19:00

10月15日(火) 神奈川・Kアリーナ横浜

open17:30 / start19:00

10月16日(水) 神奈川・Kアリーナ横浜

open17:30 / start19:00

10月30日(水) 神奈川・Kアリーナ横浜

open17:30 / start19:00

10月31日(木) 神奈川・Kアリーナ横浜

open17:30 / start19:00

【追加公演】

11月19日(火) 神奈川・Kアリーナ横浜

open17:30 / start19:00

11月20日(水) 神奈川・Kアリーナ横浜

open17:30 / start19:00

(問)SOGO TOKYO 03-3405-9999

▼チケット

・Ringo Jamシート:20,000円(税込) ※特典付き

・SS指定:15,000円(税込) ※特典付き

・S指定:12,800円(税込)

・着席指定:12,800円(税込)

【追加公演 オフィシャルFC「Ringo Jam」会員限定チケット最速先行受付(抽選)】

受付期間:8月20日(火)8:00〜8月27日(火)23:59

申込条件:申込者・同行者ともに「Ringo Jam」会員(年・月会費コース)の方

※受付対象公演:追加公演2daysのみ

※「年会費」「月会費」どちらのコースでもお申し込みいただけます

■LIVE from ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜













その世界観が詰まったポスタービジュアルが公開となった。すべてが白で彩られた“ホワイトラウンジ”へ、白のスーツに身を包み、扉を開けて一歩踏み出す大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架の姿が特写された。何かが始まる予感を表す印象的なビジュアルに仕上がっている。さらに予告編動画も公開。“ドアをあけたら何かが変わるのか”という問い掛けから、「ケセラセラ」「ダンスホール」「ツキマシテハ」「Soranji」と、大森元貴の圧巻の歌声とともに、演技、ダンス、そして演奏シーンが映し出される。壮大な音楽劇を余すところなく凝縮した映像だ。またこの予告編では同ライブツアーでしか演奏されていない書き下ろし楽曲「The White Lounge」も初めて一部公開されている。大森元貴自身がPlanner and General Producerとして名を連ねた映画『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge ㏌ CINEMA』は、ライブでも映画でもない、新しいエンタテインメントだ。Ⓒ 2024 “Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA” Film Partners