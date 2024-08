人気犯罪ミステリー映画『ナイブズ・アウト』シリーズで監督を務めるライアン・ジョンソンが、第3弾『ウェイク・アップ・デッド・マン:ア・ナイブズ・アウト・ミステリー(原題)』の撮影終了を報告した。

ジョンソンは自身の(旧Twitter)を更新し、「さて、『ウェイク・アップ・デッド・マン』の撮影が終了した。アっという間だったな!最高のスタッフと素晴らしいキャスト、本当に特別な撮影だったし、完成するのが待ちきれない」と投稿。クランクアップの報告には、「Please be mindful of the graves(お墓に気をお配りください)」と記されたサインが墓場に立てられたモノクロ画像が添えられている。

Aaaand that’s a wrap on Wake Up Dead Man. Went so fast! Best crew, incredible cast, this was a really special shoot and I cannot wait to put it together.