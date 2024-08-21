àÍÅ²ø¡§¥á¥í¥óÅð¤ß¿©¤¤áÌÜ·â¾ðÊó¤Ë4.4Ëü¿ÍÃíÌÜ¡¡¡Ö¤¹¤´¤¤°¤¤´é¡×¡ÖÂà¼£¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉï¤Ç¤Þ¤ï¤·¤¿¤¤¡×
2024Ç¯²Æ¡¢X¾å¤Ë¤È¤¢¤ëÍÅ²ø¤¬¸½¤ì¤¿¡£
¿Í¤ÎÏÆ¤Î²¼¤«¤é´é¤ò½Ð¤·¡¢°¤¤´é¤ÇÀÖÆù¥á¥í¥ó¤ò¥Ú¥í¥ê¡£
¤½¤ÎÌ¾¤â¡½¡½¡½¡½¡Ö¥á¥í¥óÅð¤ß¿©¤¤¡×¤À¡£
¤³¤ÎÍÅ²ø¤ÈÁø¶ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡÷torotolo106106¤µ¤ó¡£
2024Ç¯8·î18Æü¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿ÌÜ·â¾ðÊó¤Ë¤Ï¡¢4Ëü4000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¡Ê20ÆüÌë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ªÌÜÌÜ¤¬³ÑÅÙ¤Î¤ª±¢¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÆüËÜ²è¤Ë½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¤ª´é¤·¤Æ¤ë¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¿ÀÌ¯¤È¤¤¤¦¤«¸å¤í¤á¤¿¤¤´é¤·¤Æ¤ó¤Î¤è¡×
¡Ö¤¹¤´¤¤°¤¤´é¤Ç¥á¥í¥óÅð¤ó¤Ç¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯°¤¤ÍÅ²ø¡¢Âà¼£¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉï¤Ç¤Þ¤ï¤·¤¿¤¤¡×
19Æü¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Åê¹Æ¼Ô¡¦¡÷torotolo106106¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍÅ²ø¡§¥á¥í¥óÅð¤ß¿©¤¤¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥Á¥«¥ó¤Î¤ª¤Ë¤¯·¯¡Ê4ºÐ¡¦¥ª¥¹¡Ë¡£
ÎäÂ¢¸Ë¤«¤é½Ð¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¤ª¤Í¤À¤ê¥â¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¥á¥í¥ó¤¬Âç¹¥Êª¤À¤È¤¤¤¦¡£ÌÜ·â»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥á¥í¥ó¤òÅð¤ß¿©¤¤¤¹¤ë¤Î¤Ï³ä¤È¤¤¤Ä¤â¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Øº£Ç¯¤â¥á¥í¥ó¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¡Ê¡÷torotolo106106¤µ¤ó¡Ë
¤¿¤À¡¢¥á¥í¥ó¤Ï¿Í´ÖÍÑ¡£¤ª¤Ë¤¯·¯¤Ï¥¬¥Ö¥Ã¤È¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤»¤º¡¢»ô¤¤¼ç¤¬¤¹¤Ù¤Æ¿©¤Ù½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤Ú¤í¤Ú¤íçÓ¤á¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£