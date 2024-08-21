20À¤µªºÇ¹â¤ÎÅ·ºÍ³Ø¼Ô¤Ï¡Ö¥À¥á¿Í´Ö¡×¤À¤Ã¤¿¡Ä°¦¼Ö¥·¥È¥í¥¨¥ó¤Ç»ö¸Î¤Ã¤¿¡Ö¶ÄÅ·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×
¡Ö¿ÍÎà³Ø¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤À¤í¤¦¡£Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¿ÍÎà³Ø¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î³ØÌä¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ100Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò°ìÄÏ¤ß¤Ë¤Ç¤¤ë¡Ö¿ÍÎà³Ø¤Î¥Ä¥Ü¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï±üÌî¹îÌ¦¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¿ÍÎà³Ø¡Ù¤«¤éÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
°¦¼Ö¤¬°ì½Ö¤Ç¥°¥·¥ã¥°¥·¥ã¤Ë
20À¤µªÈ¾¤Ð¡¢¹½Â¤¼çµÁ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿³Ø¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥ì¥ô¥£¡á¥¹¥È¥í¡¼¥¹¤Ï¡¢Àï´Ö´ü¤ËÀÄÇ¯»þÂå¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¤Ë¤Ï¥Ê¥Á¥¹¤È¥Õ¥¡¥·¥º¥à¤ÎÂæÆ¬¡¢¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¤Îº¸ÇÉÅÞÇÉ¤ÎÊ¬Îö¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ¤Î¶¦»º¼çµÁ¤Î¼Ò²ñ¼çµÁ¿Ø±Ä¤«¤é¤ÎÊ¬Îö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ïº®Íð¤·ºøÁî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼Ò²ñ¼çµÁ³ØÀ¸Á´¹ñÏ¢ÌÁ¤Î»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢Ï¢ÌÁ¤Îµ¡´Ø»ï¤Ë´ó¹Æ¤·¤Æ¡Ø¼Ò²ñ¼çµÁ³ØÀ¸¡Ù»ï¤ÎÊÔ½¸¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÄÇ¯´ü¤Ë¤Ï¡¢À¯¼£¤ËÇ®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îº¢¡¢Èà¤ÏÀïÁè¤ä¿¢Ì±ÃÏ¼çµÁ¡¢»ñËÜ¼çµÁ¡¢¥Ö¥ë¥¸¥ç¥ï¥¸¡¼¤ËÂÄÍî¤·¤¿¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ò¼Î¤Æ¤Æ¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¢¥Ç¥ó¤ØÎ¹Î©¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ë¥¶¥ó¤Î¡Ø¥¢¥Ç¥ó¡¦¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ù¤Î½ñÉ¾¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥ô¥£¡á¥¹¥È¥í¡¼¥¹¤Ï¡Ö¼«Á³¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í»¡¤ò·ç¤¤¤¿¥Ë¥¶¥ó¤ÎÂÖÅÙ¤ËÈãÈ½Åª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ë¥¶¥ó¤ÎËÁ¸±Àº¿À¤Ï¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤È¤³¤ÎÉ×¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥Ë¥¶¥ó¤Î¥¢¥é¥Ó¥¢ÂÚºß·Ð¸³¤Ï¡¢¥ì¥ô¥£¡á¥¹¥È¥í¡¼¥¹¤Î³¤³°¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´êË¾¤ò»É·ã¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î´Ö¡¢Èà¤Ï¥Ñ¥êÂç³ØË¡³ØÉô¤ËÆþ³Ø¤·¥½¥ë¥Ü¥ó¥Ì¤ÇÅ¯³Ø¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥°¥ì¥¬¥·¥ª¥ó¡ÊÃæ¹âÅù¶µ°é¤Î¶µ¼ø»ñ³Ê»î¸³¡Ë¤Î¸¦½¤¤Ç¤Ï¥â¡¼¥ê¥¹¡¦¥á¥ë¥í¡á¥Ý¥ó¥Æ¥£¤È¥·¥â¡¼¥Ì¡¦¥É¡¦¥Ü¡¼¥ô¥©¥ï¡¼¥ë¤È°ì½ï¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î»þÂå¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹»×ÁÛ¤òÂåÉ½¤¹¤ëï£¡¹¤¿¤ëÌÌ¡¹¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥ì¥ô¥£¡á¥¹¥È¥í¡¼¥¹¤Ï24ºÐ¤Ç¹â¹»¤ÎÅ¯³Ø¶µ»Õ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Îº¢¡¢¸©µÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤·¡¢Áªµó³èÆ°¤Î¤¿¤á¤Ë¥·¥È¥í¥¨¥ó¤ÎÃæ¸Å¼Ö¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Áªµó±¿Æ°½éÆü¤Ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¼Ö¤ò¹Â¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë¶É¡¢Áªµó±¿Æ°¤ÏËþÂ¤Ë¤Ç¤¤º¡¢À¯¼£²È¤òÌÜ»Ø¤¹µ¤¤Ï°à¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥°¥ì¥¬¥·¥ª¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¤Ë¤ÏÂç³Ø¶µ°÷¤Ë¤Ê¤ëÆ»¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç³Ø¤È¤¤¤¦¿¦¾ì¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡ØÈá¤·¤Ç®ÂÓ¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ä¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢Æ±¤¸¼ø¶È¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Î¤¦¤Á¤Ë½ª¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´¶¤¸¤ÆØËÁ³¤È¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤ËÈà¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿ËÜ¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿ÍÎà³Ø¼Ô¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥í¡¼¥¦¥£¡¼¤Î¡Ø¸¶»Ï¼Ò²ñ¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£¥í¡¼¥¦¥£¡¼¤Ï¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤Î½»¤à¾ì½ê¤Ç¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ï¡¼¥¯¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢Ê¸²½¤Ï´°À®¤µ¤ì¤¿¸ÇÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Â¾¤ÎÊ¸²½¤È¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤äÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶öÁ³¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿»ºÊª¤Ç¤¢¤ë¤ÈÏÀ¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ì¥ô¥£¡á¥¹¥È¥í¡¼¥¹¤Ï¥í¡¼¥¦¥£¡¼¤Î¿ÍÎà³Ø¤Ë¿¨¤ì¡¢ÍýÏÀ¤È¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ï¡¼¥¯¤¬ÞÕÁ³°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤½¤Î³ØÌä¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¼¡Âè¤Ë¿ÍÎà³Ø¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÈá¤·¤Ç®ÂÓ¡×¤ÎÃÂÀ¸
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ë»þ¡¢¥ì¥ô¥£¡á¥¹¥È¥í¡¼¥¹¤Ï¼Ò²ñ³Ø¼Ô¥»¥ì¥¹¥¿¥ó¡¦¥Ö¡¼¥°¥ì¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¥Ö¡¼¥°¥ì¤ÏÈà¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥íÂç³Ø¤Ç¼Ò²ñ³Ø¹ÖºÂ¤Î¶µ¼ø¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ý¤Á¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¥ì¥ô¥£¡á¥¹¥È¥í¡¼¥¹¤Ï¤¹¤°¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¹Ô¤¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
£±£¹£³£µÇ¯¤ËÁ¥¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¥ì¥ô¥£¡á¥¹¥È¥í¡¼¥¹¤Ï¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥íÂç³Ø¤Ç¹ÖµÁ¤òÃ´Åö¤¹¤ëËµ¤é¡¢¥«¥¤¥¬¥ó¥°¤Î¿Í¡¹¤òË¬¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇ¯Ëö¤«¤é¤ÎÅßµÙ¤ß¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÆâÎ¦¤Ë¿ô¥õ·î¤Ë¤ï¤¿¤ëÄ´ººÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¡¢¥Þ¥È¡¦¥°¥í¥Ã¥½ÃÏÊý¤Ç¡¢ÀºåÌ¤Ê¿ÈÂÎÁõ¾þ¤ò¹Ô¤¦¥«¥Ç¥å¥ô¥§¥ª¤ä¥Ü¥í¥í¤Î¿Í¤¿¤Á¤È½Ð¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÍâÇ¯¤ÎÅßµÙ¤ß¤Ë¤Ï¥Ñ¥ê¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢Ä´ººÎ¹¹Ô¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
£±£¹£³£¸Ç¯¤Ë¤Ï¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥íÂç³Ø¤ò¼¿¦¤·¡¢¥¯¥¤¥¢¥Ð¤«¤é¥Þ¥Ç¥¤¥éÀî¤Þ¤Ç¤Î¹âÃÏ¤ÎÀ¾Éô¤ò²£ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢²£ÃÇÅª¤ÊÃÏ¿Þ¤ò¤Ä¤¯¤ëÄ´ºº½àÈ÷¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÄ´ºº¤Ï30Æ¬¤Îµí¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥é¥Ð£±Æ¬¤È¥é¥¤¥Õ¥ë½Æ£±Ãú¤ò»ý¤¿¤»¤¿15¿Í¤ÎËÒÆ¸¡¢¼ý½¸ÉÊ¤Î±¿ÈÂÍÑ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤«¤éÀ®¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¼«Á³¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤ËÊë¤é¤¹¿Í´Ö¤È¤Î½Ð¹ç¤¤¤ò´Þ¤á¡¢£±£¹£³£°Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂÚºß¤Î·Ð¸³¤òÄÖ¤Ã¤¿Ãøºî¤¬£±£¹£µ£µÇ¯´©¹Ô¤Î¡ØÈá¤·¤Ç®ÂÓ¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀïÁ°¤Ë¡ÖÌ¤³«¡×¤ÎÃÏ¤òË¬¤ÍÊâ¤¤¤¿¿ÍÎà³Ø¼Ô¤¬½ñ¤¾å¤²¤¿Î¹¹Ôµ¤Ï¡¢Äë¹ñ¼çµÁ¤ä¥Þ¥ë¥¯¥¹¼çµÁ¡¢¼ÂÂ¸¼çµÁ¤È¤¤¤Ã¤¿À¾ÍÎ¤ÎÀ¯¼£¤ä»×ÁÛ¤¬¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¤Ë¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÏ¢ºÜµ»ö¡Ò¤Ê¤¼¿ÍÎà¤Ï¡Ö¶á¿ÆÁê´¯¡×¤ò¸Ç¤¯¶Ø¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¤Ò¤È¤ê¤ÎÅ·ºÍ³Ø¼Ô¤¬¹Í¤¨¤Ä¤¤¤¿¡ÖÇ¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³¡×¡Ó¤Ç¤Ï¡¢¿ÍÎà³Ø¤Î¡Ö¤³¤³¤À¤±²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ä¶½ÅÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÃæ¤Î¿¦¾ì¤Ë°î¤ì¤ë¡Ö¥¯¥½¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤»Å»ö¡×¤Ï¤³¤¦¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ä¿ÍÎà³Ø¼Ô¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö·ÐºÑ¤ÎËÜ¼Á¡×