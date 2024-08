芸術は経営でできている…！意外と知らない「歴史的芸術作品」が生まれる「しくみ」

わたしたちはいつまで金銭や時間など限りある「価値」を奪い合うのか。ベストセラー『世界は経営でできている』では、気鋭の経営学者が人生にころがる「経営の失敗」をユーモラスに語ります。

※本記事は岩尾俊兵『世界は経営でできている』から抜粋・編集したものです。

芸術は経営でできている

すぐれた芸術家ならば誰でも知っているように、「厳密な意味で」孤高の天才が一人だけで成し遂げる芸術はこの世に存在しない。芸術が成立するには作品の価値が創造され理解される「芸術ネットワークの経営」が不可欠となる。

そもそも絵画であればキャンバス・絵具・筆などが、音楽であれば楽譜・楽器・音響機器といった人工物の数々が必要となる。これらの人工物は当然ながらどこかで誰かが作ったものである。

もちろん世の中にはこうした人工物を必要としない芸術表現もある。たとえばそこらの路上で素っ裸になって踊り狂うタイプの芸術などはその極端な例だろう。

しかし、こうしたパフォーマンスでさえも、過去に演じられたダンスの定石・基礎を踏まえていたり、事前に行政の許可を得ていたり、何かしら他人の関与がある。それに、どのような芸術であれ、観客なしでは成り立たない。その意味で、あらゆる芸術は他の誰かの力を借りて成り立っているのである。

ここで天邪鬼な人であれば「それならば、観客もおらず、無断で路上を占拠し、ダンスの定石・基礎など無視して、素っ裸で踊った場合は、孤高の芸術といえるじゃないか」と思うかもしれない。

しかしそれはもはや狂気の沙汰かせいぜい変態の趣味である。

芸術とは呼ばれず即座に警察のお世話になるだけだ。

推敲伝:自分という第一の観客とその拡大

しかも仮にそうした狂気・変態型の行為を芸術と呼んだとしても、当人含め誰かがそれを芸術と評価した時点で必ず一人以上の観客がいることになる。

誰にも見せない自分だけのための芸術でさえも、自分自身に芸術家と鑑賞者の一人二役を与えているだけだ。

その意味でもやはり芸術は厳密な意味で一人だけでなされることはない。

だが、この点は当の芸術家にさえ十分に理解されていない。孤高の天才が無から有を生み出すという神話の人気は根強い。駆け出しの芸術家ほどこの幻想にとらわれやすい。そしてこの種の勘違いによって芸術をめぐる悲喜劇が生まれる。

たとえば自分の作品を他人に評価されることを極端に嫌う人がいる。こうした人は、絵でも音楽でも小説でも評論でも、誰の目にも触れさせないことで孤高を保つ。それでいて、ときおり周囲の無理解を嘆くのだから不思議である。「そもそも君は誰にも理解されたくなかったのでは」と周囲も首をかしげるしかない。

そもそもどのような芸術であれ最低でも自分という観客・鑑賞者が存在する。

そのため芸術作品を制作する際には、必ず観客・鑑賞者の視点を意識する必要がある。とはいえ、このことは何も「芸術も商業主義に走るべき」と主張しているわけではない(そう捉えてしまう人は、本書でいう「経営」の意味をまだ理解できていない人か、この章だけ先につまみ食いして読んでいる人のどちらかだろう)。

むしろ現在の観客・鑑賞者の常識を揺さぶり、彼らを不安にさせ、彼らの視点を変えてしまうような、非・商業主義的な作品に高い芸術性が認められる。

その場合でさえ、想定される観客・鑑賞者を深く理解しないと狙いどおりの効果は得られない。そうした理由から、どんな芸術作品もまずは自分自身が最初の観客・鑑賞者となるわけである。

芸術家は、観客・鑑賞者の立場から作品を自己評価し、制作途中のデッサンを描き直してみたり、楽器から響いてくる音を調整してみたり、文章を推敲してみたりする。こうした一連の作業を高速化するために、マティスにいたっては、さまざまな色と形の紙を画鋲で仮止めすることで配置の効果を簡単に試せる「切り紙絵」の手法を編み出したほどである。

このように、初期段階では芸術作品は「二人目の自分」に向けて作られ、適宜修正されていく。そして次の段階として、観客・鑑賞者の対象範囲を「自分自身のみ」という最も狭いものから徐々に拡大していく。

出来上がった作品に対して少なくとも自分自身が高評価できるのであれば、他人もまた「もし自分と完全に同じ文脈を共有してくれれば」必ず高評価するだろう(実際には完全に同じ文脈を共有することは肉親でさえ不可能だが)。

たとえば小便器に『泉』という洒落た題名をつけて、一流美術館に展示したとしよう。

その場合でも、学芸員が「なるほどこれは網膜を刺激する華美な絵画や彫刻に対して、日常の中に美しさはあるという、観念を刺激しているのだな」と芸術家自身も困惑するほど見事な解釈をしてくれて、美術商がこの作品の新規性に目をつけて喧伝し、それに踊らされたパトロンが巨額で作品を購入すれば、あっという間に歴史的芸術作品の出来上がりだ。

バイオレート:規則に従うか従わないか、それが問題だ

芸術作品が高評価されるには、美術館経営者、学芸員・キュレーター、美術商、パトロン・顧客、一般客などが次々と作品の文脈を理解した上で作品に対して能動的に意味づけしてくれなければいけない。

文脈が理解されなければ、小便器をもって街中でウロウロしている変態中年は眉をひそめられるだけだ。この点がまさに経営の問題なのである。

芸術は他者と文脈を共有するために、ある程度は規則や「お決まり」に従う必要がある。色彩の規則、音階の規則、文法の規則、遠近法、対位法、起承転結などだ。

しかし規則に従いすぎると、今度はつまらない作品に堕してしまう。「暗い嵐の夜だった」で始まる小説は陳腐だとされる(今なら逆張りで面白くなるかもしれないが)。一方で規則から外れすぎると、自分にとっても他人にとっても意味不明なものが出来上がる。

本書もまた、「昭和軽薄体」に対して「令和冷笑体」という、時代の雰囲気に合わせたスタイルを提案する文体芸術を目指している。

このことが伝わらないと「よくある冷笑系学者の勘違いエッセイ」とされるのが関の山だ。こうした事情から、本書もある程度は昭和軽薄体エッセイの型を踏襲しているわけである。

このように、芸術を芸術として成立させるには、作品の意図を理解し、実現し、評価するネットワークを構築していかなければいけない。そのために、一定程度は芸術の規則を踏まえる必要がある。

ひとたび芸術が成立すると、そこには富や名声といった報酬が生まれる。

このとき、作品に対して与えられた報酬を分配する必要が生じる。たとえば富の分配であれば画商や画材屋といった関係者たちに手数料・材料費等を支払うことになるし、名声の分配であれば映画のエンドロール(クレジット)や書籍の謝辞といった形で貢献者の名前を挙げることになる。

こうした富と名声の再配分を通じて、芸術ネットワークの参加者たちが特定の芸術家の作品を存続させる限り、当該芸術家は引き続き芸術活動に打ち込める環境を与えられる。

芸術のネットワークが持つこうした機能ゆえに、ネットワークの中心にいる特定の作家の「名前」が芸術において異様なほど力を持つ。

だからこそ、レンブラント作とされていた『黄金の兜の男』が実は無名の画家の作品だったと分かった瞬間に、一目この絵画を見ようと詰め掛けていた人たちの行列はどこかに消える。あるいは安物の複製品とされたダ・ヴィンチの『サルバトール・ムンディ』が真筆と判明した瞬間に数百億円の値がつく。

芸術作品は人と物のネットワークによって「芸術作品になる」のである。

しかし、芸術家はときおりこうしたネットワークの存在を軽視し、自己の貢献度合いを高く見積もりすぎる。その結果として芸術作品に与えられた報酬をあまりに自分本位に分配してしまう。そうして芸術ネットワークは崩壊へと向かう。

たとえば芸術作品を制作するために特殊な素材や道具が必要となる場合、あまりにも自分本位な報酬の分配を繰り返す芸術家(お金もケチる上に作品はすべて自分の力だけで作ったと喧伝する人)に対しては、上記の素材・道具を作ってくれる他者はいなくなる。

そうした「欲張り孤高型の芸術家」は作品に必要な素材・道具を自作するしかない。そのうちに作品制作の時間や労力よりも素材・道具制作の時間や労力の方が大きいという本末転倒な状況に陥り、多くの場合には作品が完成されないか予定よりも大幅に遅れて予定よりも大幅に低品質なものが完成する。

このように「芸術作品の価値は芸術ネットワーク全体で創造していくものだ」という視点を忘れると、どんな名作も具現化されないか駄作の山に埋もれてしまう。

塑像の神様:芸術ネットワークの機能と逆機能

反対にこうした芸術ネットワークの経営が異様に上手い人も存在する。

そうした人の手にかかれば、著名な絵画の模造品の髭を描き足したり髪型を変えたりするという中高生のおふざけのような作品であっても一流の現代アートとして認識される。それどころか、特定の芸術家を中心とする芸術ネットワークは、ひとたび成長軌道に乗ると勝手に拡大していく。

なぜならば芸術作品を本当に理解している人などほとんどいないためだ。

その場合、芸術作品は難解であればあるほどいい。芸術家本人が混乱しながら作品を作った場合でさえ、すでに富と名声を得ている芸術ネットワークを構成する人々は「これは、ポスト・モダン的な……。さすが○○先生、新しい」などと口々につぶやくことだろう。

芸術ネットワークの中心にいる作家の作品を購入した大富豪は、作品の価値を理解していなくても、値段が下がったら困ることだけは理解している。だから美術家のパトロンたちは、自分が購入した作品の作者を「芸術の定義自体を変えた(真意:自分の常識では到底理解できない)」と持ち上げて心の中で「値段よ、上がれ!」と祈る。

画商、画廊、プロデューサーといった「芸術の流通業者」も同じだ。自分が一枚かんでいる芸術ネットワークが生まれたら、それが成長することで多額の手数料が入る。だからこそ彼らは一度構築できた芸術ネットワークの価値を下げるようなことを(中心となる芸術家の芸術ネットワークの経営があまりに不出来でないかぎり)するはずがない。

一般客もこうした芸術ネットワークに花を添える。

実は画廊に通う一般客の大部分は美大出身者である。先端音楽の消費者の多くは音大出身者であり、演劇鑑賞を趣味とする人のほとんどは演劇部出身者だ。純文学雑誌を購読しているメイン層は純文学新人賞の応募者である(恥ずかしながら私も文芸部時代からいまだに純文学雑誌を購読し、分析し続けている)。

彼らは芸術の規則を嫌というほど学んでいる。だからこそ作品の価値が分からないなどとは死んでも言えない。解説記事や考察ブログを盗み見て、例のごとく既存の巨大芸術ネットワークへの賛辞をひねり出す。

本書もまた、最初に権威者が褒めるか貶すかで、その後の反響は大きく変わるだろうと予測しておく(こういっておけば評価されなくても言い訳が立つので便利である)。

人は芸術家になるのではなく芸術家にされる。だからこそ、「芸術家自身が芸術ネットワークに絡めとられて身動きができなくなる」という逆機能にも注意する必要がある。

ある芸術家が特定の地域/分野での芸術ネットワークで成功すると、その芸術ネットワークは自己成長する。同時にこの芸術ネットワークは当該芸術家が同じ芸術ネットワークにとどまり続けて作品を創造し、富と名声を分配し続けることを望むようになる。

結果としてその芸術家の新たな場所/領域での芸術的挑戦をあきらめさせる。たとえば、特定の場所での個展を強いたり、特定の方法での演奏を押し付けたり、特定の雑誌での連載を求めたりしてくるなどだ。

もちろんそのおかげで芸術家は安定した生活の糧が得られる部分もある。芸術ネットワーク内から「芸術家をこうした柵から解き放って飛躍させよう」という声が上がることもある。とはいえ上述の逆機能により芸術作品が埋もれる可能性は認識しておくべきだろう。

芸術の中にさえも経営は見いだせるのである。

