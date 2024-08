英語を話せるようになりたいけれど、効果的な学習法が見つからない。そんな多くの英語学習者から絶賛の声を集める本が『話す力が身につく5分間英単語』だ。カジュアルな会話からフォーマルな表現まで、数千に及ぶ例文を音声とともに掲載。実践的なスピーキング力やリスニング力を向上させることができる。著者は、英字新聞編集長を10年以上務める高橋敏之氏。一般的な英単語集には記載されていない「ニュアンス」や「実際の使われ方」まで丁寧に解説した。本稿では本書から特別に一部を抜粋して紹介する。

bother

ネイティブの会話に頻出の単語“bother”

botherは非常に幅広い用法を持つ厄介な動詞だが、しっかりマスターすれば、英語で理解できることや表現できることが広がってくる。

この語を理解するコツは、極力シンプルに考えること。幅広い意味で使われるbotherも、大きく分けると上記の2つになる。

まずは 屐舛鮑い蕕擦襦不快にさせる、邪魔をする」という意味。相手の邪魔をしたり、相手を困らせたり嫌がらせをしたりするなどして、何らかの点で相手を不快にさせるという意味があると理解しておこう。

もう1つは◆屬錣兇錣供舛垢襦廚箸いΠ嫐。わざわざ時間や労力を使って何かをする、ということを表す際に使われる用法で、don't bother to do 〜(わざわざ〜しようとしない)のように否定文で使うことが多い。

これら2つの意味を押さえた上で、次の例文で取り上げているようなbotherを使った代表的な決まり文句を覚えていくのが、この語をマスターする近道だ。ちなみに、ここでは扱わないがbotherには「面倒」「悩みの種」といった意味で使う名詞としての用法もある。

米亜法舛鮑い蕕擦襦不快にさせる、邪魔をする

If that guy keeps bothering you, why don't you tell him to stop?

そいつがあなたを困らせ続けるなら、やめろって言えば?

My neighbor plays the saxophone every night, but it doesn't bother me.

近所の人が毎晩サックスを吹くが、私は別に気にならない

Sorry to bother you, but could you help me with something?

邪魔してすみませんが、ちょっと手伝ってくれますか?

Don’t bother your brother when he's trying to study.

お兄ちゃんが勉強しようとしている時に邪魔しちゃだめ

It bothers me when my husband farts loudly in public.

夫が人前で大きなおならをするのが嫌だ

◆ It bothers me when/that 〜(〜が私に不快感を与える)のように、itを主語にすることもある。itはwhenやthat以降の内容を指す

Does it bother you that Lily borrows your clothes without asking you?

リリーがあなたに無断で服を借りていくのは嫌じゃない?

Will it bother you if I turn the radio on?

ラジオをつけたら迷惑かな?

◆米亜砲錣兇錣供舛垢

Don't bother to pick me up.

わざわざ迎えに来ていただかなくても結構です

◆ bother to do 〜、またはbother 〜ingで「わざわざ〜する」。否定文(「わざわざ〜しない」「あえて〜しようとしない」)で使うことが多い

The girl didn't even bother to answer our questions.

その少女は我々の質問に答えようとすらしなかった

◆ not even botherで「〜しようとさえしない」という意味を表す

Don't bother asking about my secret recipe. I'm not going to tell you.

私の秘伝のレシピについて聞いても無駄だよ。教えないから

Why bother inviting him? You know he won't come.

なぜわざわざ彼を誘うんだ? 来ないって知っているだろ

◆ Why bother 〜? は「なぜわざわざ〜するのか?」という決まり文句

“Shall I tell him to call you back?” “No, don't bother.”

「かけ直すよう彼に言いましょうか?」「それには及びません」

I don't know why I bother. It won't work anyway.

なぜわざわざする必要があるのか。うまくいくわけないのに

I can't be bothered to go out tonight.

今夜は外出する気が起きない

◆ can’t be bothered (to do 〜/ 〜ing)で「〜をする気が起きない」

