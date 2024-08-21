¤â¤¦¡È¥Ñ¥µ¥Ñ¥µÈ±¡É¤ËÇº¤Þ¤Ê¤¤¡ª²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤Î¡ÖÏ·¤±È±¡×ÌäÂê¤ò²ò·è
È©¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÌµËÉÈ÷¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¡¢È±¡£²Æ¤Î²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤È¥Ñ¥µ¥Ñ¥µ¤Ë¡Ä¡£Êü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤ÐÏ·¤±¸«¤¨°õ¾Ý¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë²ÄÇ½ÀÂç¡ªËèÆü¤Î¥±¥¢¤Ç¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡£
È±¤¬¥Ñ¥µ¤Ä¤¯Í×°ø¤È¤½¤Î²ò¾ÃË¡¤ò¡¢À¸³è¾ðÊó»ï¡ÖESSE ¡Ê¥¨¥Ã¥»¡Ë¡× 2024Ç¯9·î¹æ¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
»ç³°Àþ¤ä½ë¤µ¤ÇÈ±¤Î¥Ñ¥µ¥Ñ¥µ¤Ï°²½¤¹¤ë
²Æ¡¢È±¤¬¥Ñ¥µ¤Ä¤¯¸¶°ø¤Ï¡Ö»ç³°Àþ¤È½ë¤µ¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢ÌÓÈ±¿ÇÃÇ»Î¤ÎÍ¾·Ä¾°Èþ¤µ¤ó¡£
¡ÖÆ¬¾å¤«¤é¹ß¤êÃí¤°»ç³°Àþ¡¢¤½¤·¤Æ40¡î¶á¤¤µ¤²¹¤Ç¡¢È±¤âÆ¬Èé¤â¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë½ë¤¤¤«¤é¤È»¨¤ËÈ±¤òÀö¤Ã¤¿¤ê¼«Á³´¥Áç¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢È±¤ÎÉ½ÌÌ¤ò¤¦¤í¤³¾õ¤Ë¤ª¤ª¤¦¥¥å¡¼¥Æ¥£¥¯¥ë¤¬Íð¤ì¡¢È±ÆâÉô¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¤¬Î®½Ð¡£¥Ä¥ä¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¥Ñ¥µ¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê°Ê²¼¡¢Í¾·Ä¤µ¤ó¡Ë
¤È¤¯¤Ë¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢ÌôºÞ¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¥Ñ¥µ¤Ä¤¤¬°²½¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£¡Ö¥À¥á¡¼¥¸¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¡¢·ò¤ä¤«¤ÊÆ¬Èé´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë°ÕÌ£¤«¤é¤â¡¢ËèÆü¤ÎÀöÈ±¤È¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ESSEÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥µ¥Ñ¥µÈ±¤ÎÇº¤ß1°Ì¤Ï¡Ö¥Ä¥ä¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤³¤È¡£2°Ì¤Ë¡Ö¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡¢3°Ì¤Ë¡Ö¥«¥é¡¼¤¬Áá¤¯Íî¤Á¤ë¡×¤ÈÂ³¤¯¡£Í¾·Ä¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î3¤Ä¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¥Ñ¥µ¥Ñ¥µÈ±Ã¦½Ð¤Ø¤Î»°¸¶Â§¡Û
1¡ËÇ®¡¦Ëà»¤¤òÈò¤±¤ë
¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬¼çÀ®Ê¬¤ÎÈ±¤ÎÂçÅ¨¤¬¡¢Ëà»¤¤ÈÇ®¡£»ç³°Àþ¤äÂÀÍÛ¸÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ä¥É¥é¥¤¥ä¡¼»þ¤ÎËà»¤¤âºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¡£
2¡Ë¥¥å¡¼¥Æ¥£¥¯¥ë¤ÎÎ®¤ì¤òÀ°¤¨¤ë
¥¥å¡¼¥Æ¥£¥¯¥ë¤¬Íð¤ì¤ë¤ÈÈ±ÆâÉô¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¤¬Î®½Ð¤·¡¢È±¤¬¥Ñ¥µ¤Ä¤¡¢¥Ä¥ä¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¡£¥¥å¡¼¥Æ¥£¥¯¥ë¤ò¼é¤ë¥±¥¢¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡£
3¡ËÊÝ¼¾¤ò¤¹¤ë
³°µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢È±¤«¤é¤Ï¿åÊ¬¤¬¾ø»¶¡£´¥Áç¤ò¿Ê¤Þ¤»¤º¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÊä¤¦°ÕÌ£¤«¤é¤âÊÝ¼¾ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ºÞ¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡£
¤È¤Ë¤«¤¯½ý¤Þ¤»¤Ê¤¤È±¤ÎÀö¤¤Êý
¾åµ¤Î¥Ñ¥µ¥Ñ¥µÈ±¤òËÉ¤°»°¸¶Â§¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¥±¥¢¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ÏÂ¨Æü¥ê¥»¥Ã¥È¤ò¡£¤Ç¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¡¢¥Ñ¥µ¥Ñ¥µÈ±Ã¦½Ð¤Î¤¿¤á¤ÎÀö¤¦¡¦´¥¤«¤¹¤Î´ðËÜ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡¢Í¾·Ä¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
1¡Ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¤·¤¿¸å¡¢Í½Àö¤¤¤¹¤ë
¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤ÇÆ¬Èé¤äÈ±¤Î±ø¤ì¤òÉâ¤«¤»¤¿¤é¡¢38¡î¤Î¤Ì¤ë¤ÞÅò¥·¥ã¥ï¡¼¤ÇÍ½Àö¤¤¤òÌó2Ê¬¡£
¡ÖÍ½Àö¤¤¤ÇÌó60%¤Î±ø¤ì¤ò¥ª¥Õ¤Ç¤¡¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ÎË¢Î©¤Á¤¬¥¢¥Ã¥×¡×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
2¡Ë¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ò5ÅÀ¤ËÊ¬¤±¤Æ¤Ä¤±¡¢Í¥¤·¤¯Àö¤¦
¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ò¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ç·Ú¤¯¹¤²¤Æ¤«¤é¡¢Æ¬ÄºÉô¤ÈÁ°È±Ãæ±û¤ÎÀ¸¤¨ºÝ¡¢º¸±¦¤ÎÂ¦Æ¬Éô¡¢¶ÞÂ¤Î5²Õ½ê¤ËÃÖ¤¯¡£Ê¬¤±¤ÆÃÖ¤¯¤³¤È¤ÇÍ¾·×¤ÊËà»¤¤òËÉ¤²¤ë¡£
¢¨¥´¥·¥´¥·Àö¤¤¤¹¤®¤ë¤Î¤ÏNG
¥·¥ã¥ó¥×¡¼»þ¤Ï¥´¥·¥´¥·¤¹¤ë¤ÈÈ±¤¬Íí¤Þ¤êËà»¤¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Æ¬Èé¤Ï»Ø¤ÎÊ¢¤Ç¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡£ÌÓÂ«¤ÏË¢¤ÇÊñ¤ß¡¢Í¥¤·¤¯¤â¤à¤è¤¦¤ËÀö¤ª¤¦¡£
3¡Ëà¾å¤«¤é²¼〞¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¹¤¹¤°
¥¥å¡¼¥Æ¥£¥¯¥ë¤Ï¡¢¾å¤«¤é²¼¤Ë½Å¤Ê¤ê¹ç¤Ã¤ÆÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤¹¤¹¤°¤È¤¤â¥¥å¡¼¥Æ¥£¥¯¥ë¤ÎÇÛÎó¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¾å¤«¤é²¼¤Ë¥·¥ã¥ï¡¼¤¹¤ë¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¡£
4¡Ë¥¿¥ª¥ë¤Ç¿åµ¤¤ò¤Õ¤¯
¤¹¤¹¤®¤ò¤·¤¿¤¢¤È¤ÎÈ±¤Ï¡¢¿åÊ¬¤ò´Þ¤ó¤ÇËÄÄ¥¤·¤¿¾õÂÖ¡£¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤¬Æþ¤ë·ä´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Î
¤Ç¡¢µÛ¿å¤Î¤è¤¤¥¿¥ª¥ë¤Ç·Ú¤¯¥¿¥ª¥ë¥É¥é¥¤¤¹¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¡£
5¡Ë¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤ò¤Ä¤±¤Æ¥¯¥·¤Ç¤È¤¯
¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤ò¤Ä¤±¤¿¤é¡¢ÌÜ¤ÎÁÆ¤¤¥¯¥·¤ÇÈ±¤ò¥µ¥Ã¤È¤È¤«¤¹¡£¤È¤«¤¹¤³¤È¤Ç¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥ÈºÞ¤ÎÀÜÃÏÌÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¤è¤êÈ±¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¡£
6¡Ë¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤ò3¡Á4Ê¬¿»Æ©¤µ¤»¤ë
¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤ò¤Ä¤±¤¿¤éÅòÁ¥¤Ë¿»¤«¤í¤¦¡£3¡Á4Ê¬¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥ÈºÞ¤¬¿»Æ©¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¤Ì¤ë¤Ä¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤¹¤¹¤¤¤À¤é´°Î»¤À¡£
¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÆ¨¤¬¤µ¤Ê¤¤¡ªÈ±¤Î´¥¤«¤·Êý
È±¤òÀö¤Ã¤¿¸å¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Î»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¿¥ª¥ë¤ò´¬¤¤¤¿¤Þ¤ÞÄ¹»þ´ÖÊüÃÖ¤·¤Æ¼«Á³´¥Áç¡Ä¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏNG¡£¥¥å¡¼¥Æ¥£¥¯¥ë¤¬³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤¬Ä¹¤¤¤È¥À¥á¡¼¥¸¤¬¿Ê¤à¤È¤¤¤¦¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥µ¥Ñ¥µÈ±¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê´¥¤«¤·Êý¤È¤Ï¡©
1¡Ë¥¿¥ª¥ë¤Ç¿åµ¤¤òµÛ¤¤¼è¤ë
Ç¨¤ì¤¿È±¤Ï¥¥å¡¼¥Æ¥£¥¯¥ë¤¬³«¤¤¤Æ¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¡£¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥¿¥ª¥ë¤Ç²¡¤µ¤¨¤Æ¡¢¿åµ¤¤ò¤è¤¯¤Õ¤¼è¤í¤¦¡£
2¡ËÀö¤¤Î®¤µ¤Ê¤¤¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤ò¤Ä¤±¤ë
¥¯¥·¤ÇÈ±¤ÎÍí¤Þ¤ê¤ò¤È¤¤¤Æ¤«¤é¡¢È±¤¬ÂÀ¤¤&ÌÓÎÌ¤¬Â¿¤¤¿Í¤Ï¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï¥Ø¥¢ÈþÍÆ±Õ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡£±ÉÍÜ¤¬¹Ô¤ÅÏ¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤ÎÇ®¤«¤é¥¬¡¼¥É¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤½¤¦¤À¡£
3¡ËÆ¬ÈéÁ´ÂÎ¤ò´¥¤«¤¹
¸åÆ¬Éô¤ä³°Â¦¤ÎÈ±¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Æ¡¢ÆâÂ¦¤Ë¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤ÎÉ÷¤òÅö¤Æ¤Æ´¥¤«¤¹¡£Æ¬Èé¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´¥¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤¦¤Í¤ê¤È¤Ë¤ª¤¤¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
4¡Ë¼Ð¤á45ÅÙ¤È»Å¾å¤²¤ÎÎäÉ÷¤Ç¤Ä¤ä¤Ä¤ä¤Ë
È±É½ÌÌ¤ò¥É¥é¥¤¡£¡Ö¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤ÏÌó20ÑÎ¥¤·¡¢¼Ð¤á45ÅÙ¾å¤«¤éÅö¤Æ¤Æ¡£ºÇ¸å¤ÏÎäÉ÷¤Ë¤¹¤ë
¤È¥¥å¡¼¥Æ¥£¥¯¥ë¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¡¢¥Ä¥äÈ±¤Ë¡×
¢¨²¼¤«¤éÅö¤Æ¤ë¤Î¤ÏNG¡¡È±¤¬Íí¤Þ¤ê¥Ñ¥µ¥Ñ¥µ¤Ë
²¼¤«¤éÉ÷¤òÅö¤Æ¤ë¤È¡¢¾å¤«¤é²¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥¿¥±¥Î¥³¤ÎÈé¤Î¤è¤¦¤Ë½Å¤Ê¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥å¡¼¥Æ¥£¥¯¥ë¤¬¤á¤¯¤ì¾å¤¬¤ê¡¢¥Ä¥ä¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
È±¤ò´¥¤«¤·¤¿¸å¡¢¿²¤ë»þ¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê¤Î¤Ï¥·¥ë¥¯¤ÎËí¥«¥Ð¡¼¤À¡£µÛ¿åÎÏ¤äÊü¼¾À¤ËÍ¥¤ì¡¢¥Ñ¥µÈ±¥±¥¢¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£¡ÖÁª¤Ö¤È¤¤Ï100%¥·¥ë¥¯¤Î¤â¤Î¤ò¡£Ëà»¤¤òÍÞ¤¨¡¢È±¤ò½ý¤á¤Þ¤»¤ó¡×
ÆÉ¼Ô¤¬¥Ñ¥µ¥Ñ¥µÈ±Ã¦½ÐË¡¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª
¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Å¤é¤¤È±¤ËÇº¤àÆÉ¼Ô¤Ë¡¢Í¾·Ä¤µ¤óÅÁ¼ø¤Î¥±¥¢¤ò1½µ´Ö¼ÂÁ©¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
´¥¤«¤¹»þ¤Î¡Ö¼Ð¤á45ÅÙ¡×¤òÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤¿¤È¤¤¤¦A¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤Ï¡¢Ä«¡¢È±¤¬Íí¤Þ¤ºÁ´Á³°ã¤¦¼ê¿¨¤ê¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¤¹¤°¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿È±¤¬¡¢¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥·¥ã¥ó¥×¡¼¸å¡¢¿åÊ¬¤ò¤Õ¤¤È¤ë¡õ¤È¤«¤¹¤Î¤Ò¤È¼ê´Ö¤Ç¡¢Æ±¤¸¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¡£Ä«¤Ï¤è¤¯È±¤¬Íí¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Ø¤É¤ª¤ê¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ä¤¹¤µ¤ÏÃÊ°ã¤¤¤Ë¡×¡ÊA¤µ¤ó¡Ë
°ìÊý¡¢¥·¥ã¥ï¡¼Á°¤Î¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤òÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤¿¤È¤¤¤¦B¤µ¤ó¡Ê50¡Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¥´¥ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿È±¤Ë¥Ä¥ä¤¬½Ð¤¿¡£
¡Ö¥·¥ã¥ï¡¼Á°¤Î¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Î¤ª¤«¤²¤«¡¢ÉáÃÊ¤è¤ê¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ÎË¢Î©¤Á¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£´¥Áç¤·¤¿È±¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Å¤é¤µ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢1½µ´Ö¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥Ä¥äÈ±¤Ë¡ª Æ¬Èé¤Î¤Ù¤¿¤Ä¤¤ä¤«¤æ¤ß¤â²þÁ±¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¼¡²ó¤Ï¡¢º£¤¹¤°¥Ñ¥µ¥Ñ¥µÈ±¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿10Ê¬¤Ç½ÐÍè¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°½Ñ¤È¡¢¥Ñ¥µ¥Ñ¥µÈ±¤Î¥®¥â¥óQ&A¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡£
¡ÚÍ¾·Ä¾°Èþ¡Û
ÌÓÈ±¿ÇÃÇ»Î¡¢¥Ø¥¢¥±¥¢¥ê¥¹¥È¡£Åª³Î¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¿Íµ¤¤ÇTV¤äÈþÍÆ»ï¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£¤Þ¤¿¡¢´ÁÊýÈþÍÆ¤äÌôÁ·ÎÁÍý¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤â¤ÊÃø½ñ¤Ë¡ØÈ±¥È¥ì¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò´©¡Ë¡£