HUNNY BEEの「歌え!コ・モ・ド・テ・ポン!」が、様々なスポーツ団体・企業が参画する健康促進企画「いっしょにおどろう!コモドなたいそうプロジェクト」テーマソングに決定し先行配信がスタートした。このプロジェクトは、体を動かすことの楽しさを発信するため、様々なスポーツ団体・企業が参画する健康促進プロジェクトで、早稲田大学・広瀬統一教授監修のもと、スポーツ科学に基づいた「基礎運動とコーディネーション」の要素を振り付けに組み込み、未就学児から高齢者まで気楽(=コモド)に楽しめる体操映像コンテンツを制作。6人組ガールズグループ・HUNNY BEEの楽曲「歌え!コ・モ・ド・テ・ポン!」がテーマソングに起用され、スクウェア・エニックスが制作するオリジナルキャラクターとともに出演協力し、様々な人の運動へのチャレンジを応援している。本プロジェクトは、スポーツ庁「競技団体の組織基盤強化⽀援事業」の一環で、一般社団法人日本デフビーチバレーボール協会が主体となって活動している。

「Re:Start With Yourself/歌え!コ・モ・ド・テ・ポン!」2024年10月2日(水)発売初回限定盤A(CD+DVD) VIZL-2359 ¥2,970(税込)初回限定盤B(CD+DVD) VIZL-2360 ¥2,970(税込)通常盤(CD) VICL-37746 ¥1,320(税込)<初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤(初回プレス分)封入特典>・ソロトレカ(12種ランダム1枚)<CD収録内容>※全形態共通1. Re:Start With Yourself2. 歌え!コ・モ・ド・テ・ポン!<初回限定盤A DVD収録内容>1. Re:Start With Yourself(Music Video)2. Re:Start With Yourself(Making Movie)<初回限定盤B DVD収録内容>1. 歌え!コ・モ・ド・テ・ポン!(Music Video)2. 歌え!コ・モ・ド・テ・ポン!(Making Movie)