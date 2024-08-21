HUNNY BEE、「歌え！コ・モ・ド・テ・ポン！」が「いっしょにおどろう！コモドなたいそうプロジェクト」テーマソングに決定
HUNNY BEEの「歌え！コ・モ・ド・テ・ポン！」が、様々なスポーツ団体・企業が参画する健康促進企画「いっしょにおどろう！コモドなたいそうプロジェクト」テーマソングに決定し先行配信がスタートした。
このプロジェクトは、体を動かすことの楽しさを発信するため、様々なスポーツ団体・企業が参画する健康促進プロジェクトで、早稲田大学・広瀬統一教授監修のもと、スポーツ科学に基づいた「基礎運動とコーディネーション」の要素を振り付けに組み込み、未就学児から高齢者まで気楽（＝コモド）に楽しめる体操映像コンテンツを制作。6人組ガールズグループ・HUNNY BEEの楽曲「歌え！コ・モ・ド・テ・ポン！」がテーマソングに起用され、スクウェア・エニックスが制作するオリジナルキャラクターとともに出演協力し、様々な人の運動へのチャレンジを応援している。本プロジェクトは、スポーツ庁「競技団体の組織基盤強化⽀援事業」の一環で、一般社団法人日本デフビーチバレーボール協会が主体となって活動している。
リリース情報
配信リンク：https://jvcmusic.lnk.to/hunnybee_utaekomodotepon
リリース情報
初回限定盤A（CD+DVD）
初回限定盤B（CD+DVD）
通常盤（CD
2024年10月2日(水)発売
初回限定盤A（CD+DVD） VIZL-2359 ￥2,970（税込）
初回限定盤B（CD+DVD） VIZL-2360 ￥2,970（税込）
通常盤（CD） VICL-37746 ￥1,320（税込）
＜初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤（初回プレス分）封入特典＞
・ソロトレカ（12種ランダム1枚）
＜CD収録内容＞※全形態共通
1. Re:Start With Yourself
2. 歌え！コ・モ・ド・テ・ポン！
＜初回限定盤A DVD収録内容＞
1. Re:Start With Yourself（Music Video）
2. Re:Start With Yourself（Making Movie)
＜初回限定盤B DVD収録内容＞
1. 歌え！コ・モ・ド・テ・ポン！（Music Video）
2. 歌え！コ・モ・ド・テ・ポン！（Making Movie）
ライブ・イベント情報
開催日：2024年8月21日(水)
会場：カメイドクロック１Fカメクロコート
時間：1部16:30〜、2部19:00〜
内容：ミニライブ＆特典会
詳細：https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A028809/1.html
▼HUNNY BEEリリース記念オンラインサイン会
開催日：2024年8月25日(日)
時間：14:00〜
内容：メンバー全員サイン会
詳細：https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A028809/2.html
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