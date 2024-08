公開から35周年を迎え、全世界に影響を与え続けているアニメーション映画『AKIRA』の作者・大友克洋が自ら全面プロデュースし、久保田麻琴、小西康陽、硨島邦明の3氏によるリミックス集『AKIRA REMIX』が発売された。大友克洋自身が監督した劇場版アニメーション映画『AKIRA』が1988年に公開されてから36年が経過。このサウンドトラックは、芸能山城組(組頭:山城祥二)が音楽を担当し、唯一無比の濃密な無国籍なサウンドを創り上げ、今もなお、国内外に多くの影響を与え続けている。

リリース情報



『AKIRA REMIX』●発売日:2024年8月21日(水)●品番:VICL-65922〜23 (2枚組)●価格:4,400円(税込)[4,000円(税抜)]【配信情報】https://jvcmusic.lnk.to/akira_remix(DISC1)1 KANEDA [金田]2 BATTLE AGAINST CROWN [クラウンとの闘い]3 WINDS OVER THE NEO-TOKYO [ネオ東京上空の空]4 DOLLS' POLYPHONY [ぬいぐるみのポリフォニー]5 EXODUS FROM THE UNDERGROUND FORTRESS [ケイと金田の脱出]6 ILLUSION [回想]7 MUTATION [変容]8 REQUIEM part1 [未来 part1]9 TETSUO [鉄雄]10 SHOHMYOH [唱名]11 REQUIEM part2 [未来 part2]<ボーナス・トラック>12 SHOHMYOH2 [唱名2]13 TETSUO2 [鉄雄2](DISC2)1 WINDS OVER THE NEO-TOKYO [ネオ東京上空の空]2 DOLLS' POLYPHONY [ぬいぐるみのポリフォニー]3 REQUIEM [未来]4 KANEDA [金田]5 SHOHMYOH [唱名]6 ILLUSION [回想]作詞・作曲 : 山城祥二演奏 : 芸能山城組DISC1 : Remixed by 久保田麻琴DISC2 : 1,2,3 : Remixed by 小西康陽4,5,6 : Remixed by 硨島邦明