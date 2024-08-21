１５４５年：乙巳士禍が発生 ※乙巳士禍は朝鮮王朝第１１代王、中宗の第２王子の王位継承をめぐる外戚の争いに官僚が加担し、のちに即位した王子の外戚が政権を取り反対派を処断した粛清事件



１８７５年：日本軍艦が江華島に侵入



１９８１年：第５次経済開発５カ年計画を発表



１９８６年：国立中央博物館が旧中央庁を改造し開館



２００３年：第２２回夏季ユニバーシアード大会が大邱で開幕



２００９年：金剛山で起きた北朝鮮兵による韓国人観光客射殺事件を受け北朝鮮が前年１２月１日から実施してきた韓国側人員に対する陸路通行・滞在関連の制限措置を解除



２００９年：北朝鮮の金大中（キム・デジュン）元大統領弔問団がソウル訪問

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