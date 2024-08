【「月刊ヤングマガジン」2024年第9号】8月21日 発売価格:540円

本日8月21日に発売予定のマンガ雑誌「月刊ヤングマガジン 2024年第8号」の表紙、及び巻頭・巻末グラビアが公開された。

今号の表紙及び巻頭を飾るのはグラビアアイドルの榎原依那さん。巻末グラビアには「ヤンマガ仕様の海の家「ヤンマガ GRAND BEER TERRACE」公式アンバサダーの「CYBERJAPAN DANCERS」よりMIYABIさん、ENAさん、AOIさん、KYRIEさんが登場する。

【榎原依那さん】

特製付録 ミニフォトブック12ページ

【CYBERJAPAN DANCERS】

