大人気コミックの実写版ドラマ「ONE PIECE」シーズン2では、ローグタウン、リヴァースマウンテン(双子岬)、ウイスキーピーク、リトルガーデン、ドラム島の冒険が描かれることが明らかになった。原作者である尾田栄一郎の直筆レターによって判明された。

さらに、8月21日(水)から23日(金)にかけて、日本時間夜22時に3日連続で新キャスト情報解禁も行われることも伝えられている。現時点までに解禁済みのキャスト一覧は以下。

伝説の海賊王ゴールド・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝(ワンピース)”を巡り、モンキー・D・ルフィ率いる海賊“麦わらの一味”が大海原へと繰り出す壮大な海洋冒険ロマン。シーズン1は、世界93ヶ国でTOP10入り、46ヶ国でTOP1を獲得するなど旋風を巻き起こし、コミック映像化の新たな成功事例となった。

世は大海賊時代。偉大なる海賊・赤髪のシャンクスに憧れる少年ルフィは、シャンクスと海での再会を約束。それから数年後、成長したルフィは海賊王を目指して大海原へ。予測不能な冒険の中で、ルフィ(イニャキ・ゴドイ)はゾロ(新田真剣佑)、ナミ(エミリー・ラッド)、ウソップ(ジェイコブ・ロメロ)、サンジ(タズ・スカイラー)ら信頼できる仲間たちと出会っていく。シーズン2では、海賊の勲章とも言える賞金首になったルフィと仲間たちがそれぞれの夢を掲げ、“偉大なる航路(グランドライン)”に踏み出していく。

尾田は直筆レターの中で、「みんな想いは同じです!前回に引き続き、僕が納得するまで作品を世に出さない。と約束してくれてます。これ、実は「契約」じゃなくて、「口約束」なんですよ。それを守ってくれる彼らのスゴさと心意気、わかっていただきたい!!そしてその確かな映像化の実力!!今から楽しみで仕方ないです!!」と、作品への熱き“心意気”、そして製作陣への確かな信頼を表している。

さらに尾田は、「“偉大なる航路(グランドライン)”は、より広がっていく“世界”です!!あの国のモデルはどこだ!?どうすればリアルとリンクする!?必然的に世界中から集まってくれる個性豊かなキャストだけでも冒険が始まったんだとわくわくが止まりません!!」と寄せる。シーズン1でより絆を深めた“麦わらの一味”のキャスト陣とともに紡がれるシーズン2では、果たしてどんな波乱と冒険に満ちた物語が待っているのか。

シーズン2!!

はい、ハリウッド版ONE PIECE制作中です。撮影も始まってます。ストーリー的には「ローグタウン」「リヴァース・マウンテン(双子岬)」「ウイスキーピーク」「リトルガーデン」「ドラム島」!!考えてみてください。金かかりそ~!!笑

しかし、僕はまた脚本があーだこーだ、キャストがあーだこーだ、わがままの限りを主張します!!それを受けて、ショーランナーのマットが、Netflixが、Tomorrow Studiosが!頭をかかえます!シーズン1でせっかく仲良くなったのにね。でも、みんな想いは同じです!前回に引き続き、僕が納得するまで作品を世に出さない。と約束してくれてます。これ、実は「契約」じゃなくて、「口約束」なんですよ。それを守ってくれる彼らのスゴさと心意気、わかっていただきたい!!そしてその確かな映像化の実力!!今から楽しみで仕方ないです!!続々と発表されてるキャストは公式Xにまとまってるのでチェックしてね。“偉大なる航路(グランドライン)„は、より広がっていく“世界„です!!あの国のモデルはどこだ!?どうすればリアルとリンクする!?必然的に世界中から集まってくれる個性豊かなキャストだけでも冒険が始まったんだとわくわくが止まりません!!

まだ未発表のビビは!?ミス・オールサンデーは!?チョッパーどうすんの!?一気に全てを発表する事はできませんが明日から3日間、8/21、22、23とキャスト発表が続きます!ご注目いただき、今後の続報にも超ご期待ください~!!

