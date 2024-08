【「スター・ウォーズ 無法者たち」クーポンコードプレゼントキャンペーン】開催期間:8月20日22時~9月19日

ゾタック日本は、PC版「スター・ウォーズ 無法者たち」クーポンコードプレゼントキャンペーンを8月20日22時から9月19日まで開催する。

キャンペーン期間中に、GeForce RTX 40シリーズが搭載されたグラフィックスカード、デスクトップPCと、GeForce RTX 4070 Laptop GPUが搭載されたデスクトップPCなどの対象製品を購入すると、PC版「スター・ウォーズ 無法者たち(Star Wars Outlaws)」のゲーム引き換え用クーポンがもらえる。詳細はキャンペーンページにて確認できる。

□「スター・ウォーズ 無法者たち」クーポンコードプレゼントキャンペーンのページ

キャンペーン対象製品

・ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 Super、4080、4070 Ti Super、4070 Ti、4070 Super、4070が搭載されたグラフィックスカード、デスクトップPC

・GeForce RTX 4070 Laptop GPUが搭載されたデスクトップPC

※国内非正規流通品、並行輸入品、中古品、オークションで入手した製品はキャンペーン対象外です。

※ゲーム引き換え用のクーポンコードの数には限りがあります。上限数に達し次第終了になります。

※詳細はキャンペーンページをご確認ください。

引き換え方法

【ZOTAC 公式ダイレクトショップ「ZOTAC Direct」にて購入した場合】

・クーポンコードは製品にバンドルされる

【ZOTAC Direct以外の正規販売店にて購入した場合】

・ZOTAC 公式サイトキャンペーンページから申し込む

※クーポンコードのお申し込み締切日は9月22日となります。NVIDIA GeForce Experienceにて、発行されたクーポンと引き換えにゲームを入手できます。

※2024年10月31日までにNVIDIA GeForce Experience上で引き換える必要があります。

□「スター・ウォーズ 無法者たち」クーポンコードプレゼントキャンペーンのページ

STAR WARS & (C) 2024 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved. Developed by Ubisoft. Ubisoft TM & (C) 2024 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved.