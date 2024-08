名店「ダルマット」で料理長を務めたシェフによる、カウンターイタリアンがオープン（東京・神泉）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は神泉駅近くにオープンした、「ダルマット」で料理長を務めたシェフによるカウンターイタリアン。

Luna e Gatto(東京・神泉)

生ウニとキャビアの冷製パスタ 写真:お店から

2024年7月、神泉駅から徒歩4分ほどの場所に穏やかな時間を楽しむイタリアンレストラン「Luna e Gatto」がオープンしました。旬の食材のポテンシャルを最大限に引き出した逸品の数々を提供します。

オーナーシェフの山中啓輔氏 写真:お店から

オーナーシェフの山中 啓輔氏は、エコール 辻 東京を卒業後、西麻布の名店「ダルマット」で17年間経験を積み、そのうち10年間は料理長を務めた経歴の持ち主。「ダルマット」で多くのお客様から好評を得ていたパスタを、違うエリアでもっと多くの方に召し上がっていただきたいと思い、開業を決意されたそう。

最大6名まで利用可能なL字のカウンター 写真:お店から

新店舗の場所は、再開発が盛んで多くの人が集まる渋谷から徒歩圏内でありつつ、落ち着いた雰囲気のある神泉という場所に引かれ決めたそう。シックで大人の雰囲気を演出する店内には木の温もりあふれるカウンター。6名が利用できるL字のカウンターは、心の距離も自然と近づくような心地よさが魅力です。そのほか奥にはプライベートな空間で過ごせる2席のカウンターも2台あり、デートなどにおすすめです。大きなガラス窓のある開放的な空間は、春には満開の桜を眺められる特等席。四季の移ろいを楽しみながらゆっくりと食事の時間を過ごせます。

スペシャリテ・長谷川農産のジャンボマッシュルームを使った一皿 写真:お店から

メニューは「本日のおまかせコース」11,000円のみで、スペシャリテである長谷川農産のジャンボマッシュルームを使った一皿は、是非多くの方に食べていただきたいおすすめの逸品です。日本一おいしいと称される長谷川農産のマッシュルームで、その中でもこのジャンボマッシュルームは、肉厚ジューシーで非常に香り高く、抜群の旨みを持っています。ゲストの目の前で切り分けると、そのジューシーさを見て驚く方も多いのだとか。

本日のパスタ 写真:お店から

旬の食材を使ったパスタは、コースの中で2度楽しめ、最初は「北海道産ムラサキウニとキャビアの冷製パスタ」などの冷製パスタ、最後は「美桜鶏のラグーとトウモロコシ、サマートリュフのパスタ」など、その日のシェフ渾身の一皿を提供します。追加のパスタも数種類あり、この時期になると大人気の「ダルマット」名物「桃とフルーツトマトの冷製パスタ」も用意。期間限定なので、こちらは必食の一品です。

こだわりのイタリアンワイン 写真:お店から

料理に合わせるドリンクは、ビオワインをはじめとする豊富なイタリアンワインや、イタリアンビール「ペローニナストロアズーロ」などを取りそろえています。そのほか、入手できる店が限られた栃木県・小林酒造の「鳳凰美田」なども用意。

本日のおすすめパスタ 写真:お店から

肩肘張らずにゆったりと、実力派シェフの丁寧なイタリアンを味わえる新店。食材の味を引き出した、噛むほどにおいしさが広がるパスタが味わえる心のこもったコースを楽しみに、足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

パートフィロ 出典:レビューメーカーさん

『この時期にこの系譜を訪問するとなると当然に期待する桃とトマトの冷製カッペリーニは追加オプションとして用意あり。

味付けはアンティパストからしっかり目で、価格帯もカジュアル設定のスプマンテをはじめとするワインと気軽に合わせやすい感じ。

長谷川農産のジャンボマッシュルームを使ったパートフィロはスペシャリテ格に相応しい皿。

追加パスタやドルチェはオプションとなるが、ドリンクを入れても通常の頼み方だと2万円を切る。

ビシビシキメに行くというよりは金額も心持ちも気軽に訪問できるダルマットらしい感じ』(レビューメーカーさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆Luna e Gatto住所 : 東京都渋谷区神泉町9-12 カサデチェーロ 101TEL : 050-5594-1332

文:佐藤明日香

