声優の田中敦子さんが、8月20日に亡くなった。61歳。所属事務所の公式サイトと、息子で声優の田中光が自身のXにて報告した。これを受け田中さんの出演作品の公式Xや声優仲間、仕事でお世話になった各企業が追悼した。田中さんは、ニコール・キッドマン、ジェニファー・ロペスなど数多くの吹き替えを担当し、アニメでは『攻殻機動隊』草薙素子役、『ジョジョの奇妙な冒険』リサリサ役、『サラリーマン金太郎』末永美鈴役、『Fate/stay night』キャスター役、『呪術廻戦』花御役、『葬送のフリーレン』フランメ役などで知られる。

代表作で知られるアニメ『攻殻機動隊』公式Xは「アニメ『攻殻機動隊』シリーズにおいて、主人公・草薙素子役を演じられた田中敦子様が逝去されました」と報告。「田中敦子様は1995年公開の『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』以来、『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPELEX』など、数多くの『攻殻機動隊』シリーズにおいて、唯一無二のキャラクターである“少佐”を、静謐で力強い魅力にあふれた存在感で演じられました 心より感謝の意を表しますとともに、謹んでご冥福をお祈り申し上げます」と追悼した。出演作品『呪術廻戦』公式Xでは「アニメ『呪術廻戦』で「花御」役を演じ、生命を吹き込んでくださいました田中敦子さまがご逝去されました。ここに謹んでお悔やみ申し上げますとともにご冥福を心よりお祈り申し上げます」、『葬送のフリーレン』も「アニメ『葬送のフリーレン』のフランメ役・田中敦子さんが2024年8月20日に逝去されました。『葬送のフリーレン』へのご出演とその演技に改めて御礼をお伝えすると共に、ご冥福を心よりお祈り申し上げます」と伝えた。アニメ制作会社のぴえろもXで「声優の田中敦子さんがご逝去されました。ぴえろでの代表作としては『NARUTO-ナルト- 疾風伝』の小南を演じていただきました。謹んでご冥福をお祈りします」、ゲーム会社のアトラスも「田中敦子さんのご逝去の報に接し、謹んでお悔やみ申し上げます。『真・女神転生V Vengeance』のリリス役、『ドラゴンズクラウン』のアマゾン役など、アトラス作品の様々なキャラクターに、素晴らしいお声で命を吹き込んでいただきました。心よりご冥福をお祈りいたします」とつづった。声優仲間たちも反応し、『攻殻機動隊』でトグサを演じた山寺宏一は「田中敦子さんはかけがえのない友人でした 悲しくて悲しくて仕方ありません 攻殻機動隊では沢山の思い出があります もう『少佐』と呼べないんだね」と複雑な心境。「10日前、直接話せて嬉しかった 最期まで、美しくて、カッコ良くて、優しくて、素敵だったあっちゃん 良く頑張ったね ありがとう!」とつづった。山口勝平は「田中敦子さんの訃報に言葉がなく。色んな作品でご一緒させていただいたのですが「ビースト・ウォーズ」と「デストロイ オール ヒューンズ」の印象が強すぎました。そして、ご近所さん。いつか家族でご飯行きましょうねって話しもしてて。ご冥福をお祈りします。光くん大丈夫かな」と親交が深かったことを明かし追悼。斎賀みつきも「信じたく無い訃報に言葉が出てこない」とし、「ニコニコ笑顔で「息子のことよろしくねー!」って手を握ってぶんぶんしてくださったのが最後になってしまいました。明るくて優しくてすてきな先輩。大好きでした。ご冥福をお祈り申し上げます」。梶裕貴は「田中敦子さんの訃報に、驚いています。大好きな『攻殻機動隊』草薙少佐の、その、背筋が伸びるような凛としたお声のイメージから、初めてご一緒させていただく時は、すごく緊張していて。でも、実際の敦子さんは、本当にお優しくて。まだまだひよっ子だった僕にも、あたたかく声をかけてくださいました。信じられません。今はただ、ご冥福をお祈りいたします。敦子さん、唯一無二のお声。ありがとうございます」と追悼した。