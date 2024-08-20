¡Ö¹â¤µ¤¬¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯Âç»È¡¦Ãæ»³½¨À¬¤¬¶ì¾Ð¤¤»Ïµå¼°
¡¡¢¡À¾Éð1¡½0¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê20Æü¡¢Á°¶¶¡Ë
¡¡·²ÇÏ¸©½Ð¿È¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæ»³½¨À¬¤¬»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯Âç»È¡×¤Î¤¿¤¹¤¤ò¤«¤±¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿Ãæ»³¤Ï¤¤ì¤¤¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÅê¤²¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡£Åêµå¸å¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¥é¥¤¥ó¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â¤µ¤¬¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡£¤»¤Ã¤«¤¯»Ïµå¼°¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£郄¶¶¸÷À®Åê¼ê¤ÎÃÏ¸µ·²ÇÏ¤Ç¾¡¤ÁÀ±¤òµó¤²¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤¤Î®¤ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡郄¶¶¤Ëº£µ¨½éÇòÀ±¤ÏÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢À¾Éð¤Ï´°Éõ¥ê¥ì¡¼¤Ç¾¡Íø¡£¾¡¤ÁÀ±¤ËÆ³¤¯»Ïµå¼°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£