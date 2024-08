アニメ『攻殻機動隊』公式Xが更新され、主人公・草薙素子を演じた声優・田中敦子さんが亡くなったことを受け追悼した。田中さんはメインキャラクターを演じており、Xでは「アニメ『攻殻機動隊』シリーズにおいて、主人公・草薙素子役を演じられた田中敦子様が逝去されました」と報告。「田中敦子様は1995年公開の『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』以来、『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPELEX』など、数多くの『攻殻機動隊』シリーズにおいて、唯一無二のキャラクターである“少佐”を、静謐で力強い魅力にあふれた存在感で演じられました 心より感謝の意を表しますとともに、謹んでご冥福をお祈り申し上げます」と追悼した。

アニメ制作会社のProduction I.GはXで「『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』から草薙素子役を演じ続けてくださった田中敦子様がご逝去されたとの報を受け これまでのご貢献とご功績へ感謝を表しますとともに 衷心よりご冥福をお祈り申し上げます」。また、メインキャラクターのトグサ役を演じた山寺宏一はXで「田中敦子さんはかけがえのない友人でした 悲しくて悲しくて仕方ありません 攻殻機動隊では沢山の思い出があります もう『少佐』と呼べないんだね」と複雑な心境。「10日前、直接話せて嬉しかった 最期まで、美しくて、カッコ良くて、優しくて、素敵だったあっちゃん 良く頑張ったね ありがとう!」とつづった。田中敦子さんは、ニコール・キッドマン、ジェニファー・ロペスなど数多くの吹き替えを担当し、アニメでは『攻殻機動隊』草薙素子役、『ジョジョの奇妙な冒険』リサリサ役、『サラリーマン金太郎』末永美鈴役、『Fate/stay night』キャスター役、『呪術廻戦』花御役、『葬送のフリーレン』フランメ役などで知られる。