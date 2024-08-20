Eve、2年8ヵ月ぶりメジャー4thアルバム『Under Blue』を11月リリース
Eveが11月27日、メジャー4thアルバム『Under Blue』をリリースすることが発表となった。
◆Eve 画像
これは本日8月20日に初日を迎えた＜Asia Tour 2024 追加公演「文化」＞の有明アリーナ公演終演後にステージ上のLEDビジョンでサプライズ発表されたもので、“重大発表”としてティザー映像が映し出された。前作『廻人』以来、約2年8ヵ月ぶりのアルバムには全19曲が収録される。収録楽曲等の詳細は後日発表予定だ。
なお、購入者特典も明らかとなった。アニメイトはcollaboration CD (フラットウッズのモンスターみたいに / pray)、TOWER RECORDSはself cover CD (メメント feat.nqrse 他1曲)、楽天ブックスはスマホショルダー、TSUTAYA RECORDSは缶ミラー、HMVはポストカード、トイズストアはステッカー、後日発表となる応援店では告知ポスター(B2サイズ)、Amazon.co.jpは青底盤(完全生産限定盤)か映像盤(初回生産限定盤)はコットン巾着、通常盤はメガジャケ。さらに全法人対象早期予約特典として“オリジナルラバーバンド”が3形態共通で用意されている。各店舗での予約受付は本日8月20日より。
本日公開となったアルバム特設サイトでは今後も定期的に最新情報が公開される予定だ。
■メジャー4thフルアルバム『Under Blue』
【青底盤 / 完全生産限定盤(CD + GOODS)】
TFCC-81105 \6,600(税込)
【映像盤 / 初回生産限定盤(CD + Blu-ray)】
TFCC-81106〜81107 \8,800(税込)
【通常盤(CD Only)】
TFCC-81108 \3,300(税込)
▼CD
※全19曲収録予定
※収録楽曲は後日発表
▼Blu-ray (映像盤にのみ収録)
＜Eve Live 2023「花嵐」＞2023.11.26 さいたまスーパーアリーナ公演ライブ映像
●全法人対象早期予約特典：オリジナルラバーバンド
対象期間：2024年9月30日(月)23:59までにご予約の方対象
◆店舗別予約・購入者特典
・アニメイト / アニメイト通販：collaboration CD (フラットウッズのモンスターみたいに/pray)
・TOWER RECORDS / TOWER RECORDS ONLINE (※一部店舗を除く)：self cover CD (メメント feat. nqrse 他1曲。他1曲の収録楽曲は後日発表)
・TSUTAYA RECORDS / TSUTAYAオンラインショッピング (※一部店舗を除く)：缶ミラー
・HMV / HMV&BOOKS online (※一部店舗を除く)：ポストカード
・Amazon.co.jp：
青底盤(完全生産限定盤) / 映像盤(初回生産限定盤)：コットン巾着
通常盤：メガジャケ
・楽天ブックス：スマホショルダー
・トイズストア：ステッカー
・応援ショップ：告知ポスター(B2サイズ) ※応援店対象店舗は後日
※一部お取り扱いの無い店舗がございますので、各特典に関する詳細は各店にご確認ください。
※特典は商品引き取り時のお渡しとなります。
※特典のデザインは一部変更になる可能性がございます。予めご了承ください。
※一部対象外の店舗もありますので、特典の有無に関しては直接、各店にお問い合わせください。
■＜Asia Tour 2024 追加公演「文化」＞
8月21日(水) 東京・有明アリーナ
open17:30 / start19:00
▼チケット
全席指定 \9,800(税込)
関連リンク
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