まふまふが、ニューアルバム『世会色ユニバース』を12月25日(水)に発売することを発表。2019年10月に発売された『神楽色アーティファクト』以来、約5年ぶりの新作となる。

『世会色ユニバース』は、初回限定盤A・初回限定盤B・通常盤の形態でリリースされ、既発曲の「携帯恋話」「一生不幸でかまわない」「心恋花火」などのほか、「ラットキング」「カラスとうさぎ」「最果てのユニバース」といった未発表曲を15曲以上含む、まふまふ史上最多となる収録曲数を予定した全30曲を超える2枚組となる。

初回限定盤Aでは通常盤CD 2枚組に加え、まふまふ自身がリアレンジをした『“歌ってみた”アルバム』も収録したCD3枚組。初回限定盤Bでは通常盤CD 2枚組のほか、前作「神楽色アーティファクト」に収録された京都旅映像に続く、「まふまふのひとりぼっち旅」の撮り下ろし映像（DVD盤とBlu-ray盤）を収録予定。詳細・旅先は後日発表される。なお、本作のジャケットイラストは茶々ごまによる描き下ろしによるもので、初回限定盤A・初回限定盤Bではそれぞれ三方背ケースが付属する。

リリース情報

New Album『世会色ユニバース』

[初回限定盤 A]


▲[初回限定盤 B]


▲[通常盤]

発売日：2024年12月25日（水）
[初回限定盤 A] 2CD+1CD \4,400(tax in) / AZZS-152 ※三方背ケース付
[初回限定盤 B] 2CD+DVD \4,400(tax in) / AZZS-156 ※三方背ケース付
[初回限定盤 B] 2CD+Blu-ray \4,950(tax in) / AZZS-159 ※三方背ケース付
[通常盤] 2CD \3,300(tax in) / AZCS-1127
＜初回限定盤A / 初回限定盤B / 通常盤：２CD収録内容＞
「携帯恋話」、「一生不幸でかまわない」、「心恋花火」、「ラットキング（新曲）」、「カラスとうさぎ（新曲）」、「最果てのユニバース（新曲）」...etc
既発曲のほか未発表曲を15曲以上含む全30曲を超える2枚組
＜初回限定盤A：1CD収録内容＞
まふまふ自身がリアレンジをした「“歌ってみた”アルバム」を収録
＜初回限定盤B：DVD / Blu-ray収録内容＞
「まふまふのひとりぼっち旅」DVD / Blu-rayを収録予定

まふまふNew Album『世会色ユニバース』スペシャルサイト
https://uni-mafumafu.com/pages/sekaiiro-universe

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