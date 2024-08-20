まふまふ、5年ぶりの新アルバム『世会色ユニバース』12/25発売決定
まふまふが、ニューアルバム『世会色ユニバース』を12月25日(水)に発売することを発表。2019年10月に発売された『神楽色アーティファクト』以来、約5年ぶりの新作となる。
『世会色ユニバース』は、初回限定盤A・初回限定盤B・通常盤の形態でリリースされ、既発曲の「携帯恋話」「一生不幸でかまわない」「心恋花火」などのほか、「ラットキング」「カラスとうさぎ」「最果てのユニバース」といった未発表曲を15曲以上含む、まふまふ史上最多となる収録曲数を予定した全30曲を超える2枚組となる。
リリース情報
[初回限定盤 A]
▲[初回限定盤 B]
▲[通常盤]
発売日：2024年12月25日（水）
[初回限定盤 A] 2CD+1CD \4,400(tax in) / AZZS-152 ※三方背ケース付
[初回限定盤 B] 2CD+DVD \4,400(tax in) / AZZS-156 ※三方背ケース付
[初回限定盤 B] 2CD+Blu-ray \4,950(tax in) / AZZS-159 ※三方背ケース付
[通常盤] 2CD \3,300(tax in) / AZCS-1127
＜初回限定盤A / 初回限定盤B / 通常盤：２CD収録内容＞
「携帯恋話」、「一生不幸でかまわない」、「心恋花火」、「ラットキング（新曲）」、「カラスとうさぎ（新曲）」、「最果てのユニバース（新曲）」...etc
既発曲のほか未発表曲を15曲以上含む全30曲を超える2枚組
＜初回限定盤A：1CD収録内容＞
まふまふ自身がリアレンジをした「“歌ってみた”アルバム」を収録
＜初回限定盤B：DVD / Blu-ray収録内容＞
「まふまふのひとりぼっち旅」DVD / Blu-rayを収録予定
まふまふNew Album『世会色ユニバース』スペシャルサイト
https://uni-mafumafu.com/pages/sekaiiro-universe
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