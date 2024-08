香港ディズニーランド・リゾートでは、夏のスペシャルイベントを開催中!

アドベンチャーランドでは「アドベンチャー・イズ・アウト・ゼア!」を公演中です。

香港ディズニーランド・パーク「アドベンチャー・イズ・アウト・ゼア!」

公演期間:2024年6月22日(土)~

公演場所:アドベンチャーランド

2023年夏に初登場したアドベンチャーランドで初公演された「アドベンチャー・イズ・アウト・ゼア!」

「ミッキーマウス」と「グーフィー」が、「冒険は外にある」を合い言葉に、熱気球に乗って爽快な旅に出るステージショーです。

スタートは『ディズニー&ピクサー映画『カールじいさんの空飛ぶ家』の「ラッセル」

続いて、ディズニー映画『モアナと伝説の海』の主人公「モアナ」

通常『モアナ:ホームカミング・セレブレーション』を公演しているステージ。

「アドベンチャー・イズ・アウト・ゼア!」では、たくさんのディズニーキャラクターたちと冒険に出ます。

2023年初公演時は『ジャングルブック』の「キング・ルーイ」が登場していた『アドベンチャー・イズ・アウトゼア』

2024年はリニューアルされ、ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」が新登場!

レストラン「スナグリーダックリング(「かわいいアヒルの子」)」にいる森の荒くれ者たちと一緒に登場!

『誰にでも夢はある』にあわせ、水かけでステージを盛り上げます。

最後は『リロ&スティッチ』シリーズの主人公「スティッチ」が登場!

会場全体を巻き込んだウェーブや

サーフィンを楽しみます☆

冒険の旅を終えるとクライマックスへ!

キャラクターたち全員が登場します。

香港ディズニーランド・パークの夏ならではの散水もあるステージショー。

香港ディズニーランド・パーク「アドベンチャー・イズ・アウト・ゼア!」の紹介でした。

取材協力:香港ディズニーランド・リゾート

https://www.hongkongdisneyland.com/ja/

As to Disney artwork, logos and properties: ©Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ラプンツェルたちと冒険へ!香港ディズニーランド・パーク「アドベンチャー・イズ・アウト・ゼア!」 appeared first on Dtimes.