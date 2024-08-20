¥ä¥¯¥ë¥È¡¦µÈÂ¼¡¢7²óÅÓÃæ4¼ºÅÀ¤Ç7ÇÔÌÜ¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÎÀ©µå¤Ë¶ì¤·¤ß6ÀïÌ¤¾¡Íø
¡û ºå¿À 8 ¡Ý 3 ¥ä¥¯¥ë¥È ¡ü
¡ã17²óÀï¡¦µþ¥»¥éDÂçºå¡ä
¡¡ÂçÇÔ¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï2Ï¢ÇÔ¡£¼Ú¶â¤ÏºÆ¤Ó¡Ö14¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÎµÈÂ¼¤Ï½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î1ÈÖ¡¦¶áËÜ¤Ëº¸Á°ÂÇ¤òµö¤¹¤È¡¢°ì»àÆóÎÝ¤«¤é3ÈÖ¡¦¿¹²¼¡¢4ÈÖ¡¦º´Æ£µ±¤Ë¤ÏÏ¢Â³»Íµå¤òÍ¿¤¨ËþÎÝ¡£5ÈÖ¡¦Âç»³¤Ï¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢6ÈÖ¡¦Á°Àî¤Ë²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òµö¤·ÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Â³¤¯ÌÚÏ²¤Ë¤Ï±¦ÍãÀþ¤ËÍî¤Á¤ë2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó3¼ºÅÀÌÜ¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÏÀ©µå¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£
¡¡2²ó°Ê¹ß¤ÏÎ©¤ÁÄ¾¤ê6²ó¤Þ¤Ç¥¼¥í¤ò½Å¤Í¤¿¤â¤Î¤Î¡¢7²ó¤Ï°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¹ßÈÄ¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¤·¤¿»³Ìî¤¬¸åÂ³¤ËÅ¬»þÂÇ¤òµö¤·¡¢µÈÂ¼¤ÎÅÐÈÄ·ë²Ì¤Ï7²óÅÓÃæ7°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¡¢5Ã¥»°¿¶4»Íµå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£4ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î8²ó¤Ï¡¢2¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿»³Ìî¤¬Íð¤ì1¥¤¥Ë¥ó¥°4¼ºÅÀ¡£µÈÂ¼¤Ï7ÇÔÌÜ¡Ê5¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¡¢¤³¤ì¤Ç5ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿7·î2Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤«¤é6»î¹çÏ¢Â³Ì¤¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ïºå¿ÀÀèÈ¯¡¦ºÍÌÚ¤ÎÁ°¤Ë7²ó¤Þ¤ÇÌµÆÀÅÀ¡£0¡Ý8¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¤Ë5ÈÖ¡¦¥ª¥¹¥Ê¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¡¢ÂåÂÇ¡¦ÂÀÅÄ¤Îº¸ÍãÀþ¤Ø¤Î2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç·×3ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤â¾ÆÀÐ¤Ë¿å¤À¤Ã¤¿¡£
¡ã17²óÀï¡¦µþ¥»¥éDÂçºå¡ä
¡¡ÂçÇÔ¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï2Ï¢ÇÔ¡£¼Ú¶â¤ÏºÆ¤Ó¡Ö14¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÎµÈÂ¼¤Ï½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î1ÈÖ¡¦¶áËÜ¤Ëº¸Á°ÂÇ¤òµö¤¹¤È¡¢°ì»àÆóÎÝ¤«¤é3ÈÖ¡¦¿¹²¼¡¢4ÈÖ¡¦º´Æ£µ±¤Ë¤ÏÏ¢Â³»Íµå¤òÍ¿¤¨ËþÎÝ¡£5ÈÖ¡¦Âç»³¤Ï¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢6ÈÖ¡¦Á°Àî¤Ë²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òµö¤·ÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Â³¤¯ÌÚÏ²¤Ë¤Ï±¦ÍãÀþ¤ËÍî¤Á¤ë2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó3¼ºÅÀÌÜ¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÏÀ©µå¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ïºå¿ÀÀèÈ¯¡¦ºÍÌÚ¤ÎÁ°¤Ë7²ó¤Þ¤ÇÌµÆÀÅÀ¡£0¡Ý8¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¤Ë5ÈÖ¡¦¥ª¥¹¥Ê¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¡¢ÂåÂÇ¡¦ÂÀÅÄ¤Îº¸ÍãÀþ¤Ø¤Î2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç·×3ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤â¾ÆÀÐ¤Ë¿å¤À¤Ã¤¿¡£