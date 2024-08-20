¥Ñ¥ê¤Ë¤¢¤Ã¤ÆÅìµþ¤Ë¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ï¡©¡¡¿·¤¿¤Ê¥á¥À¥ëÈæ³ÓÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á¡¡¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ö¸À¤ï¤ì¤Æµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤±¤É¡Ä¡×
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°ÃË»Ò¥¨¥ÚÃÄÂÎ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿»³ÅÄÍ¥¤¬¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ÅÄ¤Ï¡Ö¸À¤ï¤ì¤Æµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤±¤É¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤¢¤ë¤ä¤ó¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤·¤Æ¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£»³ÅÄ¤ÏÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅìµþÂç²ñ¤È¥Ñ¥êÂç²ñ¤Î¥á¥À¥ë¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥À¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢2004Ç¯¥¢¥Æ¥ÍÂç²ñ¤ÇÂç¤¤¯¸«Ä¾¤µ¤ì¡¢¥¢¥Æ¥Í¤Î¥Ñ¥Ê¥·¥Ê¥¤¥³¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢¾¡Íø¤Î½÷¿À¥Ë¥±Áü¡¢¸ÞÎØ¥Þ¡¼¥¯¤¬»Ü¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°Ê¹ß¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï´ðËÜÅª¤ËÆ±¤¸¤À¤¬¡¢¥Ñ¥êÂç²ñ¤Ç¤Ï¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡ÖÅìµþ¸ÞÎØ¤Î¥á¥À¥ë¤ÏÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£°Õ³°¤Ç¤¹¡£ÉÙ»Î»³¤âºù¤â¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¡Ö¥Ë¥±¤Î¥ì¥ê¡¼¥Õ¤ÏÅìµþ¤ÎÊý¤¬Î©ÂÎÅª¤ÇÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥Ñ¥ê¤Î¤ÏÉ½ÌÌ½èÍý¤¬¹Ó¤¯¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤â¥á¥À¥ë¤¬¼è¤ì¤¿¤«¤éÈæ³Ó¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£