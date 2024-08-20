¤½¤¦¤À¡¢¥¿¥ß¥ä¤Î¥é¥¸¥³¥óÇã¤¤¤Ë¹Ô¤³¤¦¡£¥ì¥Ú¥¼¥óÄÅÅÄ¾Â¡ÖBLOCKHEAD MOTORS¡×
¥¿¥ß¥ä¤È¥é¥¸¥³¥ó¤Î¥á¥Ã¥«ÀéÍÕ¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¡£
¥é¥¸¥³¥ó¹¥¤¤Ê¤é¡¢°ìÅÙ¤ÏÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¾ì½ê¤¬ÀéÍÕ¸©ÄÅÅÄ¾Â¤Ë¤¢¤ë¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡© ¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖBLOCKHEAD MOTORS¡×¡£¤³¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¥é¥¸¥³¥ó¡ÊRC¡ËÈÎÇäÅ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ï¡¢¥é¥¸¥³¥ó¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê¡Ö¥¿¥ß¥ä¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Þ¥Ë¥¢¤Î¿·Ì¾½ê¤È¤â¸À¤¨¤ë¾ì½ê¤Ê¤Î¤À¡£
¥Þ¥Ë¥¢¤Ê¤é¤º¤È¤â¡ÈÇ®¡É¤ò´¶¤¸¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È
¡ÖBLOCKHEAD MOTORS¡×¤Ï¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëJUN WATANABE¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥«¥¹¥¿¥à¥é¥¸¥³¥ó¥«¡¼¡õ¥·¥ç¥Ã¥×¡ÊÄÌÈÎ¤â¤¢¤ë¡Ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤µ¤Ï¥é¥¸¥³¥ó°¦¹¥¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥¢¡¼¥È¤ÎÊ¬Ìî¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢JUN¤µ¤ó¤Î¸ÄÀÅª¤Ê¥»¥ó¥¹¤¬¸÷¤ë¥»¥ì¥¯¥È¤Î¥é¥¸¥³¥ó¤ä¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤Ó¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¶õ´Ö¤À¡£ ¤º¤Ð¤ê¶È³¦½é¡¢RC¥«¡¼ÈÇ¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤ÉÊÂ·¤¨¡£
ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¥¿¥ß¥ä¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¿¥ß¥ä¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¥ï¥ó¡×¤ä¡Ö¥Û¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥È¶¡×¤¬¡¢BLOCKHEAD MOTORS¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¡¢³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¥¿¥ß¥ä¤Î¿®Êô¼Ô¤À¤Ã¤¿JUN¤µ¤óÆÈ¼«¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤ä¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢80¡Á90Ç¯Âå¤ËÂç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ë¿·¤¿¤ÊÌ¿¤¬¿á¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥é¥¸¥³¥ó¥Þ¥Ë¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿âÞ·¤ÎÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢È¯Çä¤ÈÆ±»þ¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤½¤¦¡£
Âç¿Íµ¤¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥é¥¤¥ó¤â¼ê¤¬¤±¤ëJUN¤µ¤ó¤È¥¿¥ß¥ä¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Ï¸ü¤¯¡¢ÅÁÀâ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥å¥×¥ê¡¼¥à¡ÊSupreme¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥é¥¸¥³¥ó¤â¡¢JUN¤µ¤ó¤Î¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¼«ÂÎ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
JUN WATANABE¤µ¤ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÅ¯³Ø¤¬ÂÎ¸½¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ï¡¢¤µ¤Ê¤¬¤éNY¤ÎÁÒ¸Ë³¹¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥¬¥ì¡¼¥¸É÷¤Î¥¢¡¼¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡£Æþ¤ê¸ý¤Î´ÇÈÄ¡¢3F¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯³¬ÃÊ¤Î¥Ú¥¤¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¤½¤·¤Æ¤ÎÅ¹Æâ¤ÎÆâÁõ¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ1Ç¯¤«¤±¤ÆJUN¤µ¤óËÜ¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÀß·×¡¦»Ü¹©¤òDIY¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÌ¾½ê¤À¡£
ÈóÇäÉÊ¤Î¥ì¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥Ý¥¹¥¿¡¼Îà¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢³¬²¼¤ÏJUN¤µ¤ó¤¬¼ý½¸¤·¤¿¥¢¡¼¥È¤ò¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó»öÌ³½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤³¤Á¤é¤ÏÈó¸ø³«¡Ë¡£´á¶ñ¤ä¼ñÌ£¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¥é¥¸¥³¥ó¡×¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¹¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¿·´¶³Ð¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÅÅÄ¾Â¤È¤¤¤¦¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£ÅÔ¿´¤«¤é¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª½Ð¤«¤±µ¤Ê¬¤ÇË¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÅÚÃÏÊÁ¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÀéÍÕ¤Ï¥ì¡¼¥¹¤Ê¤É¤¬À¹¤ó¤Ç¡¢Â¾¸©¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÀ¹¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¥é¥¸¥³¥óÇ®¤¬¹â¤¤ÃÏ°è¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£
°ìÅÙ¡¢BLOCKHEAD MOTORS¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥é¥¸¥³¥ó¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥¸¥³¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤¹°ìÌ£°ã¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë¡¢¤¤Ã¤È¶Ã¤¯¤Ï¤º¤À¡£
Source¡§ BLOCKHEAD MOTORS , JUN WATANABE
¥¿¥ß¥ä 1/10 ÅÅÆ°RC¥«¡¼¥·¥ê¡¼¥º No.336 ¥Û¡¼¥Í¥Ã¥È ¥ª¥Õ¥í¡¼¥É 58336