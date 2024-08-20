¥»¥Ö¥ó¤¬¥¬¥ÁÇã¼ýÄó°Æ¤µ¤ì¤ëŽ¢ÆüËÜ¤Î¥ä¥Ð¤¤¸½¼ÂŽ£
Çã¼ýÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤HD¡Ê¼Ì¿¿¡§ÊÔ½¸Éô¡Ë
¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤HD¤¬¥«¥Ê¥À¤Î¥³¥ó¥Ó¥ËÂç¼ê¥¢¥ê¥Þ¥ó¥¿¥·¥©¥ó¡¦¥¯¥·¥å¥¿¡¼¥ë¤«¤éÇã¼ýÄó°Æ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ê¥Þ¥ó¥¿¥·¥©¥ó¡¦¥¯¥·¥å¥¿¡¼¥ë¤Ï¥µ¡¼¥¯¥ëK¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥Á¥§¡¼¥ó¤ò¼¡¡¹¤ÈÇã¼ý¤·¤Æ³ÈÂç¤·¤¿´ë¶È¤Ç¡¢»þ²ÁÁí³Û¤Ï8Ãû±ßÄ¶¤È´ë¶È²ÁÃÍ¤Ç¤Ï¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÇã¼ýÄó°Æ¤ò¼õ¤±¤Æ¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¤Î³ô²Á¤Ï22¡ó¤âµÞÆ¤·¡¢»þ²ÁÁí³Û¤ÏÁ°Æü¤«¤é1Ãû±ßËÄ¤é¤à5Ãû6000²¯±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÄó°Æ¤Ï¤Þ¤ÀÇã¼ý¤Î½é´üÅª¤ÊÄó°Æ¤Ç¡¢¤½¤ÎÀ§Èó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¤ÎÆÈÎ©¼Ò³°¼èÄùÌò¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¤½¤Î·ëÏÀ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¤¬Çã¼ý¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡©
ÆüËÜ¤ÎÂç´ë¶È¤ÏÅê»ñ²È¤òÊÝ¸î¤¹¤ëÀ¯ÉÜ¤ÎÊý¿Ë¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢²¤ÊÆÅª¤Ê¼Ò³°¼èÄùÌòÃæ¿´¤Î¼èÄùÌò²ñ¤Ø¤ÈÌò°÷²ñ¤Î¹½À®¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£·Ð±Ä¼Ô¤ÈÃç¤¬¤¤¤¤Ì¾¤Ð¤«¤ê¤Î¼Ò³°¼èÄùÌò¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë´ë¶È¤â¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢°ìÎ®¤ÎÂç´ë¶È¤Ç¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ê¥×¥í¼èÄùÌò¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·¹¸þ¤¬º£¸å¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆµØ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¤ÎÌò°÷²ñ¤òÎã¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£¼Ò³°¼èÄùÌò7Ì¾¤ÎÆâÌõ¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë³¤³°¤Î¥×¥íÅê»ñ²È¤¬4Ì¾¤ÇÆüËÜ¿Í¤¬5Ì¾¡£¼Ò³°¼èÄùÌò¤ÎÉ®Æ¬¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿©ÉÊÂç¼ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Õ¡¼¥º½Ð¿È¤Î¥×¥í·Ð±Ä¼Ô¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î³¤³°Àª3Ì¾¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÅê»ñ¶ä¹Ô¤Î¥á¥ê¥ë¥ê¥ó¥Á¡¢¥³¥ó¥µ¥ëÂç¼ê¤ÎKPMG¡¢¥¦¡¼¥Ð¡¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼½Ð¿È¤È¡¢¥»¥Ö¥óÁÏ¶È²È¤È¤ÏÎ¥¤ì¤¿Î©¾ì¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¤½¤ì°Ê³°¤Î¼Ò³°¼èÄùÌò¤Ï¼è°úÀè½Ð¿È¤À¤Ã¤¿¤ê´±Î½½Ð¿È¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤Çã¼ý¤Ë»¿À®¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤´é¿¨¤ì¤Ç5Ì¾¤È²áÈ¾¿ô¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Å¤¤ÆüËÜ¤Î¾ï¼±¤«¤é¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢Äó°Æ¤ÏÈÝ·è¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¤½¤ì¤¬È×ÀÐ¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÉ¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤À¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¸½ºß»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼èÄùÌò²ñÀ©ÅÙ¤Ï¡¢Åê»ñ²ÈÊÝ¸î¤¬ºÇÂç¤ÎÌÜÅª¤Ç¤¹¡£Çã¼ýÄó°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃÏ°Ì¤¬´í¤¦¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÁÏ¶È²È¤ÏÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·³ô¼ç¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇã¼ýÄó°Æ¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¼èÄùÌò²ñ¤Ï³ô¼ç¤ÎÂ¦¤Ë¤Ä¤¯µÁÌ³¤¬¤Ç¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢²¾¤Ë¥¢¥ê¥Þ¥ó¥¿¥·¥©¥ó¡¦¥¯¥·¥å¥¿¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¶¥¹ç´ë¶È¤¬¡Ö¥»¥Ö¥ó¤ò8Ãû±ß¤ÇÇã¼ý¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤½¤â¤½¤âº£²ó¤ÎÇã¼ý¤Î¾ðÊó¤¬Æþ¤ëÁ°¤Î¥»¥Ö¥ó¤Î»þ²ÁÁí³Û¤Ï4Ãû6000²¯±ß¤Ç¤·¤¿¡£³ô¼ç¤«¤é¸«¤ì¤ÐÄó°Æ¤Ë¾è¤ì¤Ð°ìµ¤¤Ë³ô²Á¤Ï1.7ÇÜ¤ÈÂçÌÙ¤±¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·Ìò°÷²ñ¤¬¤³¤ÎÇã¼ýÄó°Æ¤òµñÈÝ¤¹¤ì¤Ð¡¢»þ²ÁÁí³Û¤Ï¸µ¤Î4Ãû±ßÂæ¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡£³ô¼ç¤ÏÂçÂ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢ËÜÍè¤Î¼èÄùÌò²ñ¤Ï³ô¼ç¤ÎÂ¦¤ËÎ©¤ÄÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥»¥Ö¥ó¤ËÇã¼ýÄó°Æ¤ò¤·¤¿ÇØ·Ê
º£²ó¡¢¥¢¥ê¥Þ¥ó¥¿¥·¥©¥ó¡¦¥¯¥·¥å¥¿¡¼¥ë¤¬¥»¥Ö¥ó¤ËÇã¼ýÄó°Æ¤ò¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ï¤ª¤½¤é¤¯2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1¤Ä¤Ï¤½¤â¤½¤âÆ±¼Ò¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÇÇã¼ý¤òÄÌ¤¸¤Æ³ÈÂç¤¹¤ëÀïÎ¬¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤¦1¤Ä¤Ï¶áÇ¯Êª¸À¤¦³ô¼ç¤È¤Î¥Ð¥È¥ë¤Ë·Ð±Ä¿Ø¤Î°Õ¼±¤¬¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤Ç¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤¬ËÜÍèÃ£À®¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¤ÎÀ®Ä¹Í¾ÃÏ¤¬¤Þ¤ÀÄã¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Êª¸À¤¦³ô¼ç¤«¤é¸«¤ì¤ÐÀ¾ÉðÉ´²ßÅ¹ÌäÂê¤ä¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«¥É¡¼ÌäÂê¤Ë·Ð±Ä¿Ø¤¬»þ´Ö¤ò¤È¤é¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤Æ¥¢¥¸¥¢¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ÃÙ¤¤¡£ËÜÍè¤ÏÆüËÜ¤Î»þ²ÁÁí³Û¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤Ã¤Æ10Ãû±ß´ë¶È¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë³ô²Á¤¬Äã¤¯¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡ÖÇã¼ý¸å¤ÎÀ®Ä¹Í¾ÃÏ¤¬Âç¤¤¤¡×¤È¤ß¤ì¤Ð³°»ñ¤ÏÇã¼ý¤ËÆ°¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢¤³¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÁ°Äó¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼Â¤Ï¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¤è¤ê¤â¤â¤Ã¤È´í¸±¤ÊÆüËÜ´ë¶È¤Ï»³¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤ÎÂç´ë¶È¤¬³°»ñ¤ËÇã¤ï¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢·Ð±Ä¤¬Î©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬¤É¤³¤â¼ê¤òµó¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÈÀÓ¤¬¤¤¤¤´ë¶È¤Ç¤âÀÞ¤«¤é¤Î±ß°Â¤È¡¢À¤³¦Åª¤Ë¸«¤ì¤Ð°Â¤¤³ô²Á¤¬¸Æ¤Ó¿å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤È¶Ã¤¯¤è¤¦¤ÊÍ¥ÎÉ´ë¶È¤¬Çã¼ý¥ê¥¹¥¯¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë»þÂå¤¬Íè¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¾ò·ï¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢
1¡¡ËÜÍè¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤Ç¤¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¤â¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤
2¡¡»þ²ÁÁí³Û¤¬5Ãû±ß°Ê²¼¤È±ß°Â´Ä¶²¼¤Ç¤Ï³°»ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈæ³ÓÅªÇã¼ý¤·¤ä¤¹¤¤
3¡¡¼Ò³°¼èÄùÌò²ñ¤¬¥×¥í·Ð±Ä¼ÔÃæ¿´
4¡¡°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤È´Ø·¸¤¬¤Ê¤¯¡¢À¯ÉÜ¤¬Çã¼ýÁË»ß¤ËÆ°¤¯²ÄÇ½À¤¬Äã¤¤
¤È¤¤¤¦4¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹´ë¶È¤ÎÇã¼ý¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤½¤ó¤Ê´ë¶È¤Ë¼¡¡¹¤ÈÇã¼ýÄó°Æ¤¬¤Ä¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ì¤Þ¤Ç¤³¤ó¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÁÛÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ê¤¤¤Ï¤º¤ÎÂç´ë¶È¤ò3¼Ò¤Û¤ÉÎã¤Ëµó¤²¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡»ñÀ¸Æ²¤ò¥í¥ì¥¢¥ë¤Ê¤¤¤·¤ÏP&G¤¬ÁÀ¤¦
»ñÀ¸Æ²¤Ï»þ²ÁÁí³Û1.4Ãû±ß¡Ê2024Ç¯8·î19Æü»þÅÀ¡¢°Ê²¼Æ±¤¸¡Ë¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¡¦¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤ÇÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ñÀ¸Æ²¤Ï¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Î2019Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï·Ð±Ä¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¡¢Âç¤¤¯¶ÈÀÓ¤ò²¼¤²¡¢³ô²Á¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á·Ð±Ä¿Ø¤ÏÃæ¹ñ»Ô¾ì¤ÎÃæÄã²Á³ÊÂÓ¤Î²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤òÇäµÑ¤·¤¿¤ê¡¢ÆüÍÑÉÊÉôÌç¤òÊÌ²ñ¼Ò²½¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¤ä¤Ï¤êÇäµÑ¤·¤¿¤ê¤È¡¢ÀïÎ¬¤Ï½Ì¾®¶Ñ¹Õ·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤Î¡ÖTSUBAKI¡×¤â¤¹¤Ç¤Ë»ñÀ¸Æ²¤Î¼ê¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤Î²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬»ñÀ¸Æ²¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¹½Â¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¹½Â¤¤Ï¥í¥ì¥¢¥ë¤äP&G¤È¤¤¤Ã¤¿³¤³°¤Î²½¾ÑÉÊÂç¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ê¹½Â¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
³°»ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï±ß°Â¤Ç¥É¥ë·ú¤Æ¤Î´ë¶È²ÁÃÍ¤¬·ã°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤ÎÉÔ¶·¤Ç»ñÀ¸Æ²¤ÎÃæ¹ñ»ö¶È¤¬ÅöÌÌ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬ÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅöÌÌ°Â¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤Î¤ÇÇã¼ý¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯»ñÀ¸Æ²¤òÇã¼ý¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤Î²óÉü¤È¤È¤â¤Ë»ñÀ¸Æ²¤Î²ÁÃÍ¤Ï²óÉü¤·½½Ê¬¤Ê¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÂ¸µ¤Î¶ÈÀÓ¤¬¤Õ¤ë¤ï¤º³ô²Á¤¬ÄãÌÂ¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éÇã¼ý¥ê¥¹¥¯¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¥¼¥ó¥·¥ç¡¼¤ò¥ä¥à¡¦¥Ö¥é¥ó¥º¤¬ÁÀ¤¦
¤µ¤Æ¡¢Â¸µ¤Ç¶ÈÀÓ¤¬Àä¹¥Ä´¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤ËÇã¼ý¥ê¥¹¥¯¤¬ÆÍÇ¡É½ÌÌ²½¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤³¤ì¤«¤é¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥¼¥ó¥·¥ç¡¼¤ÏÆüËÜ¤Î³°¿©´ë¶È¤Î¾¡¤ÁÁÈ¤Ç»þ²ÁÁí³Û¤Ï1.1Ãû±ß¤Ç¤¹¡£¤¹¤²È¡¢¤Ï¤Þ¼÷»Ê¡¢¥³¥³¥¹¡¢¤Ê¤«±¬¤Ê¤É¤Î³°¿©¶ÈÂÖ¤¬¹ñÆâ¤Ç¤ÏÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÅ¹ÊÞ¿ô¤Ï³¤³°¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤âÀ®Ä¹¤¬Ãø¤·¤¤ÎÎ°è¤¬¤Õ¤¿¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤²È¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ëµíÐ§¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¥¢¥¸¥¢¡¦Ãæ¹ñ¤ÇÂç¤¤¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¼÷»Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤â¹¥Ä´¤Ç¡¢Çã¼ý¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢²¤ÊÆ¤Î»ý¤Áµ¢¤ê¼÷»ÊÉôÌç¤¬Âç¤¤Ê·Ð±Ä¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¢¥¸¥¢¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤È¡¢²¤ÊÆ¤Î¼÷»Ê¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â¥°¥í¡¼¥Ð¥ë³°¿©Âç¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë³°¿©¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤È¤¤¤¦¤È¾å°Ì3¼Ò¤Ï¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡¢¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¤Î¤è¤¦¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¶ÈÂÖ¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¿´ë¶È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¼¥ó¥·¥ç¡¼¤Ï¶½Ì£¤ÎÂÐ¾Ý³°¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·³°¿©¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë4°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥ä¥à¡¦¥Ö¥é¥ó¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¼¥ó¥·¥ç¡¼¤Ï°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥ä¥à¡¦¥Ö¥é¥ó¥º¤ÏKFC¡¢¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡¢¥¿¥³¥Ù¥ë¤ò»±²¼¤Ë»ý¤Ä³°¿©¤Î¥³¥ó¥°¥í¥Þ¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤È¥¼¥ó¥·¥ç¡¼¤È»÷¤¿ÀïÎ¬¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¿¶ÈÂÖ¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤è¤·¤È¤¹¤ë´ë¶È¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
¥ä¥à¡¦¥Ö¥é¥ó¥º¤Î²áµî¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤Ï¡¢KFC¡¢¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÅÁÅýÅª¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¿Í¸þ¤±¤Î¶ÈÂÖ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢°ÜÌ±¤ÎÁý²Ã¤òÇØ·Ê¤Ë¥á¥¥·¥³ÎÁÍý¤Ç¤¢¤ë¥¿¥³¥Ù¥ë¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬À®¸ù¤ÎÊýÄø¼°¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤ò¹Í¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¥ä¥à¡¦¥Ö¥é¥ó¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ï2¤Ä¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£1¤Ä¤Ï²¤ÊÆ¤ÇÀ®Ä¹¤¬Ãø¤·¤¤¼÷»Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦1¤Ä¤ÏÃæ¹ñ¡¦¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÈà¤é¤ÎÀïÎ¬¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¥ä¥à¡¦¥Ö¥é¥ó¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¼¥ó¥·¥ç¡¼¤ÏÈó¾ï¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤°Â²Á¤ÊÆüËÜ´ë¶È¤À¤ÈÌÜ¤Ë±Ç¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ¥¼¥ó¥·¥ç¡¼¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë³°¿©¤È¡¢¤¹¤·Âç¼ê¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤âÇã¼ý¥ê¥¹¥¯¤òÇ°Æ¬¤Ë¤ª¤¯É¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
£ÆüÀ¶¿©ÉÊHD¤ò¥¯¥é¥Õ¥È¡¦¥Ï¥¤¥ó¥Ä¤¬ÁÀ¤¦
¡Ö¤¦¤Á¤Ï¤Þ¤ºÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¡×
·Ð±Ä¿Ø¤¬¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ê°ÂÄê¤·¤¿Âç´ë¶È¤ÎÌ¾Á°¤ò1¤Äµó¤²¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¤ÇÀ¤³¦Å¸³«¤¹¤ëÆüÀ¶¿©ÉÊHD¤Ç¤¹¡£·Ð±Ä¤â¹¥Ä´¤Ç¤¹¤·¡¢»à³Ñ¤Ï¤Ê¤¤¤È·Ð±Ä¿Ø¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤·¤«¤·»à³Ñ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»þ²ÁÁí³Û¤¬1.2Ãû±ß¤È°Â¤¤¤³¤È¡£±ß°Â¤Îºòº£¡¢´ë¶È¤Î²Á³Ê¤È¤·¤Æ¤Ï·ã°Â´ë¶È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Î¿©ÉÊÂç¼ê¤Ç¤¢¤ë¥¯¥é¥Õ¥È¡¦¥Ï¥¤¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥º¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¤È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤Î¥Ï¥¤¥ó¥Ä¤¬¹çÊ»¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ç»þ²ÁÁí³Û¤Ï6Ãû±ß¤ÈÆüÀ¶¿©ÉÊ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Á¡¼¥º¤Ë¤·¤Æ¤â¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤Ë¤·¤Æ¤âÀ®½Ï»Ô¾ì¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¤³¤Î´ë¶È¡¢³ô²Á¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¹¤²¤ë°Ê³°¤ËÊýË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¡¢¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÏÆýÀ½ÉÊ¡¢¥Á¡¼¥º¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¿©ÉÊ¡¢°ûÎÁ¤Ê¤É¤Û¤Ü¤Û¤Ü¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë²Ã¹©¿©ÉÊÁ´ÂÎ¤Ø¤È¼ê¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¿©ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤ÎÀ®Ä¹¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤ÏË¾¤á¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËµðÂç¥Ö¥é¥ó¥É¤òÇã¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬À®Ä¹¤ÎÍÎÏ¤ÊÀïÎ¬¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1980Ç¯Âå¤Ë¤¿¤Ð¤³Âç¼ê¤ÎRJR¤¬¥Ê¥Ó¥¹¥³¤òÇã¼ý¤·¤¿¤Î¤¬¤½¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£¥Ê¥Ó¥¹¥³¤Ïº£¤Ç¤Ï¿©ÉÊ¶È³¦3°Ì¤Î¥â¥ó¥Ç¥ê¡¼¥º¤Î»±²¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÀïÎ¬¤òÁ°Äó¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÆüÀ¶¿©ÉÊ¤È¤¤¤¦´ë¶È¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¿©ÉÊÂç¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÇã¼ý¸õÊä¤Ë±Ç¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ãæ¤Ç¤â¥¯¥é¥Õ¥È¡¦¥Ï¥¤¥ó¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥«¥Ã¥×ÌÍ¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤Ï¼«¼Ò¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Î±äÄ¹Àï¾å¤Ë¤¢¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¾¦ÉÊ·²¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤½¤ó¤ÊÇã¼ý¤¬µ¯¤¤¿¤é¡¢ÆüÀ¶¤Î¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Ï¥Þ¥«¥í¥Ë¤Ë¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×
¤È¿´ÇÛ¤¹¤ëÆÉ¼Ô¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼Â¤Ï¤½¤ó¤Ê¿´ÇÛ¤¬¤³¤ì¤«¤éÀè¤ÎÆüËÜ¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤Ë¤·¤í¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ª¤¤¤·¤¤¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤Ì£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¿©ÉÊ¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢Çã¼ý¸å¿ôÇ¯¤Ç¤Þ¤¿·Ð±Ä¿Ø¤¬¸òÂå¤¹¤ë¤È¡¢ÀïÎ¬¤¬¤³¤í¤³¤í¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÆüÀ¶¿©ÉÊ¤òÇã¼ý¤·¤¿´ë¶È¤Ï¡¢¿ôÇ¯¸å¤Ë¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¥«¥Ã¥×ÌÍ¤À¤±¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢ÂÞÌÍ¤ÏÇäµÑ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤ÐÅÁÅý¤¢¤ë¥Á¥¥ó¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ï¤½¤ó¤Ê¿´ÇÛ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂÐ´ß¤Î²Ð»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¤â¤¦°ìÅÙ¡¢ÏÃ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¡¢¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤Ã¤¿Çã¼ýÄó°Æ¤Ï¡¢¼Â¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂÐ´ß¤Î²Ð»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌäÂê¤Ï±ß°Â¤È³ô²ÁÄãÌÂ¤Ç¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬¤½¤â¤½¤â¡Ö¤ªÇã¤¤ÆÀ²Á³Ê¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ë¶È¤«¤é¸«¤ì¤ÐÆüËÜ¤È¥¢¥¸¥¢¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ëÆüËÜ´ë¶È¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÁ°Äó¤Ç¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ï»ñËÜ¼çµÁ·ÐºÑ¤ÎÎ®¹Ô¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢¼Ò³°¼èÄùÌòÃæ¿´¤ÎÌò°÷²ñ¤Ø¤È¹½Â¤¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢Âè2Âè3¤Î¡Ö¥»¥Ö¥ó»ö·ï¡×¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ËÖÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÜÅö¤Ï±ß°Â¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤È¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î³ô²Á¤ò¤â¤Ã¤È¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤éº£¤³¤ÎÌäÂê¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ïº£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¡Ö¼¡¤Î³ô¼çÁí²ñ¤Ç¡¢¼èÄùÌò¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼ÒÄ¹¤ÎÍ§¿Í¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤è¤¦¡×
ËÜµ¤¤Ç¤½¤ó¤ÊËÉ±Òºö¤ò´ë¶È¤¬¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¶ÉÌÌ¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÊÎëÌÚ µ®Çî ¡§ ·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¡¢É´Ç¯¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÂåÉ½¡Ë