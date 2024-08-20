サンリオの「ハローキティ」が2024年に50周年を迎えたことを記念し、今年6月に発売されたサンリオキャラクターソングカヴァーアルバムに出演したボイスキャストとサンリオのキャラクターが出演するコンサートが11月に開催！ 本日チケットのプレリザーブ受付が開始！ そして豪華歌唱キャスト12名とサンリオのキャラクターのオリジナルミニキャラビジュアル全12種が公開されています。

ビジュアルには、ハローキティのリボンを囲んでボイスキャストと各コラボレーションキャラクターが並んでおり、キャストの特徴をとらえている可愛らしいデザインとなっています。

2024年11月24日(日)に開催されるコンサートでは、本ミニキャラビジュアルやプロジェクトビジュアルを使用したグッズのほか、キャストの新規撮りおろしカットを使用したパンフレットやブロマイド、アクリルスタンドなどの販売も予定しています。

ボイスキャスト×サンリオキャラクターズ オリジナルミニキャラビジュアル公開

ボイスキャスト12名とコラボレーションキャラクターのオリジナルミニキャラビジュアルが公開となりました！ ハローキティのリボンを囲んだ可愛らしいデザインに是非ご注目ください♪

※50 音順

入野自由×マイメロディ

■歌唱曲:『手をつなごう』〔マイメロディ〕

浦田わたる×ハンギョドン

■歌唱曲:『ハンギョドンのイケイケサンバ』〔ハンギョドン〕

大塚剛央×バッドばつ丸

■歌唱曲:『ダイジョーブ』〔バッドばつ丸〕

加藤和樹×シナモロール

■歌唱曲:『しあわせのラベル』〔シナモロール〕

木村良平×けろけろけろっぴ

■歌唱曲:『 - 朗読 - けろっぴの冒険~けろけろけろっぴ』〔けろけろけろっぴ〕

鈴木崚汰×リトルツインスターズ

■歌唱曲:『ふたりの Milky Way』〔リトルツインスターズ〕

立花慎之介×ディアダニエル

■歌唱曲:『ココロをつなぐリズム』〔ディアダニエル〕

豊永利行×ポチャッコ

■歌唱曲:『みんなにいちばん』〔ポチャッコ〕

仲村宗悟×ポムポムプリン

■歌唱曲:『ぼく、プリン』〔ポムポムプリン〕

堀江 瞬×ウィッシュミーメル

■歌唱曲:『みんな nakayoku!』〔ウィッシュミーメル〕

牧島 輝×クロミ

■歌唱曲:『Greedy Greedy』〔クロミ〕

森 愁斗(BUDDiiS)×あひるのペックル

■歌唱曲:『ボクはペックル』〔あひるのペックル〕

そして11月24日(日)に幕張メッセイベントホールにて開催されるコンサート『Hello Kitty 50th Anniversary Presents My Bestie Dream Stage with Sanrio characters』のプレイガイド先行(抽選)が8月20日(火)18:00よりスタートしました！

さらに現在、チケットe+(イープラス)プレオーダー受付中となっているので、そちらも是非チェックしてください！

サンリオのキャラクターと総勢12名のボイスキャストが出演する豪華なコンサートを是非お楽しみに♪

[チケットぴあプレリザーブ受付※抽選]

受付期間:8/20(火) 18:00〜8/25(日) 23:59

受付 URL:https://w.pia.jp/t/mybestiedreamstage/ [e+(イープラス)プレオーダー受付【抽選】]

受付期間:8/9(金) 18:00 〜8/28(水) 18:00

受付 URL:https://eplus.jp/mybestiedreamstage/



【全員歌唱曲試聴PV】My Bestie Voice Collection & Dream Stage with Sanrio characters

https://youtu.be/bGJfyp7Ukzg?si=pxvLCvfmke-sH5lr

関連記事：

サンリオのキャラソンを豊永利行・入野自由・立花慎之介・森愁斗・加藤和樹ら豪華ボイスキャスト12名で歌う！アルバム全曲ダイジェストPV解禁

https://otajo.jp/116934

コンサート情報

■公演名:

Hello Kitty 50th Anniversary Presents My Bestie Dream Stage with Sanrio characters

■日程:2024 年 11 月 24 日(日)

■会場:幕張メッセイベントホール(千葉県)

■時間:【昼の部】 開場 13:00 開演 14:00 予定 【夜の部】 開場 17:00 開演 18:00 予定

■出演:

サンリオキャラクターズ

ハローキティ、けろけろけろっぴ、シナモロール、マイメロディ、クロミ、リトルツインスターズ(キキ&ララ)

入野自由、浦田わたる、大塚剛央、加藤和樹、木村良平、鈴木崚汰、立花慎之介、豊永利行、仲村宗悟、堀江 瞬、牧島 輝、

森 愁斗(BUDDiiS)

■チケット:11,000 円(税込)/ 枚

※全席指定 ※3 歳以上有料。3 歳未満入場不可。

■チケットに関するお問い合わせ:

チケットぴあ:https://pia.jp/info/ticket_support/ (営業時間 10:00〜18:00 土日祝・年末年始除く)

■公演に関するお問い合わせ:

My Bestie Dream Stage with Sanrio characters 公演事務局

03-6280-4670(オペレーター受付時間 平日 11:00~18:00)

■主管:株式会社サンリオ

■企画・主催:エイベックス・ピクチャーズ株式会社

アルバム情報

■アルバムタイトル:

Hello Kitty 50th Anniversary Presents

My Bestie Voice Collection with Sanrio characters

■発売日:2024 年 6 月 26 日(水)

■価格:6,600 円(税込)、4,400 円(税込)

■キャスト(50 音順):

入野自由、浦田わたる、大塚剛央、加藤和樹、木村良平、鈴木崚汰、立花慎之介、豊永利行、仲村宗悟、堀江 瞬、牧島 輝、

森 愁斗(BUDDiiS)

■収録曲:

M01.『みんなにいちばん』〔ポチャッコ〕/豊永利行

M02.『みんな nakayoku!』〔ウィッシュミーメル〕/堀江 瞬

M03.『ハンギョドンのイケイケサンバ』〔ハンギョドン〕/浦田わたる

M04.『ダイジョーブ』〔バッドばつ丸〕/大塚剛央

M05.『ボクはペックル』〔あひるのペックル〕/森 愁斗(BUDDiiS)

M06.『 - 朗読 - けろっぴの冒険~けろけろけろっぴ』〔けろけろけろっぴ〕/木村良平

M07.『ぼく、プリン』〔ポムポムプリン〕/仲村宗悟

M08.『手をつなごう』〔マイメロディ〕/入野自由

M09.『Greedy Greedy』〔クロミ〕/牧島 輝

M10.『ココロをつなぐリズム』〔ディアダニエル〕/立花慎之介

M11.『ふたりの Milky Way』〔リトルツインスターズ〕/鈴木崚汰

M12.『しあわせのラベル』〔シナモロール〕/加藤和樹

M13.『KAWAII FESTIVAL』/みんななかよく(全員歌唱)

M14.『ハローキティ』〔ハローキティ〕/みんななかよく(全員歌唱)

■初回限定生産盤特典:

ボイスキャスト 12 名の新規撮りおろし 52 ページフォトブックレット

■封入特典(初回限定生産盤、通常盤共通):

Hello Kitty 50th Anniversary Presents My Bestie Dream Stage with Sanrio characters

コンサートチケット最速先行受付シリアルコード(抽選)封入

＜CD 購入に際してのご注意＞

※楽曲はアレンジされておりますので、オリジナル楽曲・歌詞と異なる箇所もございます。

詳細:https://avex.jp/sanriovoice/discography/detail/?id=1020232

■公式サイト:https://avex.jp/sanriovoice/

■公式 X(旧 Twitter):https://twitter.com/avexsanriovoice/(@avexsanriovoice)

■公式 Instagram:https://www.instagram.com/avexsanriovoice/(@avexsanriovoice)

（C） 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L648267