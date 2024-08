SUPER BEAVERがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ビーバーLOCKS!」。8月9日(金)の放送では、メンバーたちが「10代の頃に聴いていた音楽」について語りました。

SUPER BEAVER(左から上杉研太、藤原広明、渋谷龍太、柳沢亮太)

渋谷:10代のアマチュアミュージシャンだけが参加できる夏フェス「マイナビ閃光ライオット2024」が開催されました! でっかいステージを目指して10代のアマチュアアーティストが集まる、いわば"音楽の甲子園"とも呼ばれているらしいです。我々、SUPER BEAVERも似たようなものに出ましたね。上杉:俺たちの最初のアイデンティティーを作ったと言っても過言ではなかったんじゃない?渋谷:楽器店予選があり、地方予選みたいなものがあり、本選があり……みたいな、そういうのをどんどんやって我々も頑張っていたことを覚えていますよ。柳沢さん、我々の結果はどうでした?柳沢:全国大会で優勝しました! しかも、会場の投票で決まるオーディンス賞も含めて、ダブル受賞しました! その先はみなさんご存知の通り、大失敗します!渋谷:人間は挫折をするんです。だからこそ、こうやって今があるんですよ。ということで本日はその「マイナビ閃光ライオット2024」を見た生徒側に立って、我々SUPER BEAVERが10代のときに聴いていた音楽を紹介したいと思います! これは2回目とかだよね? 前も紹介したはず。柳沢:前回は"17歳"に限定してちょっとだけ。渋谷:しかも、SUPER BEAVERを代表して1曲選んだんだよね! あのときはLOST IN TIMEの「手紙」を選ばせていただいた記憶がありますけが、今回は我々1人ずつ紹介していきます!渋谷:トップバッターは華々しく上杉さん!上杉:僕が紹介する曲はMONGOL800で「夢叶う」です! 僕自身がこの曲に出会ったのが中学校3年生ぐらいかな? このときにベースを始めて、周りの友達とバンドっていうものをなんとなく組んだんですよね。自分が当時、音楽で一番影響を受けたのは、THE BLUE HEARTSとかMONGOL800とかGOING STEADY、銀杏BOYZとかで。日本語の歌詞で当時の自分にメッセージがすごく届いてくるものっていうのが、毎日生きているうえですごくパワーをもらったっていう思い出も詰まっていたりしますね。渋谷:素晴らしいですね!渋谷:じゃあ次、私が行こうかな! THE BACILLUS BRAINS (THE 日本脳炎)の「香港CAFE」という曲を選ばせていただきたいと思います! なぜ選んだのかというと、我々はライブハウスでずっとやってきたじゃないですか?柳沢:はい!渋谷:ライブハウスって、きっかけがなかったら行かなかったりするじゃない? 誰かに誘ってもらったとか、これは絶対生で見たいなと思ったから初めて行ってみた、とか。(きっかけがないと)おそらく一度も行ったことがないっていう人もたくさんいると思うんだよ。そういうライブに行くきっかけをくれた曲だったし、そのときに一番聴いていた曲だなと思ったので選ばせていただきました。渋谷:じゃあ次、藤原さん行ってみましょうか!藤原:SNAIL RAMPの「MIND YOUR STEP!」です!上杉・渋谷・柳沢:いいね〜!藤原:俺とやなぎ(柳沢)、それともう1人、中学校の同級生の男の子と3人でパンクバンドのコピーバンドをやっていたの。俺らじゃないもう1人の子がSNAIL RAMPとB-DASHのCDを持ってきてね。「めっちゃやりたい!」って思った。それがSNAIL RAMPの「MIND YOUR STEP!」で、CDを借りてそこからずっと1日中聴いていたね!柳沢:めちゃくちゃコピーした!渋谷:曲を聴くと当時のことを思い出したりするから、やっぱり音楽ってすごい!柳沢:3人が選んでくれたのは、結果としてわりとバンドだったじゃないですか? 今回、私が選んだのは福山雅治さんの「桜坂」です。上杉・渋谷・藤原:おお〜!柳沢:10代ということで、中学や高校時代はもちろんバンドもめちゃくちゃ聴いていましたけど、当然他の楽曲もいっぱい聴くわけですよ。「桜坂」って何年にリリースした曲か知っていますか?渋谷:わからない!柳沢:2000年なんですって! 我々世代は小学校時代かな? 日本人誰もが知っている大ヒット曲です! 淡い恋心とともに思い出すんですよ。なので、この曲を選ばせていただきました。渋谷:「桜坂」は、いまだに同世代の人とカラオケに行ったら誰か歌うじゃん?柳沢:しかも福山さんのキーがやや低めだから、男性はわりと歌いやすい人が多いはず!渋谷:4人紹介させていただきましたけど、今日はなかなか珍しく、曲をじっくり聴いてもらうというビーバーLOCKS!でしたが、我々はバンドマンなので、こういう時間があってもいいのかなと思いました。ありがとうございました!