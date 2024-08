くら寿司にて、大人気商品「ふり塩熟成中とろ(一貫)」を特別価格で楽しめる「ふり塩熟成まぐろ」フェアを開催。

フェア中は新商品「ピーチメルバ」も期間・数量限定で登場し、くら寿司のこだわりが詰まったメニューを楽しめます☆

また、ハイグレードブランド「無添蔵」では、「大分県」フェアも開催です!

くら寿司「ふり塩熟成まぐろ」フェア/ピーチメルバ

期間:2024年8月23日(金)から期間・数量限定

くら寿司に「ふり塩」で旨みを極めたマグロが誕生して1周年となることを記念して、「ふり塩熟成まぐろ」フェアを開催。

大人気商品「ふり塩熟成中とろ(一貫)」が、特別価格の一貫115円でお得に楽しめます!(※)

「ふり塩熟成中とろ」のほかにも、ふり塩加工でさらに美味しくなった、くら寿司こだわりのマグロを使ったお寿司が多数登場。

2023年8月よりくら寿司が導入した「ふり塩」は、余計な水分をとばして旨みを凝縮する加工工程です。

極力水を使わない手順や塩分量の調整、そしてマグロの表面に均等に塩を打つなど、特別な技術を要します☆

また、“専門店以上のスイーツ”を目指すくら寿司のスイーツブランド「KURA ROYAL」からは、暑い夏にぴったりなひんやりスイーツ「ピーチメルバ」も登場。

ふり塩熟成加工により、旨みが凝縮された極上のマグロや夏限定スイーツを楽しめるフェアです!

※ 特別価格は2024年9月16日(月)までの販売価格です。一部店舗では価格が異なります。

ふり塩熟成中とろ(一貫)

販売期間:〜2024年9月16日(月)

価格:115円(税込)

くら寿司の人気メニュー「ふり塩熟成中とろ(一貫)」が、フェア期間中は特別価格で登場。

マグロの中トロ部分から、特に脂乗りの良いものを厳選しているため、上質な脂の旨みとマグロ本来の旨みがバランス良く味わえます☆

ふり塩熟成大とろ(一貫)

販売期間:販売中

価格:345円(税込)

マグロから、わずか5%ほどしか取れない最高級部位を使用した「ふり塩熟成大とろ(一貫)」

食べた瞬間、とろけるような極上の味わいを堪能できるメニューです!

ふり塩熟成まぐろ

販売期間:販売中

価格:115円(税込)

赤身に比べて脂の多いトロは店内加工が適していますが、赤身の定番商品「ふり塩熟成まぐろ」は、全国に3か所ある自社セントラルキッチン(※)で、専門のスタッフが加工。

部位により最適な熟成時間と調理方法を選択し、赤身がもつほどよい酸味と旨み、ねっとりとした食感が楽しめます☆

※一部店舗を除きます

熟成漬けまぐろ

販売期間:販売中

価格:115円(税込)

「ふり塩熟成まぐろ」を、醤油ベースのたれに漬けて仕上げた「熟成漬けまぐろ」

「ふり塩熟成まぐろ」よりも、もっちりとした食感を楽しめ、噛むほどに旨みが口の中に広がります!

まぐろポキ

販売期間:販売中〜2024年9月1日(日)

価格:165円(税込)

ハワイの伝統的な料理「ポキ」がお寿司になって登場。

マグロにアボカド、オニオンスライスに赤ユッケダレと、チョレギソースを合わせたくら寿司特製のピリ辛なポキダレが食欲をそそります。

KURA ROYAL「ピーチメルバ」

販売期間:2024年8月23日(金)〜2024年9月5日(木)

価格:530円(税込)

トッピング:ストロベリーダイス・白桃カット・マンゴーチャンク・ピンクレモンゼリー・ラズベリーソース・フィアンティーヌ・バニラアイス・ヨーグルトクリーム

※お持ち帰り不可、各店舗1日数量限定

※「グローバル旗艦店原宿」では取り扱いしてません

「専門店以上のスイーツ」を展開する「KURA ROYAL」の、夏限定スイーツ「ピーチメルバ」

ベースにはバニラアイスとラズベリーソース、フィアンティーヌ、レモンゼリーを重ねています☆

中には、白桃カットやマンゴーチャンク、ストロベリーダイスがたっぷり。

カップに閉じ込めた状態で提供するため、開けるとフルーツがゴロゴロこぼれだす、まるでフルーツの宝石箱のようなスイーツです。

ラズベリーソースの酸味やバニラアイスのまろやかな甘み、ヨーグルトクリームの甘酸っぱさが、桃とマンゴーのジューシーな甘さを際立たせる味わい。

フィアンティーヌを中に忍ばせており、ザクザク食感も楽しめる仕上がりです!

無添蔵「大分県」フェア

販売期間:2024年8月23日(金)〜2024年9月1日(日)

くら寿司のハイグレードブランド「無添蔵」では、「大分県」フェアを開催。

大分県の食材や名物料理が、メニューに加わります☆

【大分県産】かんぱち

価格:390円(税込)

大分県産の「かんぱち」を使ったフェア限定メニュー。

淡泊ながら、旨みある白身の美味しさを堪能できます。

【大分県産】ひらまさ

価格:390円(税込)

「かんぱち」との食べ比べもおすすめな「【大分県産】ひらまさ」

歯ごたえある肉質を楽しめます!

【大分県産】かぼすヒラメ

価格:440円(税込)

かぼすを活用した「【大分県産】かぼすヒラメ」も登場。

かぼすの爽やかな風味が、平目の繊細な味を引き立てます☆

とり天かぼすぶっかけうどん

価格:490円(税込) ※お持ち帰り不可

店内限定の「とり天かぼすぶっかけうどん」

かぼすのさっぱりとした味わいは、暑い季節にも食べやすいです。

大分中津風唐揚げ

価格:400円(税込) ※お持ち帰り不可

「大分中津風唐揚げ」も店内限定のサイドメニューに登場。

カリッと揚がった唐揚げは、おつまみにもぴったりです!

夢のふわ雪 大分かぼす

価格:480円(税込) ※お持ち帰り不可

デザートにも、かぼすを使った限定メニューを楽しめます。

かぼすのスッキリした後味は、食後のデザートにおすすめです☆

ふり塩加工でより美味しくなったまぐろをお得に楽しめ、夏限定スイーツも登場。

くら寿司の「ふり塩熟成まぐろ」フェア/ピーチメルバは、2024年8月23日より期間・数量限定で登場です☆

※店舗により価格は異なります

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了

