24-25シーズンのプレミアリーグは全チームが開幕戦を終え、1年間の壮絶な闘いが幕を開けた。そんな中で19日、サッカー解説者のガリー・ネビル氏は同シーズンのプレミアリーグを展望した。『Sky Sport』が伝えている。



同氏が予想したのは、1位から6位のチームと降格する3チーム。そして得点王や最もインパクトのあった新加入選手、また注目の選手や監督についても言及している。





The results are in



Here are @Carra23 and @GNev2's 2024/25 season predictions pic.twitter.com/nsctL0aTqr