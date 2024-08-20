暑い夏に欠かせないアイテムがミニチュアに！ ターリン、カプセルトイ「お薬と救急箱 熱中症対策」が8月20日より順次発売
【ターリンカプセルコレクション「お薬と救急箱 熱中症対策」】
8月20日より順次発売予定
価格：各200円
全6種
8月20日より順次発売予定
価格：各200円
全6種
ターリンは、カプセルトイ「お薬と救急箱 熱中症対策」を8月20日より順次発売する。価格は各200円。
本商品は、暑い夏に欠かせない熱中症対策グッズをカプセルトイとしてフィギュア化したもの。ラインナップは全6種で、小物パーツは救急箱に収納できる。
【#お薬と救急箱 熱中症対策】- ターリンカプセルコレクション【公式】 (@tarlin_cc) August 19, 2024
全6種類 \200(税込)
※8月20日より順次発売予定https://t.co/o5DIi0ro4g
大人気シリーズに熱中症対策グッズが登場‼️☀️
小物パーツは救急箱に収納できますよ💊#カプセルトイ #ターリン #カプセルコレクション #ミニチュア #フィギュア #熱中症 pic.twitter.com/kx0Pcn8OrA
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