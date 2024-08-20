USJ「ポケモンのレストラン」全メニュー刷新 ハロウィーンでヒトモシ＆バケッチャも“食べられる”
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）のハロウィーン・イベント開幕に先駆け、限定フード・グッズ情報が公開された。
【画像】『チェンソーマン・ポチタまん 〜ベーコン＆コーンクリーム〜』も登場
ポケモンたちのユカイなレストランが、昨年に引き続き「スタジオ・スターズ・レストラン」に登場し、全メニューが一新される。
メニューは『DJゲンガー登場!?ブラックビーフシチューのパイ包み焼きプレート 』『DJピカチュウのレモンソーダ＆ピカピカ・コースターセット』『まねっこ！ミミッキュのホワイトクリーム・カツバーガープレート』など。
スイーツは『ヒトモシのとろっとヨーグルトムースケーキ』『DJピカチュウ＆DJゲンガーのハロウィーン・パーティ・キッズセット』『まんまるバケッチャのパンプキンケーキ』などがそろう。
グッズは、ポケモンの仲間たちが大集結したTシャツや、DJピカチュウのカチューシャなどとなる。
USJのハロウィーン・イベントは、9月5日より順次開幕。昼は、DJピカチュウたちのシ『ハハハ！ハロウィーン・パーティ』で盛り上がり、夜は大人気の『ハロウィーン・ホラー・ナイト』でダークな世界に。『ストリート・ゾンビ』には、Ado隊長率いる治安部隊“ブルーローズ隊”が初登場。『ゾンビ・デ・ダンス』は、昨年に続き、Ado「唱」でダンスする。また、独特の世界観で大人気の「ハミクマ」と「ハミクマソウル」によるダークなパーティ『ハミクマ・シャウト・イット・アウト・パーティ』が初開催となる。
グッズの販売開始は9月4日〜ポケモン・ハミクマ・スヌーピー、9月5日〜チェンソーマン、バイオハザードの予定。販売開始日は変更となる場合あり。
HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.
Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2024 Universal Studios. All rights reserved.
(C) Nintendo
TM and (C) 2024 Sesame Workshop
(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC
TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment
(C)2024 Pokemon. (C)1995-2024 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
(C)CAPCOM
TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.
(C)藤本タツキ／集英社・MAPPA
【画像】『チェンソーマン・ポチタまん 〜ベーコン＆コーンクリーム〜』も登場
ポケモンたちのユカイなレストランが、昨年に引き続き「スタジオ・スターズ・レストラン」に登場し、全メニューが一新される。
メニューは『DJゲンガー登場!?ブラックビーフシチューのパイ包み焼きプレート 』『DJピカチュウのレモンソーダ＆ピカピカ・コースターセット』『まねっこ！ミミッキュのホワイトクリーム・カツバーガープレート』など。
グッズは、ポケモンの仲間たちが大集結したTシャツや、DJピカチュウのカチューシャなどとなる。
USJのハロウィーン・イベントは、9月5日より順次開幕。昼は、DJピカチュウたちのシ『ハハハ！ハロウィーン・パーティ』で盛り上がり、夜は大人気の『ハロウィーン・ホラー・ナイト』でダークな世界に。『ストリート・ゾンビ』には、Ado隊長率いる治安部隊“ブルーローズ隊”が初登場。『ゾンビ・デ・ダンス』は、昨年に続き、Ado「唱」でダンスする。また、独特の世界観で大人気の「ハミクマ」と「ハミクマソウル」によるダークなパーティ『ハミクマ・シャウト・イット・アウト・パーティ』が初開催となる。
グッズの販売開始は9月4日〜ポケモン・ハミクマ・スヌーピー、9月5日〜チェンソーマン、バイオハザードの予定。販売開始日は変更となる場合あり。
HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.
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