ミシュラン一つ星を獲得した料理人が独立。名店で腕を磨いた店主が織りなす日本料理に感動（京都・丸太町）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、京都・丸太町駅近くの日本料理店。ミシュラン一つ星を獲得した料理人による待望の独立店です。

辻布紗(京都・丸太町)

店舗外観 写真:お店から

2024年5月、丸太町駅から徒歩6分ほどの場所に、正統派の丁寧な日本料理を味わえる「辻布紗」がオープンしました。



店主の辻 義勝氏は福岡県出身で、高校卒業後に老舗かに料理店で全国に13店舗を展開する「札幌かに本家」の名古屋店に就職。3年間働いたのち、本格的に日本料理を勉強したいと21歳で「The Tabelog Award 2024」Silver受賞店である京都出町柳の名店「御料理 はやし」に弟子入りします。7年半修業の後、一品料理のカウンター割烹の仕事を学ぶため先斗町の「余志屋」で2年半研鑽を積み、「御料理 はやし」の店主・林 亘氏の勧めで、祇園の「味 ふくしま」初代料理長に就任。翌年すぐにミシュラン一つ星を獲得し、以降10年間維持し続け、「食べログ 日本料理 WEST 百名店」にも選出。そしてこの度、満を持して独立に至りました。

内観。メインカウンター 写真:お店から

落ち着いていて適度に活気のあるところが気に入っているという、辻氏が住んでいた御所南。自然とこのエリアで出店したいと考えていたタイミングで、理想の物件に出会ったのだとか。その物件の場所を平安時代の古地図で調べたところ、貴族などの屋敷内にあって食物を調理する建物「大炊殿」があった場所だったと知り、絶対にここがいい!と思ったのだそうです。

カウンター上の行灯。福岡県大川市の伝統工芸品である組子建具を使用 写真:お店から

店内は木を基調とし、随所にこだわりが感じられます。カウンター上の行灯や玄関の明かり窓には、辻氏の出身地である福岡県大川市の伝統工芸である大川組子を使用。「大川の匠」である仁田原 進一氏に手掛けてもらったそうで、職人技が光る繊細な組子が唯一無二の空間を演出します。大川市は家具の大生産地として知られ、「家具の街」と呼ばれるほど。組子だけでなく、メインカウンターとL字の個室カウンターには、大川で調達した7メートルを超える大きなイチョウの一枚板を使用しています。

個室 写真:お店から

設計はミシュラン二つ星を獲得した京都のイノベーティブ「新門前 米村」をデザインするなど、京都を拠点に活動しているデザイン事務所「カクヨン」に依頼。施工は、神社仏閣や京町家の改修などを手掛けている田原工務店によるもの。秀逸なセンスと京の匠の技の融合で、店は想像以上の仕上がりになったそう。

素材の持ち味を生かした優しい味わいの料理を楽しめます 写真:お店から

冬瓜。サンルイの器で 写真:お店から

メニューはコースで「昼おまかせ」(8,500円)と「夜おまかせ」(20,000円)のみ。滋味あふれる旬の食材を使った正統派の日本料理は、丁寧で細やかな辻氏の技が光るここでしか味わえないものばかり。サンルイやロブマイヤーなど、器の設えも楽しめます。

ドリンクも素敵なグラスで 写真:お店から

女将の香織さんは、長い間ソムリエとして働いていた経歴の持ち主で、「辻布紗」には程よく熟成したシャンパーニュやブルゴーニュワインが充実。コストパフォーマンスの良いものを料理に合わせて提供してくれるので、ワインと日本料理のマリアージュが楽しめます。また、香織さんは日本酒学講師や唎酒師でもあるので、日本酒も豊富なラインアップ。ぜひ好みを伝えて、お酒も堪能してくださいね。

心温まるおもてなしと、繊細で優しい味わいの料理の数々。季節感や風情も感じられ、お腹も心も満たしてくれるコースは秀逸です。

京都の名店になる予感、また訪れたくなる素敵な日本料理店です。

食べログレビュアーのコメント

椀物 鱚とじゅんさい 出典:forever friendsさん

『どれも正統派で優しい味わい。

夫の苦手なもの、我が家の好物を覚えていて下さって細かな配慮を頂き、とても美味しく楽しいひと時を過ごす事が出来ました。

素晴らしい設えの素敵なお店。

沢山の方に知って頂き、訪れて頂きたいお店です!』(forever friendsさん)

※価格は税・サービス料込。

<店舗情報>◆辻布紗住所 : 京都府京都市中京区百足屋町155TEL : 075-354-5349

文:佐藤明日香、食べログマガジン編集部

