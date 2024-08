Amazonは2007年に初のハードウェア製品として電子書籍リーダーの Kindle をリリースし、その後も継続的にソフトウェアを更新しつつ新しいハードウェアも発表しています。ところが、電子書籍関連のウェブメディアであるGood e-Readerは、2024年に入ってKindleにはバグが目立つようになり、どんどん品質が落ちていると指摘しています。The Amazon Kindle is in a state of decline - Good e-Reader

https://goodereader.com/blog/kindle/the-amazon-kindle-is-in-a-state-of-decline大手通販サイトであり電子書籍ストアも手がけるAmazonは、自社の純正電子書籍リーターであるKindleを展開することで、電子書籍業界において優位に立ってきました。Good e-Readerの編集長であるマイケル・コズロフスキー氏は、「AmazonのKindleはかつて世界最高の電子書籍リーダーの1つであり、堅実な安定性を備えていました」と評価しています。ところがコズロフスキー氏は、「2024年には状況が逆転しています。Kindleではさまざまなファームウェアの更新で問題が発生しました」と述べ、2024年7月にリリースされたバージョン「5.16.10.0.1」で事態が急速に悪化したと指摘しました。コズロフスキー氏によると、読んでいる書籍の進捗(しんちょく)度を示すプログレスバーのシステムが変わり、フォントが小さくて読み取れなくなってしまったほか、プログレスバーの表示に時間がかかってしまうとのこと。さらに、「バッテリーの消耗が激しくなって数日で充電が切れるようになった」「Kindleが応答しなくなって再起動を余儀なくされることが増えた」「カスタムフォントがデフォルトのBookerlyに戻ってしまった」など、さまざまな問題が報告されているそうです。2024年7月には、Kindleで書籍のダウンロード機能が使用できなくなったという問題も報じられました。なお、この問題はすでに解決されたとのこと。Amazonの電子書籍リーダー「Kindle」で書籍のダウンロード機能が使用できなくなる事態に - GIGAZINEコズロフスキー氏は「Kindleのファームウェアの問題は氷山の一角に過ぎません」と述べ、「Kindle Unlimitedの作品がライブラリから消えてしまう」「機内モードが長時間続くとサイドロードした本が勝手に削除されてしまう」「本を開くのにかかる時間が2倍になった」「読み上げ機能がランダムに開始・停止してしまう」といった問題もあると指摘しています。こうした問題の原因には、Amazonでソフトウェアやハードウェアを担当していたデイブ・リンプ氏の退職や、大規模な人員整理に伴うベテランKindle開発者の解雇があるとコズロフスキー氏は考えています。コズロフスキー氏は、「かつて素晴らしいハードウェアと直感的なソフトウェア体験を持っていたKindleが、顧客の目から見て急速に落ちぶれていくのを見るのは悲しいことです。海外掲示板のRedditやAmazonのフォーラムでは数千人ものユーザーがこれらの苦情を訴えているにもかかわらず、AmazonはKindleの問題を公には認めていません。AmazonがすぐにKindleの状態を改善できなければ、次に購入する電子書籍リーダーは競合他社のものになるかもしれません」と述べました。Good e-Readerのコメント欄には、同様の問題を経験したユーザーからさまざまなコメントが寄せられています。最新のアップデートでKindle Scribeのバッテリー持ちが悪くなったというあるユーザーは、「1年前の私なら次のアップデートで修正されるだろうとあまり心配しなかったでしょうが、他の問題がこれほど長く続いているという事実は私を困惑させます。電子書籍の表紙が消えたり、サイドロードされたコンテンツが削除されたり、コンテンツリストから削除するために図書館の本を2度返却しなければならなかったといった問題です。これらの問題すべてが1年以上前から起きており、解決の糸口は見えていません。私の次の電子書籍リーダーはおそらくKindleではないでしょう」とコメント。別のユーザーは、「Kindle Oasis 2ではバッテリーが消耗し、時々フリーズすることがあります。今年は特に、ソフトウェア体験が一貫性を失っていることに気付きました。記事のおかげで、なぜこのようなソフトウェアの不具合を経験したのかがわかりました。Amazonがサポートに本腰を入れ、適切な人材を配置してくれることを願っています」と述べました。