ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市此花区)のハロウィーン・イベント開幕に先駆け、フード・グッズ情報が公開された。「ハミクマ」「ハミクマソウル」のアイテムも登場する。スイーツでは『ハミクマのおかしなチョコ&カシスケーキ 』や『ハミクマソウルのふんわりオレンジチーズケーキ 』、ドリンクでは『ハミクマソウル・ドリンク 〜バニラとソルト2つがひとつになりBIRTH〜』や『ハミクマ・ドリンク 〜コーラとホイップクリーム2つでひとつなのDEATH〜』がラインナップ。また、今年は「ハミクマソウル」のカチューシャも新登場する。

USJのハロウィーン・イベントは、9月5日より順次開幕。昼は、DJピカチュウたちのシ『ハハハ!ハロウィーン・パーティ』で盛り上がり、夜は大人気の『ハロウィーン・ホラー・ナイト』でダークな世界に。『ストリート・ゾンビ』には、Ado隊長率いる治安部隊“ブルーローズ隊”が初登場。『ゾンビ・デ・ダンス』は、昨年に続き、Ado「唱」でダンスする。また、独特の世界観で大人気の「ハミクマ」と「ハミクマソウル」によるダークなパーティ『ハミクマ・シャウト・イット・アウト・パーティ』が初開催となる。グッズの販売開始は9月4日〜ポケモン・ハミクマ・スヌーピー、9月5日〜チェンソーマン、バイオハザードの予定。販売開始日は変更となる場合あり。HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2024 Universal Studios. All rights reserved.(C) NintendoTM and (C) 2024 Sesame Workshop(C) 2024 Peanuts Worldwide LLCTM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment(C)2024 Pokemon. (C)1995-2024 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.(C)CAPCOMTM & (C) Universal Studios. All rights reserved.(C)藤本タツキ/集英社・MAPPA