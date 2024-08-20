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¡½DISC1¡½
01.¥ì¥â¥ó¥Æ¥£¡¼ / ¥µ¥ó¥Ï¥¦¥¹ (3:22)
02.Day Tripper / YELLOW MAGIC ORCHESTRA (2:40)
03.Murder By The Music / ¹â¶¶¥æ¥¥Ò¥í (3:41)
04.´í¸±¤Ê´Ø·¸¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹ / ¥·¡¼¥Ê¡õ¥í¥±¥Ã¥Ä (3:24)
05.¥Ó¡¼¥ë¥¹ ¥«¥×¥»¥ë/ °¾Àî À¿ (5:50)
06.¥¥ó¥°¡¦¥¹¥Í¡¼¥¯¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¹/ ¥µ¥ó¥Ï¥¦¥¹ (3:09)
07.ÃÏ¹ö¤Ø¥É¥é¥¤¥Ö/ ¥µ¥ó¥Ï¥¦¥¹ (3:00)
08.¥è¥³¥Ï¥Þ¡¦¥â¥¬ / ¸¶ Í³»Ò (4:15)
09.VINTAGE VIOLENCE / The Rokkets (4:42)
10.DYNAMITE / The Rokkets (3:50)
11.BLACK SNAKE / The Rokkets (4:29)
12.²Ð¤ÎÄ» / ÀôÃ«¤·¤²¤ë(3:26)
13.RUMOR / °¾Àî À¿(3:56)
14.DOBUNEZUMI / °¾Àî À¿ (5:13)
15.CATFISH / °¾Àî À¿ (4:05)
16.From Dusk Till Dawn / º´»³²í¹° (2:44)
17.Say Good Bye (ÀÖ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó) / ¥¤¥¸¥ï¥ë¥±¥¤¡¦¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º (6:35)
18.¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë ¥ß¥å¡¼¥º / µÆ/ft.°¾Àî À¿¡¢¥·¡¼¥Ê¡õ¥í¥±¥Ã¥Ä (4:16)
¡½DISC2¡½
1. I¡ÇM FLASH ¡ÈConsolation Prize¡É (¥Û¥é¿á¤¥¤¥Ê¥º¥Þ) / °¾Àî À¿ & BLANKEY JET CITY (4:27)¡ú
2.STIFF LIPS / °¾Àî À¿ & ¥·¡¼¥Ê & ¾®»³ÅÄ·½¸ã¥ê¥â¥Ç¥ë (2:23)¡ú
3.HIROSHIMA¡ÊLIVE¡Ë/ ¥¸¥ç¡¼»³Ãæ ft.°¾Àî À¿ (7:19)¡ú
4.White Room¡ÊLIVE¡Ë/ ¥·¡¼¥Ê¡õ¥í¥±¥Ã¥Ä with Char (5:16)¡ú
5.¥Ó¡¼¥ë¥¹ ¥«¥×¥»¥ë¡ÊLIVE¡Ë/ ¥·¡¼¥Ê¡õ¥í¥±¥Ã¥Ä with Char (5:58)¡ú
6.MY WAY¡ÊLIVE¡Ë/¡¡¥·¡¼¥Ê¡õ¥í¥±¥Ã¥Ä (4:39)¡ú
7.¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¡ÊLIVE¡Ë/¡¡¥·¡¼¥Ê¡õ¥í¥±¥Ã¥Ä(6:53)¡ú
¡ú¡Ä½éCD²½
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