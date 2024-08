俳優・ヨガインストラクターの松本莉緒が18日、自身のインスタグラムを更新。「最近ちょこっと婦人科系の事で自分の身体と心に向き合わざる得ない出来事がありました」と今夏、心身不調に見舞われていたことを明かした。松本は症状について、「7月中旬〜8月いっぱいは殆ど寝たきり。顔洗うのも、お風呂入るのも億劫 立って10歩も歩けない 水も食べ物も美味しく感じない というような生活をしてました」(原文ママ)と説明。

「ホルモンからか大好きな事も好きじゃなくなって何も出来ない無気力無力感に包まれて悔しくて夜中に泣き出すような事もありました」と辛かった日々を回顧した。そんな苦しい毎日のなか、支えになったのは“家族”の存在。投稿では夫&長男との3ショットを添え、「無いモノよりも今ある愛の形を大切に。去るモノ追わず来るもの拒まず」「I’d like to say thank you to my family for supporting me」と感謝の気持ちをしたためた。