½ÀÆ»¡¦½Ð¸ý¥¯¥ê¥¹¥¿¡õ¥±¥ê¡¼¤¬º¤ÏÇ¡¡¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¿ÍÊªÅÐ¾ì¡Ö¾®Ãæ³Ø¹»¤¬°ì½ï¤Ç¡Ä¡×²ñ¾ì¤â¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡×
ÆüËÜÀ¸Ì¿½êÂ°Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Êó¹ð²ñ
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÆüËÜÀ¸Ì¿½êÂ°¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬20Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆ±¼Ò´Ý¤ÎÆâ¥Ó¥ë¤Ç¥Á¡¼¥à¥Ë¥Ã¥»¥¤¤ÎÊó¹ð²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Âîµå¡¦ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡¢Î¦¾å¡¦¶ÍÀ¸¾Í½¨¡¢½ÀÆ»¡¦½Ð¸ý¥¯¥ê¥¹¥¿¡õ¥±¥ê¡¼¤Î»ÐËå¤¬»²²Ã¡£Æ±¼Ò¿¦°÷¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿½Ð¸ý»ÐËå¤È¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤¬Æ±¤¸¤À¤È¤¤¤¦¿¦°÷¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢²ñ¾ì¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤Î¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¥Ï¥Ê¥³¤Î²¬ÉôÂç¤äÇÏ¾ìÅµ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£¼ÁÌä¤·¤¿¿¦°÷¤Ï¡Ö½Ð¸ý¥±¥ê¡¼Áª¼ê¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿Áª¼ê¡¢¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤¬°ì½ï¤Ç¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò¹ðÇò¡£2¿Í¤Î´Ö¤Î³ØÇ¯¤Ç¡¢¥±¥ê¡¼¤È¤Ï°Ñ°÷²ñ¤¬°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£»Ê²ñ¤«¤é¡ÖÂÎ°é°Ñ°÷¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¿Þ½ñ°Ñ°÷¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¡£²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Í½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤Ë½Ð¸ý»ÐËå¤Ï¶Ã¤¡¢º¤ÏÇ¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£ÃÏ¸µ¡¦Ä¹Ìî¸©±ö¿¬»Ô¤Î³®Àû¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë½ÐÀÊ¸å¡¢¼Â²È¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤¿¤«¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¥¹¥¿¤Ï¡Ö¤ªËßµÙ¤ßÃæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎãÇ¯¤À¤Ã¤¿¤é²È¤Ç¥À¥é¥À¥é²á¤´¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥á¥À¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£º£²ó¤Î¤ªËß¤Ï¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤òÁ÷¤êÊÖ¤»¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¼ÁÌä¤Ë¥±¥ê¡¼¤Ï¡Ö»ä¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤ªËß¤Ï½é¤á¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËË»¤·¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÊè»²¤ê¤Ë¹Ô¤±¤¿¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¡£½÷»Ò57¥¥íµé¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥¿¤âÆ±¹Ô¤·¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¸å¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÁÄÉã¤ÎÊèÁ°¤Ç¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÊó¹ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥±¥ê¡¼¤Ï½÷»Ò52¥¥íµé¤Ë½Ð¾ì¡£1²óÀï¤Ç°¤Éô»í¤Ë°ìËÜÉé¤±¤·¤¿¤¬¡Ö³§ÍÍ¤Î±þ±ç¤Ç´èÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë